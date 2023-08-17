https://ria.ru/20230817/kazakhstan-1890522405.html
Китай по итогам полугодия стал главным торговым партнером Казахстана
Китай по итогам полугодия стал главным торговым партнером Казахстана - РИА Новости, 17.08.2023
Китай по итогам полугодия стал главным торговым партнером Казахстана
Китай по итогам первого полугодия стал главным торговым партнером Казахстана: объем торговли между странами вырос за год более чем на 20%, Россия на втором... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T04:04
2023-08-17T04:04
2023-08-17T04:04
экономика
казахстан
китай
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1868998814_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_75aa7b37a34a0b1b35efe28b04dace68.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Китай по итогам первого полугодия стал главным торговым партнером Казахстана: объем торговли между странами вырос за год более чем на 20%, Россия на втором месте, следует из анализа РИА Новости данных статистического ведомства Казахстана. Согласно его данным, товарооборот Китая и Казахстана по итогам января-июня составил 13,6 миллиарда долларов, что больше результата прошлого года на 20,5%, в результате доля Китая достигла 20,2% от всего товарооборота Казахстана. Экспорт в Китай сократился на 3% - до 6,3 миллиарда долларов, или 16,7% от всего экспорта, а импорт, наоборот, вырос на 53% - до 7,3 миллиарда долларов, или 24,8%. Российско-казахстанская торговля выросла в годовом выражении на 3,7% - до 12,7 миллиарда долларов, что составляет 18,9% от товарооборота Казахстана. Поставки товаров в Россию увеличились в 1,4 раза - до 4,9 миллиарда долларов (13%), а закупки из России сократились - на 10%, до 7,8 миллиарда долларов (26,6%). На третьем месте расположилась Италия, чей товарооборот с Казахстаном снизился на 1,5% - до 7,9 миллиарда долларов, а доля составила 11,7%. Казахстанские поставки товаров в эту страну уменьшились на 4,3% - до 7,2 миллиарда долларов, что составляет 19% от объема экспорта страны. При этом импорт из Италии в первом полугодии вырос до 633,2 миллиона долларов (2,2% от всего импорта) против 427,2 миллиона годом ранее. В топ-10 торговых партнеров Казахстана также входят Южная Корея (с долей в 5,2% от всего товарооборота Казахстана), Турция (4,3%), Нидерланды (3,7%), Узбекистан (3,3%), Франция (3,1%), США (2,7%) и Германия (2,5%).
https://ria.ru/20230726/rubl-1886236458.html
казахстан
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1868998814_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2d4c429b9a33cf88d778b51fff7222f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, казахстан, китай, россия
Экономика, Казахстан, Китай, Россия
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Китай по итогам первого полугодия стал главным торговым партнером Казахстана: объем торговли между странами вырос за год более чем на 20%, Россия на втором месте, следует из анализа РИА Новости данных статистического ведомства Казахстана.
Согласно его данным, товарооборот Китая и Казахстана по итогам января-июня составил 13,6 миллиарда долларов, что больше результата прошлого года на 20,5%, в результате доля Китая достигла 20,2% от всего товарооборота Казахстана. Экспорт в Китай сократился на 3% - до 6,3 миллиарда долларов, или 16,7% от всего экспорта, а импорт, наоборот, вырос на 53% - до 7,3 миллиарда долларов, или 24,8%.
Российско-казахстанская торговля выросла в годовом выражении на 3,7% - до 12,7 миллиарда долларов, что составляет 18,9% от товарооборота Казахстана. Поставки товаров в Россию увеличились в 1,4 раза - до 4,9 миллиарда долларов (13%), а закупки из России сократились - на 10%, до 7,8 миллиарда долларов (26,6%).
На третьем месте расположилась Италия
, чей товарооборот с Казахстаном снизился на 1,5% - до 7,9 миллиарда долларов, а доля составила 11,7%. Казахстанские поставки товаров в эту страну уменьшились на 4,3% - до 7,2 миллиарда долларов, что составляет 19% от объема экспорта страны. При этом импорт из Италии в первом полугодии вырос до 633,2 миллиона долларов (2,2% от всего импорта) против 427,2 миллиона годом ранее.
В топ-10 торговых партнеров Казахстана также входят Южная Корея
(с долей в 5,2% от всего товарооборота Казахстана), Турция
(4,3%), Нидерланды
(3,7%), Узбекистан
(3,3%), Франция
(3,1%), США
(2,7%) и Германия
(2,5%).
Время платить. Отношения России с партнерами изменились