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В ВОИ рассказали о самой большой проблеме для инвалидов в России

В ВОИ рассказали о самой большой проблеме для инвалидов в России - РИА Новости, 17.08.2023

В ВОИ рассказали о самой большой проблеме для инвалидов в России

Самая большая инфраструктурная проблема для инвалидов в России сегодня – плохо оснащённое жильё в старых домах, сообщил председатель Всероссийского общества... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T03:28

2023-08-17T03:28

2023-08-17T03:28

общество

жилье

россия

михаил терентьев

оон

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Самая большая инфраструктурная проблема для инвалидов в России сегодня – плохо оснащённое жильё в старых домах, сообщил председатель Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) Михаил Терентьев. "Если говорить о проблемах, то самая большая проблема – это недоступное жилье старого жилого фонда. Абсолютно недостаточно строительства социального жилья для тех малообеспеченных граждан, кто даже льготную ипотеку не сможет взять в банке под нулевой процент. К тому же для людей с инвалидностью нет никаких льготных ипотечных программ. Минстрой до сих пор не понимает, что если человек передвигается на коляске и живет в доме без лифта, то он оказывается запертым в четырех стенах, и без посторонней помощи он просто не сможет выйти из дома", – сказал Терентьев РИА Новости. Он также считает, что государство должно брать на себя помощь инвалиду по переселению из квартир, которые невозможно приспособить под нужды человека на коляске. Кроме того, при реализации программ строительства необходимо усилить контроль за созданием инклюзивной среды для всех маломобильных категорий населения, а не только для инвалидов. "Немаловажной остается проблема трудоустройства инвалидов. По-прежнему процент занятых инвалидов из числа лиц трудоспособного возраста остается довольно низким – 25%. Я считаю, что индексация пенсий работающим инвалидам, а также другие мотивирующие экономические инструменты, например, увеличение налогового вычета для работающих инвалидов, могли бы стать существенным подспорьем для инвалидов, когда они сами принимают решение работать им или нет", – добавил Терентьев. Председатель ВОИ предложил также усилить административную ответственность работодателей за несоблюдение законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов, поскольку существующая административная ответственность от 5 до 10 тысяч рублей, по его мнению, слишком низкая. Общество инвалидов отмечает 35-летие 17 августа. По данным пресс-службы, в его состав входит 1,5 миллиона человек, 24,3 тысячи первичных, а также 2,1 тысячи местных и 85 региональных организаций. ВОИ участвовало в разработке и ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов, к которой Россия присоединилась в 2012 году.

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общество, жилье, россия, михаил терентьев, оон