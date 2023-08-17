https://ria.ru/20230817/livan-1890514039.html

Весь Ливан остался без света после отключения ТЭС из-за долгов

Весь Ливан остался без света после отключения ТЭС из-за долгов - РИА Новости, 17.08.2023

Весь Ливан остался без света после отключения ТЭС из-за долгов

Подача электроэнергии прекращена на всей территории Ливана уже более семи часов из-за отключения двух тепловых электростанций, сообщила в ночь на четверг... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T00:11

2023-08-17T00:11

2023-08-17T01:47

ливан

в мире

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БЕЙРУТ, 17 авг - РИА Новости. Подача электроэнергии прекращена на всей территории Ливана уже более семи часов из-за отключения двух тепловых электростанций, сообщила в ночь на четверг компания Électricité du Liban."Оператор двух ТЭС — Дэйр Аммар и Захрани — сообщил в среду, что отключит с 17.00 по местному времени (совпадает с мск) ТЭС из-за неуплаты задолженностей в валюте. Оператор реализовал свое обещание", - говорится в полученном РИА Новости заявлении компании.Две ТЭС являются на данный момент единственными снабжающими Ливан электроэнергией, суммарно они производят 550 МВт.Из-за отключения света вышли из строя станции перекачки воды и различные объекты инфраструктуры.Компания отметила, что не контролирует ситуацию, хотя и пыталась ее урегулировать, а оператор ТЭС Primesouth грозился еще 11 августа отключить станции, но после полученных от властей обещаний решить проблему дал больше времени.

https://ria.ru/20230815/otklyuchenie-1890276610.html

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