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Ракетчики поразили украинский пункт управления РЭБ и ПВО в Краматорске - РИА Новости, 17.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 17.08.2023 (обновлено: 08:39 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/kramatorsk-1890523862.html
Ракетчики поразили украинский пункт управления РЭБ и ПВО в Краматорске
Ракетчики поразили украинский пункт управления РЭБ и ПВО в Краматорске - РИА Новости, 17.08.2023
Ракетчики поразили украинский пункт управления РЭБ и ПВО в Краматорске
Российские ракетчики поразили пункт управления радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны украинских войск в Краматорске, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T05:03
2023-08-17T08:39
специальная военная операция на украине
краматорск
авдеевка
северск
вадим астафьев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
су-34
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские ракетчики поразили пункт управления радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны украинских войск в Краматорске, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.&quot;Подразделением ракетного соединения Южного военного округа нанесено поражение по пункту управления РЭБ и ПВО группировки ВСУ в Краматорске&quot;, - сказал он.Кроме того, артиллерия уничтожила полевой склад боеприпасов в районе Белоборовки, два пункта временной дислокации подразделений 110-й отдельной механизированной бригады, полевой склад боеприпасов и три пикапа противника в районах населенных пунктов Бердычев, Авдеевка и Первомайское.В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена американская гаубица М777 в районе Звановки, гаубицы Д-20 вблизи Спорного и Д-30 в Северске.Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 "Южной" группировки войск нанесли удары управляемыми боеприпасами по объектам ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях, добавил Астафьев. Поражены пункт временной дислокации 4-й бригады Нацгвардии Украины и два пункта временной дислокации 28-й отдельной механизированной бригады противника.
https://ria.ru/20230816/punkt-1890468328.html
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краматорск, авдеевка, северск, вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, су-34
Специальная военная операция на Украине, Краматорск, Авдеевка, Северск, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Су-34
Ракетчики поразили украинский пункт управления РЭБ и ПВО в Краматорске

Минобороны: ракетчики поразили пункт управления РЭБ и ПВО ВСУ в Краматорске

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВоеннослужащий идет по дороге рядом с реактивной системой залпового огня "Торнадо-Г"
Военнослужащий идет по дороге рядом с реактивной системой залпового огня Торнадо-Г - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Военнослужащий идет по дороге рядом с реактивной системой залпового огня "Торнадо-Г". Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские ракетчики поразили пункт управления радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны украинских войск в Краматорске, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.
«

"Подразделением ракетного соединения Южного военного округа нанесено поражение по пункту управления РЭБ и ПВО группировки ВСУ в Краматорске", - сказал он.

Кроме того, артиллерия уничтожила полевой склад боеприпасов в районе Белоборовки, два пункта временной дислокации подразделений 110-й отдельной механизированной бригады, полевой склад боеприпасов и три пикапа противника в районах населенных пунктов Бердычев, Авдеевка и Первомайское.
В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена американская гаубица М777 в районе Звановки, гаубицы Д-20 вблизи Спорного и Д-30 в Северске.
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 "Южной" группировки войск нанесли удары управляемыми боеприпасами по объектам ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях, добавил Астафьев.
Поражены пункт временной дислокации 4-й бригады Нацгвардии Украины и два пункта временной дислокации 28-й отдельной механизированной бригады противника.
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Специальная военная операция на УкраинеКраматорскАвдеевкаСеверскВадим АстафьевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСу-34
 
 
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