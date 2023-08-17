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Военные из КНДР не намерены присоединяться к СВО, заявил российский посол - РИА Новости, 17.08.2023
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15:13 17.08.2023 (обновлено: 15:16 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/kndr-1890635042.html
Военные из КНДР не намерены присоединяться к СВО, заявил российский посол
Военные из КНДР не намерены присоединяться к СВО, заявил российский посол - РИА Новости, 17.08.2023
Военные из КНДР не намерены присоединяться к СВО, заявил российский посол
Военные и добровольцы из КНДР не заявляли о желании присоединиться к российской спецоперации на Украине, заявил в четверг посол РФ в Пхеньяне Александр... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T15:13
2023-08-17T15:16
россия
украина
пхеньян
александр мацегора
владимир путин
нато
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Военные и добровольцы из КНДР не заявляли о желании присоединиться к российской спецоперации на Украине, заявил в четверг посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. "Военные или добровольцы из числа граждан КНДР не заявляли о своем желании присоединиться к российским вооруженным силам", - сказал посол в интервью RTVI. Он подчеркнул, что российское посольство "не помогает добровольцам, желающим принять участие в СВО". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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россия, украина, пхеньян, александр мацегора, владимир путин, нато
Россия, Украина, Пхеньян, Александр Мацегора, Владимир Путин, НАТО
Военные из КНДР не намерены присоединяться к СВО, заявил российский посол

Посол Мацегора: военные из КНДР не заявляли о желании присоединиться к СВО

© Фото : KCNAСеверокорейский ядерный подводный беспилотник "Хиэль-1"
Северокорейский ядерный подводный беспилотник Хиэль-1 - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© Фото : KCNA
Северокорейский ядерный подводный беспилотник "Хиэль-1". Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Военные и добровольцы из КНДР не заявляли о желании присоединиться к российской спецоперации на Украине, заявил в четверг посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.
"Военные или добровольцы из числа граждан КНДР не заявляли о своем желании присоединиться к российским вооруженным силам", - сказал посол в интервью RTVI.
Он подчеркнул, что российское посольство "не помогает добровольцам, желающим принять участие в СВО".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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РоссияУкраинаПхеньянАлександр МацегораВладимир ПутинНАТО
 
 
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