https://ria.ru/20230817/knaysl-1890521864.html

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль сообщила, что ищет жилье в России

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль сообщила, что ищет жилье в России - РИА Новости, 17.08.2023

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль сообщила, что ищет жилье в России

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала РИА Новости, что пока не переехала насовсем в Россию, но ищет для этого возможность, в первую очередь ей нужно... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T03:53

2023-08-17T03:53

2023-08-17T03:53

россия

карин кнайсль

рязанская область

австрия

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КУБИНКА (Московская область), 17 авг - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала РИА Новости, что пока не переехала насовсем в Россию, но ищет для этого возможность, в первую очередь ей нужно найти дом, где можно будет содержать ее животных - пони, коней и собак. "Нет, но я бы хотела", - сказала Кнайсль, отвечая на вопрос о том, купила ли она дом в России. Дипломат подшутила над британскими СМИ, утверждавшими, что Карин Кнайсль живет где-то в секретном месте, организованном для нее ФСБ. "На самом деле я сняла небольшой домик в небольшой деревне в Рязанской области. Это единственное, что мне удалось найти. Но сейчас мне нужно найти дом и переехать. Это должен быть подходящий дом, в котором можно будет жить с большим количеством питомцев - в Ливане у меня пони, лошади, у меня также много собак", - добавила Кнайсль. Она добавила, что сейчас преподает в Санкт-Петербургском государственном университете, а недавно ей предложили управлять одним из научных центров университета. Ранее в августе Кнайсль сообщала РИА Новости, что в данный момент проживает в деревне Петрушово Рязанской области, жизнь в русской деревне ей нравится, а местные жители приняли ее хорошо.

https://ria.ru/20230615/knaysl-1878353290.html

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россия, карин кнайсль, рязанская область, австрия