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Курс доллара на Мосбирже упал ниже 93 рублей
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 93 рублей - РИА Новости, 17.08.2023
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 93 рублей
Российская валюта продолжает укрепляться, курс доллара впервые с 1 августа упал ниже 93 рублей, евро опустился ниже 101 рубля, свидетельствуют данные Московской РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T12:55
2023-08-17T12:55
2023-08-17T13:30
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российская валюта продолжает укрепляться, курс доллара впервые с 1 августа упал ниже 93 рублей, евро опустился ниже 101 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.К 13:01 мск курс доллара расчетами "завтра" снижается на 1,96 рубля — до 92,7 рубля.Евро дешевеет на 2,41 рубля, до 100,8.Юань падает на 26 копеек, до 12,64 рубля.Российская валюта начала укрепляться на фоне публикации в газете "Ведомости", которая со ссылкой на источники написала, что власти в неформальном порядке договорились с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки. Таким образом, валютный контроль и нормативы продажи валюты решено пока не вводить, но за поведением экспортеров будут пристально следить.
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экономика
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 93 рублей
Курс доллара на Московской бирже упал ниже 93 рублей, евро — 101