https://ria.ru/20230817/kuba-1890515741.html

Куба получила от России 26 тонн лекарств и медицинских товаров

Куба получила от России 26 тонн лекарств и медицинских товаров - РИА Новости, 17.08.2023

Куба получила от России 26 тонн лекарств и медицинских товаров

Представители Панамериканской организации здравоохранения (региональная структура ВОЗ) и российские дипломаты приняли участие в передаче гуманитарного груза из... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T00:39

2023-08-17T00:39

2023-08-17T00:39

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ГАВАНА, 17 авг - РИА Новости. Представители Панамериканской организации здравоохранения (региональная структура ВОЗ) и российские дипломаты приняли участие в передаче гуманитарного груза из 26 тонн медикаментов и медицинских материалов для кубинских больниц, которая прошла в Гаване. "Наш долг - помогать кубинскому народу по мере возможности, особенно когда речь идет о спасении жизней. Пожертвование, которое мы делаем сегодня, послужит улучшению и поддержанию здравоохранения, работы экстренных служб", - сообщил РИА Новости временный поверенный в делах посольства России на Кубе Сергей Обознов. Российские дипломаты и представители ПАОЗ передали кубинской государственной медицинской компании Ensume четыре контейнера с препаратами для борьбы с неинфекционными заболеваниями, сахарным диабетом, болезнями сердца и другими, анальгетиками и противовоспалительными средствами для взрослых и для детей, а также расходные материалы для хирургии и больничное оборудование. Груз массой 26 тонн, подготовленный специалистами ПАОЗ/ВОЗ, был оплачен российским правительством. "Эти лекарства и медицинские товары будут очень полезны для Кубы, потому что они переданы в начале сезона ураганов, и если возникнут какие-либо непредвиденные ситуации, лекарства будут уже в наличии", - сказал РИА Новости представитель ВОЗ/ПАОЗ на острове Хосе Мойя. Директор Ensume Линьер Мануэль Леон от имени жителей острова поблагодарил Россию за пожертвование медицинских материалов, которые спасают жизни, и пообещал в кратчайшие сроки распределить их по больницам острова. Россия входит в число стран, активнее других поддерживающих Кубу - на остров в последние годы безвозмездно поставлялись десятки тысяч тонн зерна, мука и подсолнечное масло. В начале 2022 года на фоне пандемии COVID-19 РФ передала Кубе 83 тонны лекарств.

https://ria.ru/20230721/kuba-1885530478.html

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в мире, куба, россия, гавана, воз, панамериканская организация здравоохранения