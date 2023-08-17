https://ria.ru/20230817/google-1890575775.html

Google оштрафовали за неудаление с YouTube фейков о спецоперации

Google оштрафовали за неудаление с YouTube фейков о спецоперации - РИА Новости, 17.08.2023

Google оштрафовали за неудаление с YouTube фейков о спецоперации

Московский суд в очередной раз оштрафовал компанию Google за неудаление запрещенного контента, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T12:07

2023-08-17T12:07

2023-08-17T13:15

происшествия

google

херсонская область

россия

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Московский суд в очередной раз оштрафовал компанию Google за неудаление запрещенного контента, передает корреспондент РИА Новости. "Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения <…> назначить наказание в виде административного штрафа в размере трех миллионов рублей", — огласил решение мировой судья Таганского района Тимур Вахрамеев.Протокол на компанию составили за опубликованные на YouTube видеоролики с недостоверной информацией о специальной военной операции на Украине (речь идет о фейках, касающихся событий в Херсонской области, а также украинских детей). Кроме того, на YouTube выявили ролики, в которых говорится о способах нелегального проникновения на охраняемые объекты. Нахождение там детей может представлять опасность для их жизни и здоровья. Изначально протокол должны были рассмотреть 20 июля, но заседание отложили по просьбе ответчика. Сегодня же представительница Google в суд вовсе не пришла, а направила письмо, в котором просила отложить рассмотрение еще раз, поскольку она находится в отпуске. Ранее этот же судья не раз штрафовал Google за административные правонарушения. Последний штраф на три миллиона рублей компании выписали в мае — за ролики с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, руфинга и дискредитацию российской армии.А в июне мировой суд Пресненского района Москвы оштрафовал американский IT-гигант за неуплату штрафа, наложенного ФАС. Ведомство пришло к выводу, что правила блокировок аккаунтов и контента на YouTube непрозрачны, необъективны и непредсказуемы, и признало Google виновным в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга. В результате компанию обязали заплатить в общей сложности четыре миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230620/apple-1879327829.html

https://ria.ru/20230815/feyki-1890210314.html

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происшествия, google, херсонская область , россия, youtube