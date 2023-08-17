https://ria.ru/20230817/kriminal-1890457474.html

"Теперь ищут по всей стране". Что случилось с участником СВО на Урале

"Теперь ищут по всей стране". Что случилось с участником СВО на Урале - РИА Новости, 17.08.2023

"Теперь ищут по всей стране". Что случилось с участником СВО на Урале

Челябинские следователи ужесточили статью в уголовном деле о гибели 32-летнего ветерана боевых действий Антона Чашкина. По версии СК, нападение совершил... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T08:00

2023-08-17T08:00

2023-08-17T08:04

происшествия

челябинск

донбасс

воздушно-десантные войска россии

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Челябинские следователи ужесточили статью в уголовном деле о гибели 32-летнего ветерана боевых действий Антона Чашкина. По версии СК, нападение совершил мигрант. Сейчас подозреваемый в розыске. РИА Новости разбиралось в ситуации."Проломил череп"В ночь с 21 на 22 июля в больницу города Юрюзань скорая привезла пациента с серьезной травмой. Часом ранее его забрали из местного бара, где, по словам очевидцев, произошла драка.Потерпевшим оказался местный житель Антон Чашкин. Он приехал в отпуск с фронта, куда попал осенью по мобилизации. Врачи осмотрели бойца, измерили давление, сделали несколько уколов и отпустили. Родные рассказывают, что он периодически терял сознание. Медики объясняли: сильно пьян, поэтому засыпает.Чашкина на такси отвезли домой. На следующий день состояние ухудшилось — он практически не реагировал ни на слова, ни на прикосновения. Снова вызвали скорую и поехали в ту же больницу.Врачи диагностировали перелом основания черепа и серьезное повреждение головного мозга. Сразу прооперировали, ввели в медикаментозную кому.Спустя пять дней бортом санавиации пациента переправили в больницу Челябинска. Там он пролежал еще около недели, а 2 августа скончался, не приходя в сознание.У погибшего остался четырехлетний сын.Конфликт в бареПока Антон был жив, следователи возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемого — 24-летнего Караматулло Ашурмахмада — вычислили практически сразу.Как рассказывают очевидцы, конфликт вспыхнул в баре.Случайно услышав о том, что Чашкин недавно вернулся из Донбасса, мигрант подошел к нему и назвал оккупантом. Антон предложил поговорить на улице. Пока шли, Ашурмахмад ударил со спины. Ветеран упал, ударился головой об асфальт и потерял сознание. Нападавший скрылся, даже не попытавшись оказать первую помощь.Мигранта объявили в розыск. Жители Юрюзани вспоминают, что полицейские провели рейды в городе и окрестностях. В отдел доставили десятки человек, однако подозреваемого среди них не оказалось. Не исключено, что он уехал в областной центр. Либо бежал на родину — в Таджикистан.После смерти ветерана статью переквалифицировали на более тяжкую — "Убийство". Впрочем, судебным медикам еще предстоит установить причинно-следственную связь между ударом по лицу, падением и гибелью.Областной Минздрав также инициировал внутреннюю проверку. Она должна ответить на вопрос, насколько профессионально пациенту оказали помощь в больнице Юрюзани.Чашкина похоронили 8 августа в родном городе, на Аллее Славы. Проститься пришли сотни человек.День ВДВ"По иронии судьбы Антон умер в день ВДВ, — говорит Сергей, знакомый погибшего. — А ведь именно в этих войсках он служил срочную службу. Участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе".В небольшой Юрюзани бойца знали многие. В начале мобилизации именно у него местные СМИ брали интервью.Родные и друзья Чашкина надеются, что подозреваемого поймают. Полицейские заверяют, что к поискам привлекли лучших оперативников областного главка. Вероятно, вскоре подключится Интерпол.Этот случай — не первый. В начале августа в Забайкалье жестоко избили добровольца Михаила Таскина, лишившегося на передовой ноги. По словам пострадавшего, к нему пристала пьяная компания, хотя некоторые свидетели уверяют, что зачинщиком был сам Таскин. Нескольких причастных уже задержали.

https://ria.ru/20230327/ubiystvo-1860434656.html

https://ria.ru/20230808/kriminal-1888684733.html

челябинск

донбасс

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, челябинск, донбасс, воздушно-десантные войска россии, следственный комитет россии (ск рф)