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В Приморье возникла пробка из автобусов на границе с Китаем - РИА Новости, 17.08.2023
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18:27 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/granitsa-1890663016.html
В Приморье возникла пробка из автобусов на границе с Китаем
В Приморье возникла пробка из автобусов на границе с Китаем - РИА Новости, 17.08.2023
В Приморье возникла пробка из автобусов на границе с Китаем
В Приморье на пункте пропуска на границе с Китаем возникла пробка, в очереди на въезд в Россию находятся восемь пассажирских автобусов, на выезд в КНР – пять,... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T18:27
2023-08-17T18:27
новости - туризм
туризм
туристы
китай
дальневосточная транспортная прокуратура
приморский край
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. В Приморье на пункте пропуска на границе с Китаем возникла пробка, в очереди на въезд в Россию находятся восемь пассажирских автобусов, на выезд в КНР – пять, сообщает в своем телеграм-канале Дальневосточная транспортная прокуратура.Ориентировочное время оформления – два-три часа.Органами государственного контроля в МАПП Пограничный принято решение о продлении работы пункта пропуска до 00 часов 00 минут 18 августа.Кроме того, с целью недопущения заторов принято решение об изменении режима работы – с понедельника пост будет функционировать в две смены. Там объяснили, что с 11 августа работа пункта пропуска Полтавка временно прекращена, в связи с чем возросла нагрузка на Пограничный.Сложившаяся ситуация находится на контроле Дальневосточной транспортной прокуратуры.
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новости - туризм, туризм, туристы, китай, дальневосточная транспортная прокуратура, приморский край
Новости - Туризм, Туризм, туристы, Китай, Дальневосточная транспортная прокуратура, Приморский край
В Приморье возникла пробка из автобусов на границе с Китаем

В Приморье на границе с КНР на пункте Пограничный возникла пробка из автобусов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПункт пропуска "Пограничный" в Приморье
Пункт пропуска Пограничный в Приморье - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. В Приморье на пункте пропуска на границе с Китаем возникла пробка, в очереди на въезд в Россию находятся восемь пассажирских автобусов, на выезд в КНР – пять, сообщает в своем телеграм-канале Дальневосточная транспортная прокуратура.
Ориентировочное время оформления – два-три часа.
Органами государственного контроля в МАПП Пограничный принято решение о продлении работы пункта пропуска до 00 часов 00 минут 18 августа.
Кроме того, с целью недопущения заторов принято решение об изменении режима работы – с понедельника пост будет функционировать в две смены. Там объяснили, что с 11 августа работа пункта пропуска Полтавка временно прекращена, в связи с чем возросла нагрузка на Пограничный.
Сложившаяся ситуация находится на контроле Дальневосточной транспортной прокуратуры.
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