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Google оштрафовали за неудаление с YouTube фейков о спецоперации - РИА Новости, 17.08.2023
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12:07 17.08.2023 (обновлено: 13:15 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/google-1890575775.html
Google оштрафовали за неудаление с YouTube фейков о спецоперации
Google оштрафовали за неудаление с YouTube фейков о спецоперации - РИА Новости, 17.08.2023
Google оштрафовали за неудаление с YouTube фейков о спецоперации
Московский суд в очередной раз оштрафовал компанию Google за неудаление запрещенного контента, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T12:07
2023-08-17T13:15
происшествия
google
херсонская область
россия
youtube
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Московский суд в очередной раз оштрафовал компанию Google за неудаление запрещенного контента, передает корреспондент РИА Новости. &quot;Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения &lt;…&gt; назначить наказание в виде административного штрафа в размере трех миллионов рублей&quot;, — огласил решение мировой судья Таганского района Тимур Вахрамеев.Протокол на компанию составили за опубликованные на YouTube видеоролики с недостоверной информацией о специальной военной операции на Украине (речь идет о фейках, касающихся событий в Херсонской области, а также украинских детей). Кроме того, на YouTube выявили ролики, в которых говорится о способах нелегального проникновения на охраняемые объекты. Нахождение там детей может представлять опасность для их жизни и здоровья. Изначально протокол должны были рассмотреть 20 июля, но заседание отложили по просьбе ответчика. Сегодня же представительница Google в суд вовсе не пришла, а направила письмо, в котором просила отложить рассмотрение еще раз, поскольку она находится в отпуске. Ранее этот же судья не раз штрафовал Google за административные правонарушения. Последний штраф на три миллиона рублей компании выписали в мае — за ролики с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, руфинга и дискредитацию российской армии.А в июне мировой суд Пресненского района Москвы оштрафовал американский IT-гигант за неуплату штрафа, наложенного ФАС. Ведомство пришло к выводу, что правила блокировок аккаунтов и контента на YouTube непрозрачны, необъективны и непредсказуемы, и признало Google виновным в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга. В результате компанию обязали заплатить в общей сложности четыре миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230620/apple-1879327829.html
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происшествия, google, херсонская область , россия, youtube
Происшествия, Google, Херсонская область , Россия, YouTube
Google оштрафовали за неудаление с YouTube фейков о спецоперации

Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей за неудаление фейков

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип компании Google. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Московский суд в очередной раз оштрафовал компанию Google за неудаление запрещенного контента, передает корреспондент РИА Новости.
«

"Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения <…> назначить наказание в виде административного штрафа в размере трех миллионов рублей", — огласил решение мировой судья Таганского района Тимур Вахрамеев.

Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Apple грозит штраф до четырех миллионов рублей за неудаление фейков
20 июня, 13:04
Протокол на компанию составили за опубликованные на YouTube видеоролики с недостоверной информацией о специальной военной операции на Украине (речь идет о фейках, касающихся событий в Херсонской области, а также украинских детей).
Кроме того, на YouTube выявили ролики, в которых говорится о способах нелегального проникновения на охраняемые объекты. Нахождение там детей может представлять опасность для их жизни и здоровья.
Изначально протокол должны были рассмотреть 20 июля, но заседание отложили по просьбе ответчика. Сегодня же представительница Google в суд вовсе не пришла, а направила письмо, в котором просила отложить рассмотрение еще раз, поскольку она находится в отпуске.
Ранее этот же судья не раз штрафовал Google за административные правонарушения. Последний штраф на три миллиона рублей компании выписали в мае — за ролики с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, руфинга и дискредитацию российской армии.
А в июне мировой суд Пресненского района Москвы оштрафовал американский IT-гигант за неуплату штрафа, наложенного ФАС. Ведомство пришло к выводу, что правила блокировок аккаунтов и контента на YouTube непрозрачны, необъективны и непредсказуемы, и признало Google виновным в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга. В результате компанию обязали заплатить в общей сложности четыре миллиарда рублей.
Сайт российской Википедии - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Суд оштрафовал "Википедию" за фейки о спецоперации
15 августа, 14:42
 
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