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В Донецке установили арт-объект ко Дню города - РИА Новости, 17.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:15 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/installyatsiya-1890655881.html
В Донецке установили арт-объект ко Дню города
В Донецке установили арт-объект ко Дню города - РИА Новости, 17.08.2023
В Донецке установили арт-объект ко Дню города
Новая инсталляция "Донецк непокоренный" в административном центре ДНР установлена перед Днем города, сообщил в телеграм-канале мэр Алексей Кулемзин. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T16:15
2023-08-17T16:15
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Новая инсталляция "Донецк непокоренный" в административном центре ДНР установлена перед Днем города, сообщил в телеграм-канале мэр Алексей Кулемзин. "В преддверии Дня города на бульваре Пушкина появился новый арт-объект", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале, где он опубликовал фотографии с установкой новой инсталляции "Донецк непокоренный". Мэр Донецка ранее сообщал, что неизвестные злоумышленники ночью повредили инсталляцию "Донецк непокоренный" в Пролетарском районе города. Арт-объект был тогда также установлен ко Дню города. На данный момент правоохранители занимаются поисками вандалов.
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
В Донецке установили арт-объект ко Дню города

Кулемзин: в преддверии Дня города установили инсталляцию "Донецк непокоренный"

© Фото : Алексей КулемZин/TelegramАрт-объект ко Дню города в Донецке
Арт-объект ко Дню города в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© Фото : Алексей КулемZин/Telegram
Арт-объект ко Дню города в Донецке
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Новая инсталляция "Донецк непокоренный" в административном центре ДНР установлена перед Днем города, сообщил в телеграм-канале мэр Алексей Кулемзин.
"В преддверии Дня города на бульваре Пушкина появился новый арт-объект", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале, где он опубликовал фотографии с установкой новой инсталляции "Донецк непокоренный".
Мэр Донецка ранее сообщал, что неизвестные злоумышленники ночью повредили инсталляцию "Донецк непокоренный" в Пролетарском районе города. Арт-объект был тогда также установлен ко Дню города. На данный момент правоохранители занимаются поисками вандалов.
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