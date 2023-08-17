В Крыму раскритиковали идею Саркози о новом референдуме
В Крыму сочли неуместной идею Саркози о новом референдуме на полуострове
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал неуместной идею бывшего президента Франции Николя Саркози о референдуме в Крыму под наблюдением международного сообщества, так как крымчане не нуждаются в новом подтверждении российского статуса полуострова.
Ранее Саркози в интервью Figaro заявил, что Крым исторически является российской территорией, его жители считают себя русскими, а разговоры о возвращении его в состав Украины – иллюзия. При этом он считает, что "референдум под наблюдением международного сообщества" необходим, чтобы "утвердить настоящее положение вещей". Саркози также высказал идею об аналогичных референдумах в новых регионах России.
«
"Признание бывшего президента Франции Николя Саркози в том, что Крым исторически является российской территорией, в очередной раз подтверждает полную легитимность общекрымского референдума, его правомочность с точки зрения международного права и полное соответствие уставу ООН. Из этого следует, что никаких иных подтверждений, определяющих российский статус полуострова, абсолютно не требуется, они неуместны. Крымчане в этом никак не нуждаются", - сказал РИА Новости Смирнов.
По его словам, по такому же принципу и на основе таких же исторических факторов в состав России вошли и новые субъекты, а значит и в этом случае никаких дополнительных подтверждений волеизъявления граждан этих регионов не нужно.
"Самой же Франции и ее политикам в настоящее время было бы полезным ради восстановления исторической справедливости решить спорные вопросы со своими бывшими колониями, которые столетиями безжалостно порабощались Парижем", - подчеркнул Смирнов.