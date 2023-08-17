https://ria.ru/20230817/lnr-1890557626.html
Около 80 процентов жителей ЛНР получили российские паспорта
Около 80 процентов жителей ЛНР получили российские паспорта - РИА Новости, 17.08.2023
Около 80 процентов жителей ЛНР получили российские паспорта
Уже около 80% жителей ЛНР получили российские паспорта, ежедневно за гражданством РФ в республике обращаются около 2,5 тысяч человек, сообщила журналистам... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T11:10
2023-08-17T11:10
2023-08-17T11:10
россия
луганская народная республика
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/03/1814189820_0:351:3016:2048_1920x0_80_0_0_4066c4b7c3406e21cf61df9b84e3da1a.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Уже около 80% жителей ЛНР получили российские паспорта, ежедневно за гражданством РФ в республике обращаются около 2,5 тысяч человек, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк. "Сотрудниками подразделений управления по вопросам миграции МВД по Луганской Народной Республике с 2019 года выдано более 900 тысяч паспортов гражданина РФ (с начала года - более 542 тысяч), что составляет около 80% от общего количества лиц, подлежащих паспортизации", - сказала Волк. По ее словам, в августе ежедневно в пункты выдачи и замены паспортов обращаются с заявлениями в среднем порядка 2,5 тысячи человек. Сейчас подать заявление о выдаче паспорта РФ в республике можно в 35 пунктах, также работают мобильные пункты.
https://ria.ru/20230720/rossiya-1885258628.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/03/1814189820_84:272:2452:2048_1920x0_80_0_0_43eef33b1bf38327663ddfec4a03a2ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Россия, Луганская Народная Республика, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
Около 80 процентов жителей ЛНР получили российские паспорта
МВД выдало в Луганской народной республике более 900 тысяч российских паспортов
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Уже около 80% жителей ЛНР получили российские паспорта, ежедневно за гражданством РФ в республике обращаются около 2,5 тысяч человек, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудниками подразделений управления по вопросам миграции МВД по Луганской Народной Республике с 2019 года выдано более 900 тысяч паспортов гражданина РФ (с начала года - более 542 тысяч), что составляет около 80% от общего количества лиц, подлежащих паспортизации", - сказала Волк. По ее словам, в августе ежедневно в пункты выдачи и замены паспортов обращаются с заявлениями в среднем порядка 2,5 тысячи человек.
Сейчас подать заявление о выдаче паспорта РФ в республике можно в 35 пунктах, также работают мобильные пункты.
Иностранцы, живущие в новых регионах, смогут получить гражданство России