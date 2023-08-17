https://ria.ru/20230817/kndr-1890694274.html

Полянский назвал действия США по КНДР противоречащими мандату Совбеза ООН

Полянский назвал действия США по КНДР противоречащими мандату Совбеза ООН - РИА Новости, 17.08.2023

Полянский назвал действия США по КНДР противоречащими мандату Совбеза ООН

Действия США по обсуждению ситуации в КНДР не имеют под собой оснований, являются пропагандой и противоречат мандату Совбеза ООН, заявил первый заместитель... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T19:01

2023-08-17T19:01

2023-08-17T19:01

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ООН, 17 авг - РИА Новости. Действия США по обсуждению ситуации в КНДР не имеют под собой оснований, являются пропагандой и противоречат мандату Совбеза ООН, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании, посвященном Северной Корее."Предпринятые вами шаги не имеют под собой никаких оснований, носят исключительно пропагандистский характер и противоречат мандату Совета безопасности ООН", - сообщил он нынешнему председателю Совбеза, постпреду США Линде Томас-Гринфилд в ходе заседания, посвященного ситуации в КНДР.Полянский отметил, что проблематика прав человека не входит в мандат Совбеза, и добавил, что заседание по Северной Корее не было изначально заявлено в проекте программы работы, предложенной Штатами в начале августа. Российский дипломат подчеркнул, что действия США в этом контексте являются заранее подготовленной провокацией.

https://ria.ru/20230817/kndr-1890683761.html

сша

россия

кндр (северная корея)

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, россия, оон, кндр (северная корея)