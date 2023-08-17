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Полянский назвал заседание Совбеза ООН по КНДР лицемерным
Полянский назвал заседание Совбеза ООН по КНДР лицемерным - РИА Новости, 17.08.2023
Полянский назвал заседание Совбеза ООН по КНДР лицемерным
Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в КНДР показывает вопиющее лицемерие США, которые душат северокорейский народ односторонними античеловеческими... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T19:26
2023-08-17T19:26
2023-08-17T19:41
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ООН, 17 авг - РИА Новости. Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в КНДР показывает вопиющее лицемерие США, которые душат северокорейский народ односторонними античеловеческими санкциями, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Налицо вопиющие лицемерие США и их союзников, которые, рассуждая о правах человека в КНДР, продолжают последовательно удушать северокорейский народ античеловеческими односторонними санкциями", - сообщил он на заседании Совбеза по Северной Корее.Полянский отметил, что целью такой дискуссии в Совбезе является обслуживание двойных стандартов как в отношении работы Совбеза, так и прав человека.Российский дипломат также подчеркнул, что проводя заседание Совбеза по КНДР, американские власти пытаются нарастить давление на Пхеньян и отвлечь внимание от "безрассудных эскалационных действий Вашингтона и его союзников в регионе".
https://ria.ru/20230817/oon-1890688762.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, сша, россия, кндр (северная корея), оон
В мире, США, Россия, КНДР (Северная Корея), ООН
Полянский назвал заседание Совбеза ООН по КНДР лицемерным
Полянский: заседание Совбеза ООН по КНДР показывает вопиющее лицемерие США
ООН, 17 авг - РИА Новости. Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в КНДР показывает вопиющее лицемерие США, которые душат северокорейский народ односторонними античеловеческими санкциями, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Налицо вопиющие лицемерие США и их союзников, которые, рассуждая о правах человека в КНДР, продолжают последовательно удушать северокорейский народ античеловеческими односторонними санкциями", - сообщил он на заседании Совбеза по Северной Корее.
Полянский отметил, что целью такой дискуссии в Совбезе является обслуживание двойных стандартов как в отношении работы Совбеза, так и прав человека.
Российский дипломат также подчеркнул, что проводя заседание Совбеза по КНДР, американские власти пытаются нарастить давление на Пхеньян
и отвлечь внимание от "безрассудных эскалационных действий Вашингтона
и его союзников в регионе".
КНР выступила против рассмотрения ситуации с правами человека в КНДР в ООН