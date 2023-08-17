https://ria.ru/20230817/germaniya-1890554187.html
Россотрудничество займется делом россиянки, которой не выдают деньги в ФРГ
Россотрудничество займется делом россиянки, которой не выдают деньги в ФРГ - РИА Новости, 17.08.2023
Россотрудничество займется делом россиянки, которой не выдают деньги в ФРГ
Россотрудничество займется делом россиянки, которой отказали в выдаче денежных средств со счета в банке Германии, ссылаясь на ее гражданство, заявил в четверг... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T10:58
2023-08-17T10:58
2023-08-17T10:58
германия
россия
евгений примаков (россотрудничество)
в мире
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россотрудничество займется делом россиянки, которой отказали в выдаче денежных средств со счета в банке Германии, ссылаясь на ее гражданство, заявил в четверг глава Россотрудничества Евгений Примаков в телеграм-канале. Примаков обратил внимание на то, что гражданка России, которая проживает в ФРГ по виду на жительство (ВНЖ) с 2002 года, продала в Германии свою квартиру и "получила деньги на счёт в банке, но выдавать их банк отказался, ссылаясь на то, что она гражданка России". "Мы (Россотрудничество) обязательно отработаем и эту историю, и все прочие через дружественных адвокатов и правозащитные организации", - написал он.
https://ria.ru/20221014/obysk-1824217731.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, россия, евгений примаков (россотрудничество), в мире, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Германия, Россия, Евгений Примаков (Россотрудничество), В мире, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Россотрудничество займется делом россиянки, которой не выдают деньги в ФРГ
Примаков пообещал помочь россиянке, которой банк в ФРГ отказал в выдаче денег