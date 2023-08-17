https://ria.ru/20230817/kino-1890679186.html

Российские фильмы "Чук и Гек" и "Родители строгого режима" покажут в Индии

Российские фильмы "Чук и Гек" и "Родители строгого режима" покажут в Индии - РИА Новости, 17.08.2023

Российские фильмы "Чук и Гек" и "Родители строгого режима" покажут в Индии

Семейный приключенческий фильм "Чук и Гек" и комедию "Родители строгого режима" покажут в Индии с 25 по 27 августа, сообщили в пресс-службе "Роскино". РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T17:52

2023-08-17T17:52

2023-08-17T17:52

культура

технологии

индия

варанаси

россия

иван грозный

карен оганесян

александр котт

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Семейный приключенческий фильм "Чук и Гек" и комедию "Родители строгого режима" покажут в Индии с 25 по 27 августа, сообщили в пресс-службе "Роскино". "С 25 по 27 августа в одном из старейших городов Индии - Варанаси, в кинотеатре JHV Cinemas Varanasi пройдет Russian Film Festival, организованный "Роскино" при поддержке министерства культуры России. Кинопоказы приурочены к встрече министров культуры стран G20, которая состоится в Варанаси 26 августа в преддверии сентябрьского саммита G20", – говорится в сообщении.Программа Russian Film Festival в Индии включает в себя пять фильмов, в числе которых комедии режиссера Никиты Владимирова "Родители строгого режима" и "Я на перемотке!", фантастическая комедия "Грозный папа" про приключения Ивана Грозного, который оказывается в современном мире, режиссера Карена Оганесяна. Также в программе – семейный приключенческий фильм "Чук и Гек. Большое приключение" по мотивам рассказа Аркадия Гайдара режиссера Александра Котта и полнометражный мультфильм "Бука. Мое любимое чудище", который вошел в топ-3 самых кассовых российских фильмов за рубежом по итогам 2022 года, режиссера Виктора Глухушина. Фильмы будут демонстрироваться на русском языке с субтитрами на хинди и английском, анимация – с английским дубляжом и субтитрами на хинди.

https://ria.ru/20230816/filmy-1890499654.html

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

технологии, индия, варанаси, россия, иван грозный, карен оганесян, александр котт, большая двадцатка, роскино, кино и сериалы