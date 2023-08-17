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ВСУ безуспешно пытаются контратаковать у Новоселовского в ЛНР - РИА Новости, 17.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:54 17.08.2023 (обновлено: 19:34 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/lnr-1890692157.html
ВСУ безуспешно пытаются контратаковать у Новоселовского в ЛНР
ВСУ безуспешно пытаются контратаковать у Новоселовского в ЛНР - РИА Новости, 17.08.2023
ВСУ безуспешно пытаются контратаковать у Новоселовского в ЛНР
ВС Украины предприняли несколько неудачных попыток контратаковать у освобожденного Новоселовского в ЛНР, сообщил РИА Новости командир роты 1-ой гвардейской... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T18:54
2023-08-17T19:34
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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КУЗЕМОВКА (ЛНР), 17 авг – РИА Новости. ВС Украины предприняли несколько неудачных попыток контратаковать у освобожденного Новоселовского в ЛНР, сообщил РИА Новости командир роты 1-ой гвардейской танковой армии с позывным "Третий". Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили поселок Новоселовское в ЛНР на купянском направлении. Сообщалось, что Киев, уходя из населенного пункта, оставил большое количество тел своих военнослужащих. Командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский позже заявил, что на купянском направлении обстановка для Киева усложняется, в этой связи ему лично пришлось координировать войска на месте. "Было несколько попыток (контратак со стороны ВСУ – ред.) ... Оперативная обстановка достаточно сложная. Бывают относительно спокойные дни. А бывают, головы не можем поднять, т.е. летало, все что может летать в нашу сторону. Сейчас Новоселовское заняли, вроде немножко успокоилось, но опять же, внимательно смотрим, наблюдаем, так как может и ДРГ (диверсионно-разведывательная группа - ред.) заявится и все, что угодно. Каждый день стрельба идет, кто-то лезет, кто-то что-то пытается отбить, но все неудачно", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
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Обстановка в районе освобожденного Новоселовского в ЛНР
ВС Украины предприняли несколько неудачных попыток контратаковать у освобожденного Новоселовского в ЛНР, сообщил РИА Новости командир роты 1-ой гвардейской танковой армии с позывным "Третий". Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили поселок Новоселовское в ЛНР на купянском направлении. Сообщалось, что Киев, уходя из населенного пункта, оставил большое количество тел своих военнослужащих. Командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский позже заявил, что на купянском направлении обстановка для Киева усложняется, в этой связи ему лично пришлось координировать войска на месте.
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ безуспешно пытаются контратаковать у Новоселовского в ЛНР

Российский офицер рассказал о безуспешных контратаках ВСУ у Новоселовского в ЛНР

Читать ria.ru в
КУЗЕМОВКА (ЛНР), 17 авг – РИА Новости. ВС Украины предприняли несколько неудачных попыток контратаковать у освобожденного Новоселовского в ЛНР, сообщил РИА Новости командир роты 1-ой гвардейской танковой армии с позывным "Третий".
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили поселок Новоселовское в ЛНР на купянском направлении. Сообщалось, что Киев, уходя из населенного пункта, оставил большое количество тел своих военнослужащих. Командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский позже заявил, что на купянском направлении обстановка для Киева усложняется, в этой связи ему лично пришлось координировать войска на месте.
"Было несколько попыток (контратак со стороны ВСУ – ред.) ... Оперативная обстановка достаточно сложная. Бывают относительно спокойные дни. А бывают, головы не можем поднять, т.е. летало, все что может летать в нашу сторону. Сейчас Новоселовское заняли, вроде немножко успокоилось, но опять же, внимательно смотрим, наблюдаем, так как может и ДРГ (диверсионно-разведывательная группа - ред.) заявится и все, что угодно. Каждый день стрельба идет, кто-то лезет, кто-то что-то пытается отбить, но все неудачно", - рассказал собеседник агентства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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