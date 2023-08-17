https://ria.ru/20230817/gibka-1890524643.html

В "Ростехе" оценили эффективность ЗРК "Гибка-С" в зоне спецоперации

В "Ростехе" оценили эффективность ЗРК "Гибка-С" в зоне спецоперации - РИА Новости, 17.08.2023

В "Ростехе" оценили эффективность ЗРК "Гибка-С" в зоне спецоперации

Зенитный ракетный комплекс ближнего действия (ЗРК БД) "Гибка-С" разработки Конструкторского бюро машиностроения хорошо зарекомендовал себя в зоне спецоперации... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T05:10

2023-08-17T05:10

2023-08-17T05:10

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

высокоточные комплексы

ростех

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Зенитный ракетный комплекс ближнего действия (ЗРК БД) "Гибка-С" разработки Конструкторского бюро машиностроения хорошо зарекомендовал себя в зоне спецоперации на Украине, рассказали РИА Новости в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех". "Испытания ЗРК БД "Гибка-С" завершились в 2019 году, в настоящее время комплекс серийно выпускается по гособоронзаказу. Отзывы по результатам применения – хорошие. Ведем постоянное техническое сопровождение ЗРК. Наши бригады осуществляют систематические выезды в зону СВО", - рассказали в компании. Комплекс "Гибка-С" малой дальности способен противостоять самолетам, вертолетам, беспилотным летательным аппаратам, крылатым ракетам и системам высокоточного оружия, летящим на малых и предельно малых высотах, в любое время суток и в условиях ограниченной видимости. На вооружении "Гибки-С" - четыре готовые к пуску ракеты "Игла", "Игла-С" или "Верба".

https://ria.ru/20230817/osa-1890524369.html

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безопасность, украина, высокоточные комплексы, ростех