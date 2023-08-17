https://ria.ru/20230817/kramatorsk-1890523862.html

Ракетчики поразили украинский пункт управления РЭБ и ПВО в Краматорске

Ракетчики поразили украинский пункт управления РЭБ и ПВО в Краматорске - РИА Новости, 17.08.2023

Ракетчики поразили украинский пункт управления РЭБ и ПВО в Краматорске

Российские ракетчики поразили пункт управления радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны украинских войск в Краматорске, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T05:03

2023-08-17T05:03

2023-08-17T08:39

специальная военная операция на украине

краматорск

авдеевка

северск

вадим астафьев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

су-34

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские ракетчики поразили пункт управления радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны украинских войск в Краматорске, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев."Подразделением ракетного соединения Южного военного округа нанесено поражение по пункту управления РЭБ и ПВО группировки ВСУ в Краматорске", - сказал он.Кроме того, артиллерия уничтожила полевой склад боеприпасов в районе Белоборовки, два пункта временной дислокации подразделений 110-й отдельной механизированной бригады, полевой склад боеприпасов и три пикапа противника в районах населенных пунктов Бердычев, Авдеевка и Первомайское.В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена американская гаубица М777 в районе Звановки, гаубицы Д-20 вблизи Спорного и Д-30 в Северске.Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 "Южной" группировки войск нанесли удары управляемыми боеприпасами по объектам ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях, добавил Астафьев. Поражены пункт временной дислокации 4-й бригады Нацгвардии Украины и два пункта временной дислокации 28-й отдельной механизированной бригады противника.

https://ria.ru/20230816/punkt-1890468328.html

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авдеевка

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краматорск, авдеевка, северск, вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, су-34