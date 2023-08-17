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В "Ростехе" оценили эффективность ЗРК "Гибка-С" в зоне спецоперации - РИА Новости, 17.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/gibka-1890524643.html
В "Ростехе" оценили эффективность ЗРК "Гибка-С" в зоне спецоперации
В "Ростехе" оценили эффективность ЗРК "Гибка-С" в зоне спецоперации - РИА Новости, 17.08.2023
В "Ростехе" оценили эффективность ЗРК "Гибка-С" в зоне спецоперации
Зенитный ракетный комплекс ближнего действия (ЗРК БД) "Гибка-С" разработки Конструкторского бюро машиностроения хорошо зарекомендовал себя в зоне спецоперации... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T05:10
2023-08-17T05:10
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
высокоточные комплексы
ростех
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Зенитный ракетный комплекс ближнего действия (ЗРК БД) "Гибка-С" разработки Конструкторского бюро машиностроения хорошо зарекомендовал себя в зоне спецоперации на Украине, рассказали РИА Новости в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех". "Испытания ЗРК БД "Гибка-С" завершились в 2019 году, в настоящее время комплекс серийно выпускается по гособоронзаказу. Отзывы по результатам применения – хорошие. Ведем постоянное техническое сопровождение ЗРК. Наши бригады осуществляют систематические выезды в зону СВО", - рассказали в компании. Комплекс "Гибка-С" малой дальности способен противостоять самолетам, вертолетам, беспилотным летательным аппаратам, крылатым ракетам и системам высокоточного оружия, летящим на малых и предельно малых высотах, в любое время суток и в условиях ограниченной видимости. На вооружении "Гибки-С" - четыре готовые к пуску ракеты "Игла", "Игла-С" или "Верба".
https://ria.ru/20230817/osa-1890524369.html
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безопасность, украина, высокоточные комплексы, ростех
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Высокоточные комплексы, Ростех
В "Ростехе" оценили эффективность ЗРК "Гибка-С" в зоне спецоперации

"Ростех": ЗРК "Гибка-С" хорошо зарекомендовал себя в спецоперации

© Фото : АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения"Зенитно-ракетный комплекс "Гибка-С"
Зенитно-ракетный комплекс Гибка-С - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© Фото : АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения"
Зенитно-ракетный комплекс "Гибка-С". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Зенитный ракетный комплекс ближнего действия (ЗРК БД) "Гибка-С" разработки Конструкторского бюро машиностроения хорошо зарекомендовал себя в зоне спецоперации на Украине, рассказали РИА Новости в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".
«
"Испытания ЗРК БД "Гибка-С" завершились в 2019 году, в настоящее время комплекс серийно выпускается по гособоронзаказу. Отзывы по результатам применения – хорошие. Ведем постоянное техническое сопровождение ЗРК. Наши бригады осуществляют систематические выезды в зону СВО", - рассказали в компании.
Зенитный ракетный комплекс Оса в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Расчеты ЗРК "Оса" ЦВО прикрывают позиции бойцов на краснолиманском участке
05:06
Комплекс "Гибка-С" малой дальности способен противостоять самолетам, вертолетам, беспилотным летательным аппаратам, крылатым ракетам и системам высокоточного оружия, летящим на малых и предельно малых высотах, в любое время суток и в условиях ограниченной видимости. На вооружении "Гибки-С" - четыре готовые к пуску ракеты "Игла", "Игла-С" или "Верба".
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаВысокоточные комплексыРостех
 
 
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