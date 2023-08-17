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Полянский назвал действия США по КНДР противоречащими мандату Совбеза ООН
Полянский назвал действия США по КНДР противоречащими мандату Совбеза ООН - РИА Новости, 17.08.2023
Полянский назвал действия США по КНДР противоречащими мандату Совбеза ООН
Действия США по обсуждению ситуации в КНДР не имеют под собой оснований, являются пропагандой и противоречат мандату Совбеза ООН, заявил первый заместитель... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T19:01
2023-08-17T19:01
2023-08-17T19:01
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ООН, 17 авг - РИА Новости. Действия США по обсуждению ситуации в КНДР не имеют под собой оснований, являются пропагандой и противоречат мандату Совбеза ООН, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании, посвященном Северной Корее."Предпринятые вами шаги не имеют под собой никаких оснований, носят исключительно пропагандистский характер и противоречат мандату Совета безопасности ООН", - сообщил он нынешнему председателю Совбеза, постпреду США Линде Томас-Гринфилд в ходе заседания, посвященного ситуации в КНДР.Полянский отметил, что проблематика прав человека не входит в мандат Совбеза, и добавил, что заседание по Северной Корее не было изначально заявлено в проекте программы работы, предложенной Штатами в начале августа. Российский дипломат подчеркнул, что действия США в этом контексте являются заранее подготовленной провокацией.
https://ria.ru/20230817/kndr-1890683761.html
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в мире, сша, россия, оон, кндр (северная корея)
В мире, США, Россия, ООН, КНДР (Северная Корея)
Полянский назвал действия США по КНДР противоречащими мандату Совбеза ООН
Полянский: действия США по обсуждению ситуации в КНДР выглядят пропагандой
ООН, 17 авг - РИА Новости. Действия США по обсуждению ситуации в КНДР не имеют под собой оснований, являются пропагандой и противоречат мандату Совбеза ООН, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании, посвященном Северной Корее.
"Предпринятые вами шаги не имеют под собой никаких оснований, носят исключительно пропагандистский характер и противоречат мандату Совета безопасности ООН", - сообщил он нынешнему председателю Совбеза, постпреду США Линде Томас-Гринфилд
в ходе заседания, посвященного ситуации в КНДР.
Полянский отметил, что проблематика прав человека не входит в мандат Совбеза, и добавил, что заседание по Северной Корее не было изначально заявлено в проекте программы работы, предложенной Штатами в начале августа. Российский дипломат подчеркнул, что действия США в этом контексте являются заранее подготовленной провокацией.
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