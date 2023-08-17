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В Комсомольске-на-Амуре у участника СВО украли боевые награды и деньги - РИА Новости, 17.08.2023
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04:21 17.08.2023 (обновлено: 08:31 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/krazha-1890522719.html
В Комсомольске-на-Амуре у участника СВО украли боевые награды и деньги
В Комсомольске-на-Амуре у участника СВО украли боевые награды и деньги - РИА Новости, 17.08.2023
В Комсомольске-на-Амуре у участника СВО украли боевые награды и деньги
Награды за участие в спецоперации на Украине и миллион рублей украли у жителя Комсомольска-на-Амуре, говорится в сообщении прокуратуры Хабаровского края. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T04:21
2023-08-17T08:31
происшествия
комсомольск-на-амуре
россия
украина
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ХАБАРОВСК, 17 авг - РИА Новости. Награды за участие в спецоперации на Украине и миллион рублей украли у жителя Комсомольска-на-Амуре, говорится в сообщении прокуратуры Хабаровского края.Пострадавший, ранее служивший в зоне СВО, ранее обратился в полицию с заявлением о хищении денег и четырех боевых наград, а также документов к ним и другого имущества. Дознаватель, как отметили в прокуратуре, изначально отказался возбуждать уголовное дело, сославшись на отсутствие состава преступления.Прокурор Комсомольска-на-Амуре признал это решение незаконным и потребовал возбудить уголовное дело. По результатам дополнительной проверки следствие возбудило уголовное дело по статье "кража в особо крупном размере"Сейчас идут следственные и оперативно-розыскные мероприятия, расследование находится на контроле прокуратуры.
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происшествия, комсомольск-на-амуре, россия, украина
Происшествия, Комсомольск-на-Амуре, Россия, Украина
В Комсомольске-на-Амуре у участника СВО украли боевые награды и деньги

В Хабаровском крае у участника СВО украли боевые награды и миллион рублей

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 17 авг - РИА Новости. Награды за участие в спецоперации на Украине и миллион рублей украли у жителя Комсомольска-на-Амуре, говорится в сообщении прокуратуры Хабаровского края.
Пострадавший, ранее служивший в зоне СВО, ранее обратился в полицию с заявлением о хищении денег и четырех боевых наград, а также документов к ним и другого имущества. Дознаватель, как отметили в прокуратуре, изначально отказался возбуждать уголовное дело, сославшись на отсутствие состава преступления.
Прокурор Комсомольска-на-Амуре признал это решение незаконным и потребовал возбудить уголовное дело. По результатам дополнительной проверки следствие возбудило уголовное дело по статье "кража в особо крупном размере"
Сейчас идут следственные и оперативно-розыскные мероприятия, расследование находится на контроле прокуратуры.
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