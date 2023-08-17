https://ria.ru/20230817/konflikt-1890695319.html

Лукашенко заявил, что конфликта на Украине можно было избежать

Лукашенко заявил, что конфликта на Украине можно было избежать - РИА Новости, 17.08.2023

Лукашенко заявил, что конфликта на Украине можно было избежать

Военного конфликта на Украине можно было избежать в любой момент, можно это сделать и сейчас, заявил интервью украинской журналистке Диане Панченко президент... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T19:08

2023-08-17T19:08

2023-08-17T20:25

специальная военная операция на украине

украина

белоруссия

донбасс

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873918002_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_91724426c3f590fe868c1a2958e566e0.jpg

МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Военного конфликта на Украине можно было избежать в любой момент, можно это сделать и сейчас, заявил интервью украинской журналистке Диане Панченко президент Белоруссии Александр Лукашенко."Нужно и можно (было избежать войны на Украине – ред.). В любой момент. И сейчас ее можно остановить, и тогда ее можно было избежать", - сказал Лукашенко в интервью.Белорусский лидер напомнил момент, когда стороны пытались договориться о внесении в украинскую конституцию поправок об особом статусе Донбасса. "И тогда подошли к тому, что там должны были пройти выборы в местные органы власти… Я им предложил: я проведу эти выборы. Я буду делать так, как вы договоритесь – Путин и Порошенко – а я уже буду делать так, как вы решите. Порошенко отказался", - привел пример Лукашенко."Более того: минские соглашения. Договорились же обо всем. Надо было соблюдать эти минские соглашения! Но они не соблюдались… 100 процентов Россия собиралась (их выполнять – ред.). А то, что Украина не выполнила, куча фактов", - отметил белорусский лидер.

https://ria.ru/20230817/provokatsiya-1890705540.html

украина

белоруссия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, белоруссия, донбасс, александр лукашенко