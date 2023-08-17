https://ria.ru/20230817/lukashenko-1890713229.html

Лукашенко: переговоры по Украине должны быть без предварительных условий

Лукашенко: переговоры по Украине должны быть без предварительных условий - РИА Новости, 17.08.2023

Лукашенко: переговоры по Украине должны быть без предварительных условий

Переговоры по Украине должны начаться без каких-либо предварительных условий, но Киев начнет переговорный процесс, только когда стоящие за ним американцы... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T21:47

2023-08-17T21:47

2023-08-17T22:51

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МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Переговоры по Украине должны начаться без каких-либо предварительных условий, но Киев начнет переговорный процесс, только когда стоящие за ним американцы "маякнут" об этом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Переговоры должны начаться без предварительных условий. Это классика в любой дипломатии. Надо сесть за стол переговоров и обсуждать всё: и Крым, и Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск. Всё там надо обсуждать", - сказал Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, видеоверсия которого доступна в Youtube."Конечно, Россия никогда в жизни не пойдет на то, чтобы, как вы говорите, вернуть Крым (Украине - ред.). Этого не будет. Я сомневаюсь, что и здесь на востоке (показал на карте регионы, вошедшие в состав РФ – ред.) можно о чем-то договориться. Но надо на любую тему разговаривать. Я вам точно говорю: (Россия) готова на любую тему разговаривать. Но вы, подталкиваемые американцами, этого пока не хотите", - добавил президент Белоруссии, напомнив, что в сутки при активных боевых действиях на фронте гибнет около 1,5 тысяч украинцев.При этом глава белорусского государства констатировал, что, в отличие от США и Великобритании, большинство стран Европейского союза - прежде всего, Германия и Франция - уже тяготятся военным конфликтом на Украине."Пока выполняют команды, но неохотно технику отдают, вы видите… Запад уже нельзя назвать единым коллективным "цементом". Но Зеленский уперся – потому что сзади главный патрон, Соединенные Штаты Америки. А если американцы захотят и Зеленскому "маякнут", Зеленский пойдет на эти переговоры", - пояснил Лукашенко."А как иначе?.. Не будет поставок оружия через Жешув и другие пункты пропуска на Украине – не будет войны", - резюмировал белорусский лидер.

https://ria.ru/20230817/svo-1890715747.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230817/agressiya-1890704665.html

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в мире, украина, россия, александр лукашенко, белоруссия, youtube