Рейтинг@Mail.ru
"Теперь ищут по всей стране". Что случилось с участником СВО на Урале - РИА Новости, 17.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 17.08.2023 (обновлено: 08:04 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/kriminal-1890457474.html
"Теперь ищут по всей стране". Что случилось с участником СВО на Урале
"Теперь ищут по всей стране". Что случилось с участником СВО на Урале - РИА Новости, 17.08.2023
"Теперь ищут по всей стране". Что случилось с участником СВО на Урале
Челябинские следователи ужесточили статью в уголовном деле о гибели 32-летнего ветерана боевых действий Антона Чашкина. По версии СК, нападение совершил... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T08:00
2023-08-17T08:04
происшествия
челябинск
донбасс
воздушно-десантные войска россии
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147390/72/1473907297_0:244:3142:2011_1920x0_80_0_0_1f143912268204324ebdccbd67d8f6b3.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Челябинские следователи ужесточили статью в уголовном деле о гибели 32-летнего ветерана боевых действий Антона Чашкина. По версии СК, нападение совершил мигрант. Сейчас подозреваемый в розыске. РИА Новости разбиралось в ситуации."Проломил череп"В ночь с 21 на 22 июля в больницу города Юрюзань скорая привезла пациента с серьезной травмой. Часом ранее его забрали из местного бара, где, по словам очевидцев, произошла драка.Потерпевшим оказался местный житель Антон Чашкин. Он приехал в отпуск с фронта, куда попал осенью по мобилизации. Врачи осмотрели бойца, измерили давление, сделали несколько уколов и отпустили. Родные рассказывают, что он периодически терял сознание. Медики объясняли: сильно пьян, поэтому засыпает.Чашкина на такси отвезли домой. На следующий день состояние ухудшилось — он практически не реагировал ни на слова, ни на прикосновения. Снова вызвали скорую и поехали в ту же больницу.Врачи диагностировали перелом основания черепа и серьезное повреждение головного мозга. Сразу прооперировали, ввели в медикаментозную кому.Спустя пять дней бортом санавиации пациента переправили в больницу Челябинска. Там он пролежал еще около недели, а 2 августа скончался, не приходя в сознание.У погибшего остался четырехлетний сын.Конфликт в бареПока Антон был жив, следователи возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемого — 24-летнего Караматулло Ашурмахмада — вычислили практически сразу.Как рассказывают очевидцы, конфликт вспыхнул в баре.Случайно услышав о том, что Чашкин недавно вернулся из Донбасса, мигрант подошел к нему и назвал оккупантом. Антон предложил поговорить на улице. Пока шли, Ашурмахмад ударил со спины. Ветеран упал, ударился головой об асфальт и потерял сознание. Нападавший скрылся, даже не попытавшись оказать первую помощь.Мигранта объявили в розыск. Жители Юрюзани вспоминают, что полицейские провели рейды в городе и окрестностях. В отдел доставили десятки человек, однако подозреваемого среди них не оказалось. Не исключено, что он уехал в областной центр. Либо бежал на родину — в Таджикистан.После смерти ветерана статью переквалифицировали на более тяжкую — "Убийство". Впрочем, судебным медикам еще предстоит установить причинно-следственную связь между ударом по лицу, падением и гибелью.Областной Минздрав также инициировал внутреннюю проверку. Она должна ответить на вопрос, насколько профессионально пациенту оказали помощь в больнице Юрюзани.Чашкина похоронили 8 августа в родном городе, на Аллее Славы. Проститься пришли сотни человек.День ВДВ"По иронии судьбы Антон умер в день ВДВ, — говорит Сергей, знакомый погибшего. — А ведь именно в этих войсках он служил срочную службу. Участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе".В небольшой Юрюзани бойца знали многие. В начале мобилизации именно у него местные СМИ брали интервью.Родные и друзья Чашкина надеются, что подозреваемого поймают. Полицейские заверяют, что к поискам привлекли лучших оперативников областного главка. Вероятно, вскоре подключится Интерпол.Этот случай — не первый. В начале августа в Забайкалье жестоко избили добровольца Михаила Таскина, лишившегося на передовой ноги. По словам пострадавшего, к нему пристала пьяная компания, хотя некоторые свидетели уверяют, что зачинщиком был сам Таскин. Нескольких причастных уже задержали.
https://ria.ru/20230327/ubiystvo-1860434656.html
https://ria.ru/20230808/kriminal-1888684733.html
челябинск
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Михаил Кевхиев
Михаил Кевхиев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147390/72/1473907297_0:0:3142:2358_1920x0_80_0_0_1e7cb85c21139dfe70796a6751ac9a7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинск, донбасс, воздушно-десантные войска россии, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинск, Донбасс, Воздушно-десантные войска России, Следственный комитет России (СК РФ)

"Теперь ищут по всей стране". Что случилось с участником СВО на Урале

© Fotolia / gorotckopАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© Fotolia / gorotckop
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Челябинские следователи ужесточили статью в уголовном деле о гибели 32-летнего ветерана боевых действий Антона Чашкина. По версии СК, нападение совершил мигрант. Сейчас подозреваемый в розыске. РИА Новости разбиралось в ситуации.

