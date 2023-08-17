https://ria.ru/20230817/germaniya-1890554187.html

Россотрудничество займется делом россиянки, которой не выдают деньги в ФРГ

Россотрудничество займется делом россиянки, которой не выдают деньги в ФРГ - РИА Новости, 17.08.2023

Россотрудничество займется делом россиянки, которой не выдают деньги в ФРГ

Россотрудничество займется делом россиянки, которой отказали в выдаче денежных средств со счета в банке Германии, ссылаясь на ее гражданство, заявил в четверг... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T10:58

2023-08-17T10:58

2023-08-17T10:58

германия

россия

евгений примаков (россотрудничество)

в мире

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748503503_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_ee3f7a6803438c97e348633480c4f341.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россотрудничество займется делом россиянки, которой отказали в выдаче денежных средств со счета в банке Германии, ссылаясь на ее гражданство, заявил в четверг глава Россотрудничества Евгений Примаков в телеграм-канале. Примаков обратил внимание на то, что гражданка России, которая проживает в ФРГ по виду на жительство (ВНЖ) с 2002 года, продала в Германии свою квартиру и "получила деньги на счёт в банке, но выдавать их банк отказался, ссылаясь на то, что она гражданка России". "Мы (Россотрудничество) обязательно отработаем и эту историю, и все прочие через дружественных адвокатов и правозащитные организации", - написал он.

https://ria.ru/20221014/obysk-1824217731.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

германия, россия, евгений примаков (россотрудничество), в мире, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)