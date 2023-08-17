https://ria.ru/20230817/kharkov-1890657111.html

"Они убегают". В США раскрыли страшную правду о ситуации под Харьковом

"Они убегают". В США раскрыли страшную правду о ситуации под Харьковом - РИА Новости, 17.08.2023

"Они убегают". В США раскрыли страшную правду о ситуации под Харьковом

Украинские военные начали отступать на Харьковском направлении из-за успехов российских войск, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T16:23

2023-08-17T16:23

2023-08-17T16:57

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир путин

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украинские военные начали отступать на Харьковском направлении из-за успехов российских войск, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube."Россия начала наступление в направлении Харькова. <…> Причем они не встречают сильное сопротивление", — отметил он.По словам военного, к этому привело нежелание американских властей пойти на мирные переговоры по урегулированию украинского кризиса. В итоге киевский режим оказался на грани катастрофы из-за неспособности ВСУ противостоять российской армии."Многие солдаты убегают. Украинцы начали сдаваться целыми подразделениями по сто, двести человек", — добавил Макгрегор.Киевский режим 4 июня начал контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". На минувшей неделе Минобороны России сообщило о продолжающемся наступлении на Купянском направлении. Как уточнили в ведомстве, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта. Так, в начале августа российские военные освободили село Новоселовское и еще пять населенных пунктов в регионе.

https://ria.ru/20230817/vsu-1890630066.html

https://ria.ru/20230816/spetsoperatsiya-1890344177.html

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в мире, россия, харьков, владимир путин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша