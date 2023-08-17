https://ria.ru/20230817/golos-1890667120.html

В Госдуме рассказали о деятельности "Голоса"* по дискредитации выборов

В Госдуме рассказали о деятельности "Голоса"* по дискредитации выборов - РИА Новости, 17.08.2023

В Госдуме рассказали о деятельности "Голоса"* по дискредитации выборов

Движение "Голос"* в преддверии выборов выпустило серию докладов, дискредитирующих избирательную кампанию, сообщил председатель Комиссии ГД по расследованию... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T16:58

2023-08-17T16:58

2023-08-17T16:58

политика

россия

василий пискарев

"голос"

госдума рф

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Движение "Голос"* в преддверии выборов выпустило серию докладов, дискредитирующих избирательную кампанию, сообщил председатель Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. "Мониторинговой группой Комиссии установлено, что в преддверии выборов (в России) признанное иноагентом движение "Голос"* выпустило серию докладов, дискредитирующих избирательную кампанию… Материалы содержат тенденциозные выводы о невозможности честных выборов в России, псевдоэкспертами в них критикуется российское избирательное законодательство, по надуманным основаниям ставится под сомнение процедура дистанционного электронного голосования", - сообщил Пискарев журналистам. Также, по его словам, за этими "экспертными измышлениями" стоит "солидная финансовая поддержка" и гранты из традиционных иностранных источников. "Распространение материалов "Голоса"* скоординированно обеспечивается сеткой зарубежных медиапроектов, неправительственных организаций и иноагентов. Мониторинговой группа Комиссии ГД продолжает работу по выявлению и пресечению попыток из-за рубежа повлиять на ход и результаты выборов в России", - отметил он. * Организация признана иноагентом.

https://ria.ru/20230728/provokatsii-1886962356.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, василий пискарев, "голос", госдума рф