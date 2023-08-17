https://ria.ru/20230817/ipoteka-1890649482.html

Сбербанк повысит ставки по ипотеке с 22 августа

Сбербанк повысит ставки по ипотеке с 22 августа - РИА Новости, 17.08.2023

Сбербанк повысит ставки по ипотеке с 22 августа

Сбербанк с 22 августа повысит ставки по ипотеке на вторичное жилье и новостройки на 2 процентных пункта, при этом кредиты по всем заявкам, поступившим до этого... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T15:51

2023-08-17T15:51

2023-08-17T16:19

ипотека

сбербанк россии

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Сбербанк с 22 августа повысит ставки по ипотеке на вторичное жилье и новостройки на 2 процентных пункта, при этом кредиты по всем заявкам, поступившим до этого момента, будут одобрены по прежним ставкам, сообщили в кредитной организации. Также с завтрашнего дня вырастут ставки по потребкредитам.Банк России во вторник на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 3,5 процентного пункта - до 12% годовых. Позже регулятор отметил, что в случае усиления проинфляционных рисков допускает ее дальнейшее увеличение."Текущие условия по ипотечным кредитам Сбербанк будет удерживать максимально долго: все клиенты, подавшие заявки до 22 августа, при одобрении кредита смогут оформить его по прежним ставкам. С 22 августа ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жилье и новостройки изменятся на 2 процентных пункта в связи с повышением ключевой ставки ЦБ. Ставки по программам льготного ипотечного кредитования не меняются", - сообщили в банке.Таким образом, с 22 августа минимальная ставка на новостройки в Сбербанке вырастет до 13,4% с 11,4%, а на "вторичку" - до 13,7% с 11,7%, следует из информации на сайте кредитной организации.Кроме того, банк с завтрашнего дня поднимает ставки по потребкредитам: минимальная стоимость кредита составит 14,5% против текущих 12,5%. Такую ставку можно получить при оформлении ссуды от миллиона рублей и при получении в банке пенсии или зарплаты."По потребительским кредитам минимальная ставка по-прежнему останется 4% годовых на первый месяц, со второго месяца минимальная процентная ставка с 18 августа составит 14,5 % годовых. При этом мы увеличили размер кешбэка, который клиенты могут вернуть бонусами "СберСпасибо", теперь он составляет 2,5% от ставки по кредиту", - добавили в Сбербанке.Ранее в четверг банк повысил ставки по рублевым вкладам, максимальная доходность по ним теперь составляет 12%.

https://realty.ria.ru/20230816/ipoteka-1890339689.html

https://ria.ru/20230719/ii-1885108681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ипотека, сбербанк россии, экономика, центральный банк рф (цб рф)