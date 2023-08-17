https://ria.ru/20230817/kurs-1890597848.html

Курс доллара на Мосбирже упал ниже 93 рублей

Курс доллара на Мосбирже упал ниже 93 рублей - РИА Новости, 17.08.2023

Курс доллара на Мосбирже упал ниже 93 рублей

Российская валюта продолжает укрепляться, курс доллара впервые с 1 августа упал ниже 93 рублей, евро опустился ниже 101 рубля, свидетельствуют данные Московской РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T12:55

2023-08-17T12:55

2023-08-17T13:30

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российская валюта продолжает укрепляться, курс доллара впервые с 1 августа упал ниже 93 рублей, евро опустился ниже 101 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.К 13:01 мск курс доллара расчетами "завтра" снижается на 1,96 рубля — до 92,7 рубля.Евро дешевеет на 2,41 рубля, до 100,8.Юань падает на 26 копеек, до 12,64 рубля.Российская валюта начала укрепляться на фоне публикации в газете "Ведомости", которая со ссылкой на источники написала, что власти в неформальном порядке договорились с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки. Таким образом, валютный контроль и нормативы продажи валюты решено пока не вводить, но за поведением экспортеров будут пристально следить.

https://ria.ru/20230817/rossiya-1890521379.html

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экономика