https://ria.ru/20230817/lukashenko-1890701694.html

Лукашенко спрогнозировал, кто станет следующим президентом России

Лукашенко спрогнозировал, кто станет следующим президентом России - РИА Новости, 17.08.2023

Лукашенко спрогнозировал, кто станет следующим президентом России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко высказал уверенность, что на президентских выборах в России в 2024... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T19:50

2023-08-17T19:50

2023-08-17T20:40

россия

политика

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

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МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко высказал уверенность, что на президентских выборах в России в 2024 году будет избран Владимир Путин."Думаю, что следующий президент в России будет Путин. Выборы через полгода. Соперников сейчас в России Путину нет", - заявил Лукашенко в интервью .Лукашенко также высказал мнение, что Путин сейчас не думает про то, кто другой мог бы занять президентский пост в России и продолжить текущий путь развития страны, потому что у него и так много вопросов, требующих решения."Страна большая, много других проблем, которые надо решать", - сказал белорусский президент.

https://ria.ru/20230817/vybory-1890704564.html

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россия, политика, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия