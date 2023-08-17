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Около 80 процентов жителей ЛНР получили российские паспорта - РИА Новости, 17.08.2023
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11:10 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/lnr-1890557626.html
Около 80 процентов жителей ЛНР получили российские паспорта
Около 80 процентов жителей ЛНР получили российские паспорта - РИА Новости, 17.08.2023
Около 80 процентов жителей ЛНР получили российские паспорта
Уже около 80% жителей ЛНР получили российские паспорта, ежедневно за гражданством РФ в республике обращаются около 2,5 тысяч человек, сообщила журналистам... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T11:10
2023-08-17T11:10
россия
луганская народная республика
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Уже около 80% жителей ЛНР получили российские паспорта, ежедневно за гражданством РФ в республике обращаются около 2,5 тысяч человек, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк. "Сотрудниками подразделений управления по вопросам миграции МВД по Луганской Народной Республике с 2019 года выдано более 900 тысяч паспортов гражданина РФ (с начала года - более 542 тысяч), что составляет около 80% от общего количества лиц, подлежащих паспортизации", - сказала Волк. По ее словам, в августе ежедневно в пункты выдачи и замены паспортов обращаются с заявлениями в среднем порядка 2,5 тысячи человек. Сейчас подать заявление о выдаче паспорта РФ в республике можно в 35 пунктах, также работают мобильные пункты.
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россия
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россия, луганская народная республика, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Россия, Луганская Народная Республика, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
Около 80 процентов жителей ЛНР получили российские паспорта

МВД выдало в Луганской народной республике более 900 тысяч российских паспортов

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВыдача российских паспортов
Выдача российских паспортов - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Выдача российских паспортов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Уже около 80% жителей ЛНР получили российские паспорта, ежедневно за гражданством РФ в республике обращаются около 2,5 тысяч человек, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудниками подразделений управления по вопросам миграции МВД по Луганской Народной Республике с 2019 года выдано более 900 тысяч паспортов гражданина РФ (с начала года - более 542 тысяч), что составляет около 80% от общего количества лиц, подлежащих паспортизации", - сказала Волк. По ее словам, в августе ежедневно в пункты выдачи и замены паспортов обращаются с заявлениями в среднем порядка 2,5 тысячи человек.
Сейчас подать заявление о выдаче паспорта РФ в республике можно в 35 пунктах, также работают мобильные пункты.
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