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Кнайсль назвала события в Нигере официальным концом "французской Африки"
Кнайсль назвала события в Нигере официальным концом "французской Африки" - РИА Новости, 17.08.2023
Кнайсль назвала события в Нигере официальным концом "французской Африки"
Смена власти в Нигере в Африке, а до этого в Буркина-Фасо и Мали — это "официальный конец французской Африки", заявила РИА Новости экс-глава МИД Австрии Карин... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T04:42
2023-08-17T04:42
2023-08-17T05:23
в мире
нигер
буркина-фасо
мали
карин кнайсль
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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КУБИНКА (Московская область), 17 авг - РИА Новости. Смена власти в Нигере в Африке, а до этого в Буркина-Фасо и Мали — это "официальный конец французской Африки", заявила РИА Новости экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль."Франция постепенно теряет опору в африканских странах: их выгнали из Мали, их выгнали из Буркина-Фасо. Сейчас Нигер хочет закрыть французские военные базы в стране. Для Франции, я думаю, это официальный конец политики "франс африк", поскольку новые власти могут выбирать", - сказала она.Кнайсль добавила, что африканские страны могут сегодня выбирать себе в партнеры Китай, Турцию, Россию, Индию, на континенте становится больше возможностей и больше акторов.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.Бывшая французская колония, Нигер считался одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны и истребители и разместил там 1,5 тысячи военных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Нигера, Мали и Буркина-Фасо. Кроме того, в Нигере находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция.
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в мире, нигер, буркина-фасо, мали, карин кнайсль, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Буркина-Фасо, Мали, Карин Кнайсль, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
Кнайсль назвала события в Нигере официальным концом "французской Африки"
Кнайсль: смена власти в Нигере является официальным концом "французской Африки"