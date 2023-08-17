https://ria.ru/20230817/granitsa-1890663016.html

В Приморье возникла пробка из автобусов на границе с Китаем

В Приморье возникла пробка из автобусов на границе с Китаем - РИА Новости, 17.08.2023

В Приморье возникла пробка из автобусов на границе с Китаем

В Приморье на пункте пропуска на границе с Китаем возникла пробка, в очереди на въезд в Россию находятся восемь пассажирских автобусов, на выезд в КНР – пять,... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T18:27

2023-08-17T18:27

2023-08-17T18:27

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. В Приморье на пункте пропуска на границе с Китаем возникла пробка, в очереди на въезд в Россию находятся восемь пассажирских автобусов, на выезд в КНР – пять, сообщает в своем телеграм-канале Дальневосточная транспортная прокуратура.Ориентировочное время оформления – два-три часа.Органами государственного контроля в МАПП Пограничный принято решение о продлении работы пункта пропуска до 00 часов 00 минут 18 августа.Кроме того, с целью недопущения заторов принято решение об изменении режима работы – с понедельника пост будет функционировать в две смены. Там объяснили, что с 11 августа работа пункта пропуска Полтавка временно прекращена, в связи с чем возросла нагрузка на Пограничный.Сложившаяся ситуация находится на контроле Дальневосточной транспортной прокуратуры.

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китай

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, китай, дальневосточная транспортная прокуратура, приморский край