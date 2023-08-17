https://ria.ru/20230817/krazha-1890522719.html

В Комсомольске-на-Амуре у участника СВО украли боевые награды и деньги

В Комсомольске-на-Амуре у участника СВО украли боевые награды и деньги - РИА Новости, 17.08.2023

В Комсомольске-на-Амуре у участника СВО украли боевые награды и деньги

Награды за участие в спецоперации на Украине и миллион рублей украли у жителя Комсомольска-на-Амуре, говорится в сообщении прокуратуры Хабаровского края. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T04:21

2023-08-17T04:21

2023-08-17T08:31

происшествия

комсомольск-на-амуре

россия

украина

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ХАБАРОВСК, 17 авг - РИА Новости. Награды за участие в спецоперации на Украине и миллион рублей украли у жителя Комсомольска-на-Амуре, говорится в сообщении прокуратуры Хабаровского края.Пострадавший, ранее служивший в зоне СВО, ранее обратился в полицию с заявлением о хищении денег и четырех боевых наград, а также документов к ним и другого имущества. Дознаватель, как отметили в прокуратуре, изначально отказался возбуждать уголовное дело, сославшись на отсутствие состава преступления.Прокурор Комсомольска-на-Амуре признал это решение незаконным и потребовал возбудить уголовное дело. По результатам дополнительной проверки следствие возбудило уголовное дело по статье "кража в особо крупном размере"Сейчас идут следственные и оперативно-розыскные мероприятия, расследование находится на контроле прокуратуры.

https://ria.ru/20230815/krazha-1890101026.html

комсомольск-на-амуре

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происшествия, комсомольск-на-амуре, россия, украина