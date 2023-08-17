https://ria.ru/20230817/gibka-1890524643.html
В "Ростехе" оценили эффективность ЗРК "Гибка-С" в зоне спецоперации
В "Ростехе" оценили эффективность ЗРК "Гибка-С" в зоне спецоперации - РИА Новости, 17.08.2023
В "Ростехе" оценили эффективность ЗРК "Гибка-С" в зоне спецоперации
Зенитный ракетный комплекс ближнего действия (ЗРК БД) "Гибка-С" разработки Конструкторского бюро машиностроения хорошо зарекомендовал себя в зоне спецоперации... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T05:10
2023-08-17T05:10
2023-08-17T05:10
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
высокоточные комплексы
ростех
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156293/24/1562932482_0:130:1572:1014_1920x0_80_0_0_6bafc4fe2a733419c708cc1e17fae43c.jpg
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Зенитный ракетный комплекс ближнего действия (ЗРК БД) "Гибка-С" разработки Конструкторского бюро машиностроения хорошо зарекомендовал себя в зоне спецоперации на Украине, рассказали РИА Новости в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех". "Испытания ЗРК БД "Гибка-С" завершились в 2019 году, в настоящее время комплекс серийно выпускается по гособоронзаказу. Отзывы по результатам применения – хорошие. Ведем постоянное техническое сопровождение ЗРК. Наши бригады осуществляют систематические выезды в зону СВО", - рассказали в компании. Комплекс "Гибка-С" малой дальности способен противостоять самолетам, вертолетам, беспилотным летательным аппаратам, крылатым ракетам и системам высокоточного оружия, летящим на малых и предельно малых высотах, в любое время суток и в условиях ограниченной видимости. На вооружении "Гибки-С" - четыре готовые к пуску ракеты "Игла", "Игла-С" или "Верба".
https://ria.ru/20230817/osa-1890524369.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156293/24/1562932482_57:0:1452:1046_1920x0_80_0_0_e221c2c29d9d82b31ae44843265f2fa6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, высокоточные комплексы, ростех
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Высокоточные комплексы, Ростех
В "Ростехе" оценили эффективность ЗРК "Гибка-С" в зоне спецоперации
"Ростех": ЗРК "Гибка-С" хорошо зарекомендовал себя в спецоперации