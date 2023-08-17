https://ria.ru/20230817/kramatorsk-1890523862.html
Ракетчики поразили украинский пункт управления РЭБ и ПВО в Краматорске
Ракетчики поразили украинский пункт управления РЭБ и ПВО в Краматорске - РИА Новости, 17.08.2023
Ракетчики поразили украинский пункт управления РЭБ и ПВО в Краматорске
Российские ракетчики поразили пункт управления радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны украинских войск в Краматорске, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T05:03
2023-08-17T05:03
2023-08-17T08:39
специальная военная операция на украине
краматорск
авдеевка
северск
вадим астафьев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские ракетчики поразили пункт управления радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны украинских войск в Краматорске, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев."Подразделением ракетного соединения Южного военного округа нанесено поражение по пункту управления РЭБ и ПВО группировки ВСУ в Краматорске", - сказал он.Кроме того, артиллерия уничтожила полевой склад боеприпасов в районе Белоборовки, два пункта временной дислокации подразделений 110-й отдельной механизированной бригады, полевой склад боеприпасов и три пикапа противника в районах населенных пунктов Бердычев, Авдеевка и Первомайское.В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена американская гаубица М777 в районе Звановки, гаубицы Д-20 вблизи Спорного и Д-30 в Северске.Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 "Южной" группировки войск нанесли удары управляемыми боеприпасами по объектам ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях, добавил Астафьев. Поражены пункт временной дислокации 4-й бригады Нацгвардии Украины и два пункта временной дислокации 28-й отдельной механизированной бригады противника.
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краматорск, авдеевка, северск, вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, су-34
Специальная военная операция на Украине, Краматорск, Авдеевка, Северск, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Су-34
Ракетчики поразили украинский пункт управления РЭБ и ПВО в Краматорске
Минобороны: ракетчики поразили пункт управления РЭБ и ПВО ВСУ в Краматорске
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские ракетчики поразили пункт управления радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны украинских войск в Краматорске, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.
«
"Подразделением ракетного соединения Южного военного округа нанесено поражение по пункту управления РЭБ и ПВО группировки ВСУ в Краматорске", - сказал он.
Кроме того, артиллерия уничтожила полевой склад боеприпасов в районе Белоборовки, два пункта временной дислокации подразделений 110-й отдельной механизированной бригады, полевой склад боеприпасов и три пикапа противника в районах населенных пунктов Бердычев, Авдеевка и Первомайское.
В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена американская гаубица М777 в районе Звановки, гаубицы Д-20 вблизи Спорного и Д-30 в Северске
.
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 "Южной" группировки войск нанесли удары управляемыми боеприпасами по объектам ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях, добавил Астафьев.
Поражены пункт временной дислокации 4-й бригады Нацгвардии Украины
и два пункта временной дислокации 28-й отдельной механизированной бригады противника.
Минометчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном