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Лукашенко: переговоры по Украине должны быть без предварительных условий - РИА Новости, 17.08.2023
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21:47 17.08.2023 (обновлено: 22:51 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/lukashenko-1890713229.html
Лукашенко: переговоры по Украине должны быть без предварительных условий
Лукашенко: переговоры по Украине должны быть без предварительных условий - РИА Новости, 17.08.2023
Лукашенко: переговоры по Украине должны быть без предварительных условий
Переговоры по Украине должны начаться без каких-либо предварительных условий, но Киев начнет переговорный процесс, только когда стоящие за ним американцы... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T21:47
2023-08-17T22:51
в мире
украина
россия
александр лукашенко
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МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Переговоры по Украине должны начаться без каких-либо предварительных условий, но Киев начнет переговорный процесс, только когда стоящие за ним американцы "маякнут" об этом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Переговоры должны начаться без предварительных условий. Это классика в любой дипломатии. Надо сесть за стол переговоров и обсуждать всё: и Крым, и Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск. Всё там надо обсуждать", - сказал Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, видеоверсия которого доступна в Youtube."Конечно, Россия никогда в жизни не пойдет на то, чтобы, как вы говорите, вернуть Крым (Украине - ред.). Этого не будет. Я сомневаюсь, что и здесь на востоке (показал на карте регионы, вошедшие в состав РФ – ред.) можно о чем-то договориться. Но надо на любую тему разговаривать. Я вам точно говорю: (Россия) готова на любую тему разговаривать. Но вы, подталкиваемые американцами, этого пока не хотите", - добавил президент Белоруссии, напомнив, что в сутки при активных боевых действиях на фронте гибнет около 1,5 тысяч украинцев.При этом глава белорусского государства констатировал, что, в отличие от США и Великобритании, большинство стран Европейского союза - прежде всего, Германия и Франция - уже тяготятся военным конфликтом на Украине."Пока выполняют команды, но неохотно технику отдают, вы видите… Запад уже нельзя назвать единым коллективным "цементом". Но Зеленский уперся – потому что сзади главный патрон, Соединенные Штаты Америки. А если американцы захотят и Зеленскому "маякнут", Зеленский пойдет на эти переговоры", - пояснил Лукашенко."А как иначе?.. Не будет поставок оружия через Жешув и другие пункты пропуска на Украине – не будет войны", - резюмировал белорусский лидер.
https://ria.ru/20230817/svo-1890715747.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230817/agressiya-1890704665.html
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в мире, украина, россия, александр лукашенко, белоруссия, youtube
В мире, Украина, Россия, Александр Лукашенко, Белоруссия, YouTube
Лукашенко: переговоры по Украине должны быть без предварительных условий

Лукашенко: переговоры по Украине должны начаться без предварительных условий

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Переговоры по Украине должны начаться без каких-либо предварительных условий, но Киев начнет переговорный процесс, только когда стоящие за ним американцы "маякнут" об этом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Переговоры должны начаться без предварительных условий. Это классика в любой дипломатии. Надо сесть за стол переговоров и обсуждать всё: и Крым, и Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск. Всё там надо обсуждать", - сказал Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, видеоверсия которого доступна в Youtube.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Спецоперация, 17 августа: интервью Лукашенко о ситуации на Украине
Вчера, 22:10
"Конечно, Россия никогда в жизни не пойдет на то, чтобы, как вы говорите, вернуть Крым (Украине - ред.). Этого не будет. Я сомневаюсь, что и здесь на востоке (показал на карте регионы, вошедшие в состав РФ – ред.) можно о чем-то договориться. Но надо на любую тему разговаривать. Я вам точно говорю: (Россия) готова на любую тему разговаривать. Но вы, подталкиваемые американцами, этого пока не хотите", - добавил президент Белоруссии, напомнив, что в сутки при активных боевых действиях на фронте гибнет около 1,5 тысяч украинцев.
При этом глава белорусского государства констатировал, что, в отличие от США и Великобритании, большинство стран Европейского союза - прежде всего, Германия и Франция - уже тяготятся военным конфликтом на Украине.
"Пока выполняют команды, но неохотно технику отдают, вы видите… Запад уже нельзя назвать единым коллективным "цементом". Но Зеленский уперся – потому что сзади главный патрон, Соединенные Штаты Америки. А если американцы захотят и Зеленскому "маякнут", Зеленский пойдет на эти переговоры", - пояснил Лукашенко.
"А как иначе?.. Не будет поставок оружия через Жешув и другие пункты пропуска на Украине – не будет войны", - резюмировал белорусский лидер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Лукашенко: желающие напасть на Белоруссию "получат неприемлемый ущерб"
Вчера, 20:15
 
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