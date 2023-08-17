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Лукашенко заявил, что конфликта на Украине можно было избежать - РИА Новости, 17.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:08 17.08.2023 (обновлено: 20:25 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/konflikt-1890695319.html
Лукашенко заявил, что конфликта на Украине можно было избежать
Лукашенко заявил, что конфликта на Украине можно было избежать - РИА Новости, 17.08.2023
Лукашенко заявил, что конфликта на Украине можно было избежать
Военного конфликта на Украине можно было избежать в любой момент, можно это сделать и сейчас, заявил интервью украинской журналистке Диане Панченко президент... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T19:08
2023-08-17T20:25
специальная военная операция на украине
украина
белоруссия
донбасс
александр лукашенко
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МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Военного конфликта на Украине можно было избежать в любой момент, можно это сделать и сейчас, заявил интервью украинской журналистке Диане Панченко президент Белоруссии Александр Лукашенко."Нужно и можно (было избежать войны на Украине – ред.). В любой момент. И сейчас ее можно остановить, и тогда ее можно было избежать", - сказал Лукашенко в интервью.Белорусский лидер напомнил момент, когда стороны пытались договориться о внесении в украинскую конституцию поправок об особом статусе Донбасса. "И тогда подошли к тому, что там должны были пройти выборы в местные органы власти… Я им предложил: я проведу эти выборы. Я буду делать так, как вы договоритесь – Путин и Порошенко – а я уже буду делать так, как вы решите. Порошенко отказался", - привел пример Лукашенко."Более того: минские соглашения. Договорились же обо всем. Надо было соблюдать эти минские соглашения! Но они не соблюдались… 100 процентов Россия собиралась (их выполнять – ред.). А то, что Украина не выполнила, куча фактов", - отметил белорусский лидер.
https://ria.ru/20230817/provokatsiya-1890705540.html
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украина, белоруссия, донбасс, александр лукашенко
Специальная военная операция на Украине, Украина, Белоруссия, Донбасс, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что конфликта на Украине можно было избежать

Лукашенко: военного конфликта на Украине можно было избежать в любой момент

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Военного конфликта на Украине можно было избежать в любой момент, можно это сделать и сейчас, заявил интервью украинской журналистке Диане Панченко президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Нужно и можно (было избежать войны на Украине – ред.). В любой момент. И сейчас ее можно остановить, и тогда ее можно было избежать", - сказал Лукашенко в интервью.
Белорусский лидер напомнил момент, когда стороны пытались договориться о внесении в украинскую конституцию поправок об особом статусе Донбасса. "И тогда подошли к тому, что там должны были пройти выборы в местные органы власти… Я им предложил: я проведу эти выборы. Я буду делать так, как вы договоритесь – Путин и Порошенко – а я уже буду делать так, как вы решите. Порошенко отказался", - привел пример Лукашенко.
"Более того: минские соглашения. Договорились же обо всем. Надо было соблюдать эти минские соглашения! Но они не соблюдались… 100 процентов Россия собиралась (их выполнять – ред.). А то, что Украина не выполнила, куча фактов", - отметил белорусский лидер.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБелоруссияДонбассАлександр Лукашенко
 
 
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