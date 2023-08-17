https://ria.ru/20230817/lnr-1890557626.html

Около 80 процентов жителей ЛНР получили российские паспорта

Около 80 процентов жителей ЛНР получили российские паспорта - РИА Новости, 17.08.2023

Около 80 процентов жителей ЛНР получили российские паспорта

Уже около 80% жителей ЛНР получили российские паспорта, ежедневно за гражданством РФ в республике обращаются около 2,5 тысяч человек, сообщила журналистам... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T11:10

2023-08-17T11:10

2023-08-17T11:10

россия

луганская народная республика

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Уже около 80% жителей ЛНР получили российские паспорта, ежедневно за гражданством РФ в республике обращаются около 2,5 тысяч человек, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк. "Сотрудниками подразделений управления по вопросам миграции МВД по Луганской Народной Республике с 2019 года выдано более 900 тысяч паспортов гражданина РФ (с начала года - более 542 тысяч), что составляет около 80% от общего количества лиц, подлежащих паспортизации", - сказала Волк. По ее словам, в августе ежедневно в пункты выдачи и замены паспортов обращаются с заявлениями в среднем порядка 2,5 тысячи человек. Сейчас подать заявление о выдаче паспорта РФ в республике можно в 35 пунктах, также работают мобильные пункты.

https://ria.ru/20230720/rossiya-1885258628.html

россия

луганская народная республика

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, луганская народная республика, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество