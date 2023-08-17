"Они убегают". В США раскрыли страшную правду о ситуации под Харьковом
Полковник Макгрегор: ВС России вынудили ВСУ отступить под Харьковом
© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области
Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украинские военные начали отступать на Харьковском направлении из-за успехов российских войск, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.
"Россия начала наступление в направлении Харькова. <…> Причем они не встречают сильное сопротивление", — отметил он.
По словам военного, к этому привело нежелание американских властей пойти на мирные переговоры по урегулированию украинского кризиса. В итоге киевский режим оказался на грани катастрофы из-за неспособности ВСУ противостоять российской армии.
"Многие солдаты убегают. Украинцы начали сдаваться целыми подразделениями по сто, двести человек", — добавил Макгрегор.
Киевский режим 4 июня начал контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
На минувшей неделе Минобороны России сообщило о продолжающемся наступлении на Купянском направлении. Как уточнили в ведомстве, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта. Так, в начале августа российские военные освободили село Новоселовское и еще пять населенных пунктов в регионе.