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В Госдуме рассказали о деятельности "Голоса"* по дискредитации выборов - РИА Новости, 17.08.2023
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16:58 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/golos-1890667120.html
В Госдуме рассказали о деятельности "Голоса"* по дискредитации выборов
В Госдуме рассказали о деятельности "Голоса"* по дискредитации выборов - РИА Новости, 17.08.2023
В Госдуме рассказали о деятельности "Голоса"* по дискредитации выборов
Движение "Голос"* в преддверии выборов выпустило серию докладов, дискредитирующих избирательную кампанию, сообщил председатель Комиссии ГД по расследованию... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T16:58
2023-08-17T16:58
политика
россия
василий пискарев
"голос"
госдума рф
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Движение "Голос"* в преддверии выборов выпустило серию докладов, дискредитирующих избирательную кампанию, сообщил председатель Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. "Мониторинговой группой Комиссии установлено, что в преддверии выборов (в России) признанное иноагентом движение "Голос"* выпустило серию докладов, дискредитирующих избирательную кампанию… Материалы содержат тенденциозные выводы о невозможности честных выборов в России, псевдоэкспертами в них критикуется российское избирательное законодательство, по надуманным основаниям ставится под сомнение процедура дистанционного электронного голосования", - сообщил Пискарев журналистам. Также, по его словам, за этими "экспертными измышлениями" стоит "солидная финансовая поддержка" и гранты из традиционных иностранных источников. "Распространение материалов "Голоса"* скоординированно обеспечивается сеткой зарубежных медиапроектов, неправительственных организаций и иноагентов. Мониторинговой группа Комиссии ГД продолжает работу по выявлению и пресечению попыток из-за рубежа повлиять на ход и результаты выборов в России", - отметил он. * Организация признана иноагентом.
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политика, россия, василий пискарев, "голос", госдума рф
Политика, Россия, Василий Пискарев, "Голос", Госдума РФ
В Госдуме рассказали о деятельности "Голоса"* по дискредитации выборов

Пискарев: серия докладов "Голоса" дискредитирует избирательную кампанию в России

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкКабинка для голосования на избирательном участке
Кабинка для голосования на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Кабинка для голосования на избирательном участке. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Движение "Голос"* в преддверии выборов выпустило серию докладов, дискредитирующих избирательную кампанию, сообщил председатель Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
«
"Мониторинговой группой Комиссии установлено, что в преддверии выборов (в России) признанное иноагентом движение "Голос"* выпустило серию докладов, дискредитирующих избирательную кампанию… Материалы содержат тенденциозные выводы о невозможности честных выборов в России, псевдоэкспертами в них критикуется российское избирательное законодательство, по надуманным основаниям ставится под сомнение процедура дистанционного электронного голосования", - сообщил Пискарев журналистам.
Также, по его словам, за этими "экспертными измышлениями" стоит "солидная финансовая поддержка" и гранты из традиционных иностранных источников.
"Распространение материалов "Голоса"* скоординированно обеспечивается сеткой зарубежных медиапроектов, неправительственных организаций и иноагентов. Мониторинговой группа Комиссии ГД продолжает работу по выявлению и пресечению попыток из-за рубежа повлиять на ход и результаты выборов в России", - отметил он.
* Организация признана иноагентом.
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ПолитикаРоссияВасилий Пискарев"Голос"Госдума РФ
 
 
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