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В Донецке установили арт-объект ко Дню города

В Донецке установили арт-объект ко Дню города - РИА Новости, 17.08.2023

В Донецке установили арт-объект ко Дню города

Новая инсталляция "Донецк непокоренный" в административном центре ДНР установлена перед Днем города, сообщил в телеграм-канале мэр Алексей Кулемзин. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T16:15

2023-08-17T16:15

2023-08-17T16:15

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Новая инсталляция "Донецк непокоренный" в административном центре ДНР установлена перед Днем города, сообщил в телеграм-канале мэр Алексей Кулемзин. "В преддверии Дня города на бульваре Пушкина появился новый арт-объект", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале, где он опубликовал фотографии с установкой новой инсталляции "Донецк непокоренный". Мэр Донецка ранее сообщал, что неизвестные злоумышленники ночью повредили инсталляцию "Донецк непокоренный" в Пролетарском районе города. Арт-объект был тогда также установлен ко Дню города. На данный момент правоохранители занимаются поисками вандалов.

https://ria.ru/20230816/subboepripasy-1890461084.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)