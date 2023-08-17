https://ria.ru/20230817/knaysl-1890524945.html
Кнайсль заявила, что не просила о гражданстве России
Кнайсль заявила, что не просила о гражданстве России - РИА Новости, 17.08.2023
Кнайсль заявила, что не просила о гражданстве России
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала "нонсенсом" предложения лишить ее гражданства из-за выступлений в России и сообщила, что имеет только одно... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T05:39
2023-08-17T05:39
2023-08-17T05:39
россия
рязанская область
карин кнайсль
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КУБИНКА (Московская область), 17 авг - РИА Новости. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала "нонсенсом" предложения лишить ее гражданства из-за выступлений в России и сообщила, что имеет только одно гражданство и не просила о другом. "В прошлый раз, когда я отвечала на вопрос о российском гражданстве, СМИ написали, что я хочу его получить. А на моей родине, в Австрии, на фоне этих сообщений появилась инициатива от местных дипломатов лишить меня австрийского гражданства, превратить меня в лицо без гражданства. Это нонсенс", - рассказала Кнайсль РИА Новости. Она напомнила, что идея исходила не от непосредственных представителей министерства иностранных дел страны, а от директора Дипломатической академии в Вене, где сама Кнайсль преподавала 20 лет. "Они (дипломаты - ред.) говорили, что я вредна для Австрии, поскольку я преподаю в СПбГУ. Но я хочу подчеркнуть, что у меня нет никакого другого гражданства, кроме австрийского, и о российском я не просила", - заключила экс-министр иностранных дел Австрии. На Санкт-Петербургском экономическом форуме Карин Кнайсль в интервью РИА Новости говорила, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России после того, как дочитает "Войну и мир". Ранее в августе Кнайсль сообщала РИА Новости, что в данный момент проживает в деревне Петрушово Рязанской области, жизнь в русской деревне ей нравится, а местные жители приняли ее хорошо.
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россия, рязанская область, карин кнайсль
Россия, Рязанская область, Карин Кнайсль
Кнайсль заявила, что не просила о гражданстве России
Бывшая глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что не просила о гражданстве России
КУБИНКА (Московская область), 17 авг - РИА Новости. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала "нонсенсом" предложения лишить ее гражданства из-за выступлений в России и сообщила, что имеет только одно гражданство и не просила о другом.
«
"В прошлый раз, когда я отвечала на вопрос о российском гражданстве, СМИ написали, что я хочу его получить. А на моей родине, в Австрии, на фоне этих сообщений появилась инициатива от местных дипломатов лишить меня австрийского гражданства, превратить меня в лицо без гражданства. Это нонсенс", - рассказала Кнайсль РИА Новости.
Она напомнила, что идея исходила не от непосредственных представителей министерства иностранных дел страны, а от директора Дипломатической академии в Вене, где сама Кнайсль преподавала 20 лет.
"Они (дипломаты - ред.) говорили, что я вредна для Австрии, поскольку я преподаю в СПбГУ. Но я хочу подчеркнуть, что у меня нет никакого другого гражданства, кроме австрийского, и о российском я не просила", - заключила экс-министр иностранных дел Австрии.
На Санкт-Петербургском экономическом форуме Карин Кнайсль в интервью РИА Новости говорила, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России после того, как дочитает "Войну и мир".
Ранее в августе Кнайсль сообщала РИА Новости, что в данный момент проживает в деревне Петрушово Рязанской области, жизнь в русской деревне ей нравится, а местные жители приняли ее хорошо.
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