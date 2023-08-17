https://ria.ru/20230817/kino-1890679186.html
Российские фильмы "Чук и Гек" и "Родители строгого режима" покажут в Индии
Российские фильмы "Чук и Гек" и "Родители строгого режима" покажут в Индии - РИА Новости, 17.08.2023
Российские фильмы "Чук и Гек" и "Родители строгого режима" покажут в Индии
Семейный приключенческий фильм "Чук и Гек" и комедию "Родители строгого режима" покажут в Индии с 25 по 27 августа, сообщили в пресс-службе "Роскино". РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T17:52
2023-08-17T17:52
2023-08-17T17:52
культура
технологии
индия
варанаси
россия
иван грозный
карен оганесян
александр котт
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Семейный приключенческий фильм "Чук и Гек" и комедию "Родители строгого режима" покажут в Индии с 25 по 27 августа, сообщили в пресс-службе "Роскино". "С 25 по 27 августа в одном из старейших городов Индии - Варанаси, в кинотеатре JHV Cinemas Varanasi пройдет Russian Film Festival, организованный "Роскино" при поддержке министерства культуры России. Кинопоказы приурочены к встрече министров культуры стран G20, которая состоится в Варанаси 26 августа в преддверии сентябрьского саммита G20", – говорится в сообщении.Программа Russian Film Festival в Индии включает в себя пять фильмов, в числе которых комедии режиссера Никиты Владимирова "Родители строгого режима" и "Я на перемотке!", фантастическая комедия "Грозный папа" про приключения Ивана Грозного, который оказывается в современном мире, режиссера Карена Оганесяна. Также в программе – семейный приключенческий фильм "Чук и Гек. Большое приключение" по мотивам рассказа Аркадия Гайдара режиссера Александра Котта и полнометражный мультфильм "Бука. Мое любимое чудище", который вошел в топ-3 самых кассовых российских фильмов за рубежом по итогам 2022 года, режиссера Виктора Глухушина. Фильмы будут демонстрироваться на русском языке с субтитрами на хинди и английском, анимация – с английским дубляжом и субтитрами на хинди.
https://ria.ru/20230816/filmy-1890499654.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, индия, варанаси, россия, иван грозный, карен оганесян, александр котт, большая двадцатка, роскино, кино и сериалы
Культура, Технологии, Индия, Варанаси, Россия, Иван Грозный, Карен Оганесян, Александр Котт, Большая двадцатка, Роскино, Кино и сериалы
Российские фильмы "Чук и Гек" и "Родители строгого режима" покажут в Индии
Фильмы "Чук и Гек" и "Родители строгого режима" покажут в Индии на G20
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Семейный приключенческий фильм "Чук и Гек" и комедию "Родители строгого режима" покажут в Индии с 25 по 27 августа, сообщили в пресс-службе "Роскино".
«
"С 25 по 27 августа в одном из старейших городов Индии - Варанаси, в кинотеатре JHV Cinemas Varanasi пройдет Russian Film Festival, организованный "Роскино" при поддержке министерства культуры России. Кинопоказы приурочены к встрече министров культуры стран G20, которая состоится в Варанаси 26 августа в преддверии сентябрьского саммита G20", – говорится в сообщении.
Программа Russian Film Festival в Индии включает в себя пять фильмов, в числе которых комедии режиссера Никиты Владимирова "Родители строгого режима" и "Я на перемотке!", фантастическая комедия "Грозный папа" про приключения Ивана Грозного, который оказывается в современном мире, режиссера Карена Оганесяна.
Также в программе – семейный приключенческий фильм "Чук и Гек. Большое приключение" по мотивам рассказа Аркадия Гайдара режиссера Александра Котта и полнометражный мультфильм "Бука. Мое любимое чудище", который вошел в топ-3 самых кассовых российских фильмов за рубежом по итогам 2022 года, режиссера Виктора Глухушина.
Фильмы будут демонстрироваться на русском языке с субтитрами на хинди и английском, анимация – с английским дубляжом и субтитрами на хинди.
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