https://ria.ru/20230817/kino-1890469726.html

Сыгравший главную роль в первом фильме об СВО раскрыл детали съемок

Сыгравший главную роль в первом фильме об СВО раскрыл детали съемок - РИА Новости, 17.08.2023

Сыгравший главную роль в первом фильме об СВО раскрыл детали съемок

Первый российский художественный фильм о событиях специальной военной операции на Украине "Свидетель" режиссера Давида Дадунашвили выходит 17 августа в широкий... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T05:00

2023-08-17T05:00

2023-08-17T05:00

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Первый российский художественный фильм о событиях специальной военной операции на Украине "Свидетель" режиссера Давида Дадунашвили выходит 17 августа в широкий прокат. Кино не сможет поменять политическую ситуацию, но способно заставить людей задуматься, считает исполнитель главной роли Карэн Бадалов."Этот фильм — попытка осмысления того, что происходит. Я не верю в то, что кино, культура могут поменять мир. Но я верю в то, что один конкретный человек с противоположной точкой зрения, посмотрев этот фильм, захочет задуматься. Если хотя бы с одним человеком это произойдет, значит, мы выполнили свою миссию", — сказал актер в беседе с РИА Новости.По сюжету герой Бадалова — скрипач-виртуоз из Бельгии Даниэль Коэн — в конце февраля 2022-го приезжает на выступление в Киев. С началом СВО музыкант становится свидетелем бесчеловечных преступлений и кровавых провокаций украинских националистов. Теперь его главная цель не просто выжить, а донести правду до всего мира."У меня не были ни тени сомнения, соглашаться или нет. Эта роль показалась мне очень интересной, и могу признаться, что в моей карьере до сих пор это самая сложная роль", — рассказал Бадалов.Подготовка к роли была сложной с технической точки зрения. Актеру пришлось полтора-два часа в день уделять занятиям на скрипке и учить английский язык."У меня никогда не было ролей, которые я играл бы на иностранном языке. Единственное слово, которое я говорю в этом фильме по-русски – это "нет", и то с акцентом. Французский язык я более или менее знал, а вот английский у меня был на зачаточном уровне", – признался актер.Кроме того, Бадалову нужно было подготовиться эмоционально к роли очевидца изуверских пыток."Я смотрел различные кадры из зоны СВО, о том, что там происходит. Были кадры страшные, ужасные. Например, когда выводили наших пленных ребят без оружия, с завязанными руками и стреляли им в ноги", – поделился он.Подготовке помогло также общение с участниками событий в Донбассе."Однажды к нам на спектакль "Одна абсолютно счастливая деревня" пришел Александр Ходаковский, который сейчас замглавы Росгвардии по ДНР. Мы с ним разговаривали часа полтора. Когда общаешься с человеком, все помыслы которого там, начинаешь видеть другими глазами. У него историческое и филологическое образование, он человек, который может сопоставить события. И он рассказывал, что у людей там нет вопросов, и они прекрасно понимают, что их всех просто убили бы, если бы не пришли наши войска", – подчеркнул Бадалов.Создание фильма поддержали министерства культуры и обороны.

https://ria.ru/20230816/filmy-1890458820.html

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культура, кино, фильмы, сво, кино и сериалы, донбасс, александр ходаковский, киев, бельгия