https://ria.ru/20230817/krym-1890518862.html

В Крыму раскритиковали идею Саркози о новом референдуме

В Крыму раскритиковали идею Саркози о новом референдуме - РИА Новости, 17.08.2023

В Крыму раскритиковали идею Саркози о новом референдуме

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал неуместной идею бывшего президента Франции Николя Саркози о референдуме в Крыму под... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T02:18

2023-08-17T02:18

2023-08-17T05:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал неуместной идею бывшего президента Франции Николя Саркози о референдуме в Крыму под наблюдением международного сообщества, так как крымчане не нуждаются в новом подтверждении российского статуса полуострова.Ранее Саркози в интервью Figaro заявил, что Крым исторически является российской территорией, его жители считают себя русскими, а разговоры о возвращении его в состав Украины – иллюзия. При этом он считает, что "референдум под наблюдением международного сообщества" необходим, чтобы "утвердить настоящее положение вещей". Саркози также высказал идею об аналогичных референдумах в новых регионах России."Признание бывшего президента Франции Николя Саркози в том, что Крым исторически является российской территорией, в очередной раз подтверждает полную легитимность общекрымского референдума, его правомочность с точки зрения международного права и полное соответствие уставу ООН. Из этого следует, что никаких иных подтверждений, определяющих российский статус полуострова, абсолютно не требуется, они неуместны. Крымчане в этом никак не нуждаются", - сказал РИА Новости Смирнов. По его словам, по такому же принципу и на основе таких же исторических факторов в состав России вошли и новые субъекты, а значит и в этом случае никаких дополнительных подтверждений волеизъявления граждан этих регионов не нужно."Самой же Франции и ее политикам в настоящее время было бы полезным ради восстановления исторической справедливости решить спорные вопросы со своими бывшими колониями, которые столетиями безжалостно порабощались Парижем", - подчеркнул Смирнов.

https://ria.ru/20230816/krym-1890337227.html

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россия, франция, украина, николя саркози, заур смирнов, владимир путин, оон