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ВСУ безуспешно пытаются контратаковать у Новоселовского в ЛНР

ВСУ безуспешно пытаются контратаковать у Новоселовского в ЛНР - РИА Новости, 17.08.2023

ВСУ безуспешно пытаются контратаковать у Новоселовского в ЛНР

ВС Украины предприняли несколько неудачных попыток контратаковать у освобожденного Новоселовского в ЛНР, сообщил РИА Новости командир роты 1-ой гвардейской... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T18:54

2023-08-17T18:54

2023-08-17T19:34

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КУЗЕМОВКА (ЛНР), 17 авг – РИА Новости. ВС Украины предприняли несколько неудачных попыток контратаковать у освобожденного Новоселовского в ЛНР, сообщил РИА Новости командир роты 1-ой гвардейской танковой армии с позывным "Третий". Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили поселок Новоселовское в ЛНР на купянском направлении. Сообщалось, что Киев, уходя из населенного пункта, оставил большое количество тел своих военнослужащих. Командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский позже заявил, что на купянском направлении обстановка для Киева усложняется, в этой связи ему лично пришлось координировать войска на месте. "Было несколько попыток (контратак со стороны ВСУ – ред.) ... Оперативная обстановка достаточно сложная. Бывают относительно спокойные дни. А бывают, головы не можем поднять, т.е. летало, все что может летать в нашу сторону. Сейчас Новоселовское заняли, вроде немножко успокоилось, но опять же, внимательно смотрим, наблюдаем, так как может и ДРГ (диверсионно-разведывательная группа - ред.) заявится и все, что угодно. Каждый день стрельба идет, кто-то лезет, кто-то что-то пытается отбить, но все неудачно", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка в районе освобожденного Новоселовского в ЛНР ВС Украины предприняли несколько неудачных попыток контратаковать у освобожденного Новоселовского в ЛНР, сообщил РИА Новости командир роты 1-ой гвардейской танковой армии с позывным "Третий". Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили поселок Новоселовское в ЛНР на купянском направлении. Сообщалось, что Киев, уходя из населенного пункта, оставил большое количество тел своих военнослужащих. Командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский позже заявил, что на купянском направлении обстановка для Киева усложняется, в этой связи ему лично пришлось координировать войска на месте. 2023-08-17T18:54 true PT4M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр