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Лукашенко спрогнозировал, кто станет следующим президентом России - РИА Новости, 17.08.2023
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19:50 17.08.2023 (обновлено: 20:40 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/lukashenko-1890701694.html
Лукашенко спрогнозировал, кто станет следующим президентом России
Лукашенко спрогнозировал, кто станет следующим президентом России - РИА Новости, 17.08.2023
Лукашенко спрогнозировал, кто станет следующим президентом России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко высказал уверенность, что на президентских выборах в России в 2024... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T19:50
2023-08-17T20:40
россия
политика
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
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МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко высказал уверенность, что на президентских выборах в России в 2024 году будет избран Владимир Путин."Думаю, что следующий президент в России будет Путин. Выборы через полгода. Соперников сейчас в России Путину нет", - заявил Лукашенко в интервью .Лукашенко также высказал мнение, что Путин сейчас не думает про то, кто другой мог бы занять президентский пост в России и продолжить текущий путь развития страны, потому что у него и так много вопросов, требующих решения."Страна большая, много других проблем, которые надо решать", - сказал белорусский президент.
https://ria.ru/20230817/vybory-1890704564.html
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россия, политика, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия
Россия, Политика, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Белоруссия
Лукашенко спрогнозировал, кто станет следующим президентом России

Лукашенко: следующим президентом России будет Путин

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко высказал уверенность, что на президентских выборах в России в 2024 году будет избран Владимир Путин.
"Думаю, что следующий президент в России будет Путин. Выборы через полгода. Соперников сейчас в России Путину нет", - заявил Лукашенко в интервью .
Лукашенко также высказал мнение, что Путин сейчас не думает про то, кто другой мог бы занять президентский пост в России и продолжить текущий путь развития страны, потому что у него и так много вопросов, требующих решения.
"Страна большая, много других проблем, которые надо решать", - сказал белорусский президент.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Лукашенко ответил на вопрос об участии в президентских выборах
Вчера, 20:14
 
РоссияПолитикаАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссия
 
 
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