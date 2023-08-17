https://ria.ru/20230817/golos-1890715020.html

Адвокат Мельконьянца рассказал, когда ему изберут меру пресечения

Адвокат Мельконьянца рассказал, когда ему изберут меру пресечения - РИА Новости, 17.08.2023

Адвокат Мельконьянца рассказал, когда ему изберут меру пресечения

Сопредседателю движения "Голос"* Григорию Мельконьянцу в четверг вечером будет предъявлено обвинение, завтра Басманный суд Москвы изберет ему меру пресечения,... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T22:01

2023-08-17T22:01

2023-08-17T22:01

россия

москва

происшествия

григорий мельконьянц

"голос"

госдума рф

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Сопредседателю движения "Голос"* Григорию Мельконьянцу в четверг вечером будет предъявлено обвинение, завтра Басманный суд Москвы изберет ему меру пресечения, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Бирюков. "Мы сейчас находимся в Следственном комитете, он официально задержан, сейчас будет предъявлено обвинение, после этого он отправится в изолятор временного содержания, завтра во второй половине дня Басманный суд Москвы изберет меру пресечения", - сказал собеседник агентства. Ранее адвокат рассказал, что дело возбуждено по статье об организации работы нежелательной в России НПО (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ) по факту взаимодействия "Голоса" с Европейской комиссией по наблюдению за выборами. Движение "Голос"* стало первой организацией, внесенной в новый реестр незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента, составляемый Минюстом РФ. Еще до СВО в Госдуме заявляли, что движение публикует непроверенную и часто фейковую информацию о якобы нарушениях прав граждан на выборах различного уровня в России.*Признано иностранным агентом

https://ria.ru/20230817/golos-1890667120.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, происшествия, григорий мельконьянц, "голос", госдума рф