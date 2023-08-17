https://ria.ru/20230817/lukashenko-1890701972.html

Лукашенко высказался о возможности применения ТЯО

Лукашенко высказался о возможности применения ТЯО - РИА Новости, 17.08.2023

Лукашенко высказался о возможности применения ТЯО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос об условиях для возможного применения ядерного оружия, заявил, что в случае нападения на страну она... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T19:53

2023-08-17T19:53

2023-08-17T20:10

минск

александр лукашенко

в мире

белоруссия

россия

брест

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МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос об условиях для возможного применения ядерного оружия, заявил, что в случае нападения на страну она применит весь имеющийся у нее арсенал оружия для сдерживания противника."Ядерное оружие, которое у нас находится... не будет применено, если против нас не будет агрессии. Если только против нас будет совершен акт агрессии, нападение на Беларусь, мы не будем медлить, ждать - мы применим весь арсенал нашего оружия для сдерживания", - заявил Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.Лукашенко подчеркнул, что "Беларусь не Россия, чтобы ждать чего-то". "От Бреста до Владивостока далеко... А у нас этот кусок земли можно захватить за месяц, и ничего не останется. Поэтому мы не будем медлить и наблюдать. Как только агрессия против нас, мы согласно плану - а планы я публично утвердил, но, конечно, не рассказал об этих планах конкретно – ответим мгновенно всем тем, что у нас есть... И ядерное оружие мы завозили не для того, чтобы кого-то напугать. Да, ядерное оружие - это сильный сдерживающий фактор. Но это тактическое ядерное оружие, не стратегическое. Поэтому мы применим его мгновенно, как только против нас будет агрессия", - заявил он.При этом Лукашенко подчеркнул, что Минск не хотел бы развития ситуации по сценарию, когда встанет вопрос о применении ядерного оружия.

https://ria.ru/20230817/ukraina-1890700965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

минск, александр лукашенко, в мире, белоруссия, россия, брест