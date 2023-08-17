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Китай по итогам полугодия стал главным торговым партнером Казахстана - РИА Новости, 17.08.2023
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04:04 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/kazakhstan-1890522405.html
Китай по итогам полугодия стал главным торговым партнером Казахстана
Китай по итогам полугодия стал главным торговым партнером Казахстана - РИА Новости, 17.08.2023
Китай по итогам полугодия стал главным торговым партнером Казахстана
Китай по итогам первого полугодия стал главным торговым партнером Казахстана: объем торговли между странами вырос за год более чем на 20%, Россия на втором... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T04:04
2023-08-17T04:04
экономика
казахстан
китай
россия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Китай по итогам первого полугодия стал главным торговым партнером Казахстана: объем торговли между странами вырос за год более чем на 20%, Россия на втором месте, следует из анализа РИА Новости данных статистического ведомства Казахстана. Согласно его данным, товарооборот Китая и Казахстана по итогам января-июня составил 13,6 миллиарда долларов, что больше результата прошлого года на 20,5%, в результате доля Китая достигла 20,2% от всего товарооборота Казахстана. Экспорт в Китай сократился на 3% - до 6,3 миллиарда долларов, или 16,7% от всего экспорта, а импорт, наоборот, вырос на 53% - до 7,3 миллиарда долларов, или 24,8%. Российско-казахстанская торговля выросла в годовом выражении на 3,7% - до 12,7 миллиарда долларов, что составляет 18,9% от товарооборота Казахстана. Поставки товаров в Россию увеличились в 1,4 раза - до 4,9 миллиарда долларов (13%), а закупки из России сократились - на 10%, до 7,8 миллиарда долларов (26,6%). На третьем месте расположилась Италия, чей товарооборот с Казахстаном снизился на 1,5% - до 7,9 миллиарда долларов, а доля составила 11,7%. Казахстанские поставки товаров в эту страну уменьшились на 4,3% - до 7,2 миллиарда долларов, что составляет 19% от объема экспорта страны. При этом импорт из Италии в первом полугодии вырос до 633,2 миллиона долларов (2,2% от всего импорта) против 427,2 миллиона годом ранее. В топ-10 торговых партнеров Казахстана также входят Южная Корея (с долей в 5,2% от всего товарооборота Казахстана), Турция (4,3%), Нидерланды (3,7%), Узбекистан (3,3%), Франция (3,1%), США (2,7%) и Германия (2,5%).
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экономика, казахстан, китай, россия
Экономика, Казахстан, Китай, Россия
Китай по итогам полугодия стал главным торговым партнером Казахстана

Китай по итогам первого полугодия стал главным торговым партнером Казахстана

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАстана
Астана - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Китай по итогам первого полугодия стал главным торговым партнером Казахстана: объем торговли между странами вырос за год более чем на 20%, Россия на втором месте, следует из анализа РИА Новости данных статистического ведомства Казахстана.
Согласно его данным, товарооборот Китая и Казахстана по итогам января-июня составил 13,6 миллиарда долларов, что больше результата прошлого года на 20,5%, в результате доля Китая достигла 20,2% от всего товарооборота Казахстана. Экспорт в Китай сократился на 3% - до 6,3 миллиарда долларов, или 16,7% от всего экспорта, а импорт, наоборот, вырос на 53% - до 7,3 миллиарда долларов, или 24,8%.
Российско-казахстанская торговля выросла в годовом выражении на 3,7% - до 12,7 миллиарда долларов, что составляет 18,9% от товарооборота Казахстана. Поставки товаров в Россию увеличились в 1,4 раза - до 4,9 миллиарда долларов (13%), а закупки из России сократились - на 10%, до 7,8 миллиарда долларов (26,6%).
На третьем месте расположилась Италия, чей товарооборот с Казахстаном снизился на 1,5% - до 7,9 миллиарда долларов, а доля составила 11,7%. Казахстанские поставки товаров в эту страну уменьшились на 4,3% - до 7,2 миллиарда долларов, что составляет 19% от объема экспорта страны. При этом импорт из Италии в первом полугодии вырос до 633,2 миллиона долларов (2,2% от всего импорта) против 427,2 миллиона годом ранее.
В топ-10 торговых партнеров Казахстана также входят Южная Корея (с долей в 5,2% от всего товарооборота Казахстана), Турция (4,3%), Нидерланды (3,7%), Узбекистан (3,3%), Франция (3,1%), США (2,7%) и Германия (2,5%).
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