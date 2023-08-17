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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль сообщила, что ищет жилье в России - РИА Новости, 17.08.2023
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03:53 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/knaysl-1890521864.html
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль сообщила, что ищет жилье в России
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль сообщила, что ищет жилье в России - РИА Новости, 17.08.2023
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль сообщила, что ищет жилье в России
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала РИА Новости, что пока не переехала насовсем в Россию, но ищет для этого возможность, в первую очередь ей нужно... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T03:53
2023-08-17T03:53
россия
карин кнайсль
рязанская область
австрия
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КУБИНКА (Московская область), 17 авг - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала РИА Новости, что пока не переехала насовсем в Россию, но ищет для этого возможность, в первую очередь ей нужно найти дом, где можно будет содержать ее животных - пони, коней и собак. "Нет, но я бы хотела", - сказала Кнайсль, отвечая на вопрос о том, купила ли она дом в России. Дипломат подшутила над британскими СМИ, утверждавшими, что Карин Кнайсль живет где-то в секретном месте, организованном для нее ФСБ. "На самом деле я сняла небольшой домик в небольшой деревне в Рязанской области. Это единственное, что мне удалось найти. Но сейчас мне нужно найти дом и переехать. Это должен быть подходящий дом, в котором можно будет жить с большим количеством питомцев - в Ливане у меня пони, лошади, у меня также много собак", - добавила Кнайсль. Она добавила, что сейчас преподает в Санкт-Петербургском государственном университете, а недавно ей предложили управлять одним из научных центров университета. Ранее в августе Кнайсль сообщала РИА Новости, что в данный момент проживает в деревне Петрушово Рязанской области, жизнь в русской деревне ей нравится, а местные жители приняли ее хорошо.
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россия, карин кнайсль, рязанская область, австрия
Россия, Карин Кнайсль, Рязанская область, Австрия
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль сообщила, что ищет жилье в России

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль рассказала, что ищет себе подходящий дом в России

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкЭкс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль
Экс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Экс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская область), 17 авг - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала РИА Новости, что пока не переехала насовсем в Россию, но ищет для этого возможность, в первую очередь ей нужно найти дом, где можно будет содержать ее животных - пони, коней и собак.
«
"Нет, но я бы хотела", - сказала Кнайсль, отвечая на вопрос о том, купила ли она дом в России.
Дипломат подшутила над британскими СМИ, утверждавшими, что Карин Кнайсль живет где-то в секретном месте, организованном для нее ФСБ.
"На самом деле я сняла небольшой домик в небольшой деревне в Рязанской области. Это единственное, что мне удалось найти. Но сейчас мне нужно найти дом и переехать. Это должен быть подходящий дом, в котором можно будет жить с большим количеством питомцев - в Ливане у меня пони, лошади, у меня также много собак", - добавила Кнайсль.
Она добавила, что сейчас преподает в Санкт-Петербургском государственном университете, а недавно ей предложили управлять одним из научных центров университета.
Ранее в августе Кнайсль сообщала РИА Новости, что в данный момент проживает в деревне Петрушово Рязанской области, жизнь в русской деревне ей нравится, а местные жители приняли ее хорошо.
Карин Кнайсль на ПМЭФ-2023 у стенда РИА Новости
Кнайсль сообщила, что получает угрозы и после отъезда из Австрии
15 июня, 14:56
 
РоссияКарин КнайсльРязанская областьАвстрия
 
 
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