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"Они убегают". В США раскрыли страшную правду о ситуации под Харьковом - РИА Новости, 17.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:23 17.08.2023 (обновлено: 16:57 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/kharkov-1890657111.html
"Они убегают". В США раскрыли страшную правду о ситуации под Харьковом
"Они убегают". В США раскрыли страшную правду о ситуации под Харьковом - РИА Новости, 17.08.2023
"Они убегают". В США раскрыли страшную правду о ситуации под Харьковом
Украинские военные начали отступать на Харьковском направлении из-за успехов российских войск, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T16:23
2023-08-17T16:57
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьков
владимир путин
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украинские военные начали отступать на Харьковском направлении из-за успехов российских войск, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube."Россия начала наступление в направлении Харькова. &lt;…&gt; Причем они не встречают сильное сопротивление", — отметил он.По словам военного, к этому привело нежелание американских властей пойти на мирные переговоры по урегулированию украинского кризиса. В итоге киевский режим оказался на грани катастрофы из-за неспособности ВСУ противостоять российской армии."Многие солдаты убегают. Украинцы начали сдаваться целыми подразделениями по сто, двести человек", — добавил Макгрегор.Киевский режим 4 июня начал контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". На минувшей неделе Минобороны России сообщило о продолжающемся наступлении на Купянском направлении. Как уточнили в ведомстве, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта. Так, в начале августа российские военные освободили село Новоселовское и еще пять населенных пунктов в регионе.
https://ria.ru/20230817/vsu-1890630066.html
https://ria.ru/20230816/spetsoperatsiya-1890344177.html
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в мире, россия, харьков, владимир путин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
"Они убегают". В США раскрыли страшную правду о ситуации под Харьковом

Полковник Макгрегор: ВС России вынудили ВСУ отступить под Харьковом

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украинские военные начали отступать на Харьковском направлении из-за успехов российских войск, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.
"Россия начала наступление в направлении Харькова. <…> Причем они не встречают сильное сопротивление", — отметил он.
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По словам военного, к этому привело нежелание американских властей пойти на мирные переговоры по урегулированию украинского кризиса. В итоге киевский режим оказался на грани катастрофы из-за неспособности ВСУ противостоять российской армии.
"Многие солдаты убегают. Украинцы начали сдаваться целыми подразделениями по сто, двести человек", — добавил Макгрегор.
Киевский режим 4 июня начал контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
На минувшей неделе Минобороны России сообщило о продолжающемся наступлении на Купянском направлении. Как уточнили в ведомстве, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта. Так, в начале августа российские военные освободили село Новоселовское и еще пять населенных пунктов в регионе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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