"Проломил череп"

В ночь с 21 на 22 июля в больницу города Юрюзань скорая привезла пациента с серьезной травмой. Часом ранее его забрали из местного бара, где, по словам очевидцев, произошла драка.
Потерпевшим оказался местный житель Антон Чашкин. Он приехал в отпуск с фронта, куда попал осенью по мобилизации.
© Фото : предоставлено друзьями погибшегоАнтон Чашкин провел в зоне СВО около года
Антон Чашкин провел в зоне СВО около года - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Фото : предоставлено друзьями погибшего
Антон Чашкин провел в зоне СВО около года
Врачи осмотрели бойца, измерили давление, сделали несколько уколов и отпустили. Родные рассказывают, что он периодически терял сознание. Медики объясняли: сильно пьян, поэтому засыпает.
Чашкина на такси отвезли домой. На следующий день состояние ухудшилось — он практически не реагировал ни на слова, ни на прикосновения. Снова вызвали скорую и поехали в ту же больницу.
Врачи диагностировали перелом основания черепа и серьезное повреждение головного мозга. Сразу прооперировали, ввели в медикаментозную кому.
Спустя пять дней бортом санавиации пациента переправили в больницу Челябинска. Там он пролежал еще около недели, а 2 августа скончался, не приходя в сознание.
У погибшего остался четырехлетний сын.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
"Держали нас в ужасе". Кто жестоко убил в Приволжье участника СВО
27 марта, 08:00

Конфликт в баре

Пока Антон был жив, следователи возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемого — 24-летнего Караматулло Ашурмахмада — вычислили практически сразу.
Как рассказывают очевидцы, конфликт вспыхнул в баре.
Случайно услышав о том, что Чашкин недавно вернулся из Донбасса, мигрант подошел к нему и назвал оккупантом. Антон предложил поговорить на улице. Пока шли, Ашурмахмад ударил со спины. Ветеран упал, ударился головой об асфальт и потерял сознание. Нападавший скрылся, даже не попытавшись оказать первую помощь.
© Фото : предоставлено друзьями погибшегоОриентировка на подозреваемого в смертельном избиении
Ориентировка на подозреваемого в смертельном избиении - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Фото : предоставлено друзьями погибшего
Ориентировка на подозреваемого в смертельном избиении
Мигранта объявили в розыск. Жители Юрюзани вспоминают, что полицейские провели рейды в городе и окрестностях. В отдел доставили десятки человек, однако подозреваемого среди них не оказалось. Не исключено, что он уехал в областной центр. Либо бежал на родину — в Таджикистан.
После смерти ветерана статью переквалифицировали на более тяжкую — "Убийство". Впрочем, судебным медикам еще предстоит установить причинно-следственную связь между ударом по лицу, падением и гибелью.
Областной Минздрав также инициировал внутреннюю проверку. Она должна ответить на вопрос, насколько профессионально пациенту оказали помощь в больнице Юрюзани.
Чашкина похоронили 8 августа в родном городе, на Аллее Славы. Проститься пришли сотни человек.
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
"Поймали далеко не всех". Кто напал на ветерана СВО в Забайкалье
8 августа, 08:00

День ВДВ

"По иронии судьбы Антон умер в день ВДВ, — говорит Сергей, знакомый погибшего. — А ведь именно в этих войсках он служил срочную службу. Участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе".
В небольшой Юрюзани бойца знали многие. В начале мобилизации именно у него местные СМИ брали интервью.
Родные и друзья Чашкина надеются, что подозреваемого поймают. Полицейские заверяют, что к поискам привлекли лучших оперативников областного главка. Вероятно, вскоре подключится Интерпол.
© Фото : предоставлено друзьями погибшегоАнтон Чашкин
Антон Чашкин - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Фото : предоставлено друзьями погибшего
Антон Чашкин
Этот случай — не первый. В начале августа в Забайкалье жестоко избили добровольца Михаила Таскина, лишившегося на передовой ноги. По словам пострадавшего, к нему пристала пьяная компания, хотя некоторые свидетели уверяют, что зачинщиком был сам Таскин. Нескольких причастных уже задержали.
 
ПроисшествияЧелябинскДонбассВоздушно-десантные войска РоссииСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала