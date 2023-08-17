https://ria.ru/20230817/golos-1890715020.html
Адвокат Мельконьянца рассказал, когда ему изберут меру пресечения
Адвокат Мельконьянца рассказал, когда ему изберут меру пресечения - РИА Новости, 17.08.2023
Адвокат Мельконьянца рассказал, когда ему изберут меру пресечения
Сопредседателю движения "Голос"* Григорию Мельконьянцу в четверг вечером будет предъявлено обвинение, завтра Басманный суд Москвы изберет ему меру пресечения,... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T22:01
2023-08-17T22:01
2023-08-17T22:01
россия
москва
происшествия
григорий мельконьянц
"голос"
госдума рф
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Сопредседателю движения "Голос"* Григорию Мельконьянцу в четверг вечером будет предъявлено обвинение, завтра Басманный суд Москвы изберет ему меру пресечения, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Бирюков. "Мы сейчас находимся в Следственном комитете, он официально задержан, сейчас будет предъявлено обвинение, после этого он отправится в изолятор временного содержания, завтра во второй половине дня Басманный суд Москвы изберет меру пресечения", - сказал собеседник агентства. Ранее адвокат рассказал, что дело возбуждено по статье об организации работы нежелательной в России НПО (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ) по факту взаимодействия "Голоса" с Европейской комиссией по наблюдению за выборами. Движение "Голос"* стало первой организацией, внесенной в новый реестр незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента, составляемый Минюстом РФ. Еще до СВО в Госдуме заявляли, что движение публикует непроверенную и часто фейковую информацию о якобы нарушениях прав граждан на выборах различного уровня в России.*Признано иностранным агентом
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, москва, происшествия, григорий мельконьянц, "голос", госдума рф
Россия, Москва, Происшествия, Григорий Мельконьянц, "Голос", Госдума РФ
Адвокат Мельконьянца рассказал, когда ему изберут меру пресечения
Адвокат: сопредседателю "Голоса" Мельконьянцу изберут меру пресечения завтра