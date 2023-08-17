https://ria.ru/20230817/kongress-1890707118.html

В Конгрессе США потребовали раскрыть информацию о переписках Байдена

В Конгрессе США потребовали раскрыть информацию о переписках Байдена - РИА Новости, 17.08.2023

В Конгрессе США потребовали раскрыть информацию о переписках Байдена

Председатель комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер обратился к американскому нацархиву с просьбой предоставить... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T20:39

2023-08-17T20:39

2023-08-17T20:39

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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Председатель комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер обратился к американскому нацархиву с просьбой предоставить неотредактированную рабочую переписку Байдена в годы его вице-президентства, в том числе под псевдонимами. "Джеймс Комер запрашивает все неотредактированные документы и сообщения из Национального архива США, в которых тогдашний вице-президент Джо Байден использовал псевдоним", - говорится в сообщении комитета в соцсети X (бывшая Twitter). Как уточняется в письме Комера, который сейчас ведет расследование деятельности семьи Байдена, запрашиваемая им документация "имеет связь с Бурисмой и Украиной". Документы, тем не менее, опубликованы Национальным архивом в отредактированном виде. Комер же пишет, что для продолжения расследования ему необходимы их оригиналы. Среди запрашиваемых Комером документов есть, в частности, любая переписка, в которой Байден использовал псевдоним. К возможным псевдонимам конгрессмен относит Robert Peters, Robin Ware и JRB Ware. Также были затребованы черновики речи тогдашнего вице-президента Байдена в украинской Раде в 2015 году и любые документы, где получателем или отправителем являлся сын Байдена Хантер. "Если было какое-либо пересечение между официальными обязанностями вице-президента Джо Байдена и деятельностью его сына в Украине, американцы заслуживают того, чтобы знать", - пишет комитет. Сын действующего президента США Хантер Байден заработал более 5,5 миллиона долларов, в том числе в украинской компании Burisma за два года, когда он допустил неуплату налогов и находился в алкогольно-наркотическом угаре, следует из его договоренностей с американской прокуратурой. В рамках проводимого республиканцами расследования, было установлено, что семья Джо Байдена в годы его работы на посту вице-президента США получала миллионы долларов зарубежного финансирования. На сегодняшний день возглавляемый Комером комитет выявил такие платежи в интересах семьи Байдена и их деловых партнеров на сумму свыше 20 миллионов долларов.

https://ria.ru/20230817/sanktsii-1890516355.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, украина, хантер байден, конгресс сша