Лукашенко высказался о возможности применения ТЯО
Лукашенко: Белоруссия применит ТЯО в случае акта агрессии против Минска
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос об условиях для возможного применения ядерного оружия, заявил, что в случае нападения на страну она применит весь имеющийся у нее арсенал оружия для сдерживания противника.
"Ядерное оружие, которое у нас находится... не будет применено, если против нас не будет агрессии. Если только против нас будет совершен акт агрессии, нападение на Беларусь, мы не будем медлить, ждать - мы применим весь арсенал нашего оружия для сдерживания", - заявил Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.
Лукашенко подчеркнул, что "Беларусь не Россия, чтобы ждать чего-то". "От Бреста до Владивостока далеко... А у нас этот кусок земли можно захватить за месяц, и ничего не останется. Поэтому мы не будем медлить и наблюдать. Как только агрессия против нас, мы согласно плану - а планы я публично утвердил, но, конечно, не рассказал об этих планах конкретно – ответим мгновенно всем тем, что у нас есть... И ядерное оружие мы завозили не для того, чтобы кого-то напугать. Да, ядерное оружие - это сильный сдерживающий фактор. Но это тактическое ядерное оружие, не стратегическое. Поэтому мы применим его мгновенно, как только против нас будет агрессия", - заявил он.
При этом Лукашенко подчеркнул, что Минск не хотел бы развития ситуации по сценарию, когда встанет вопрос о применении ядерного оружия.