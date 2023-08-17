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Россотрудничество займется делом россиянки, которой не выдают деньги в ФРГ - РИА Новости, 17.08.2023
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10:58 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/germaniya-1890554187.html
Россотрудничество займется делом россиянки, которой не выдают деньги в ФРГ
Россотрудничество займется делом россиянки, которой не выдают деньги в ФРГ - РИА Новости, 17.08.2023
Россотрудничество займется делом россиянки, которой не выдают деньги в ФРГ
Россотрудничество займется делом россиянки, которой отказали в выдаче денежных средств со счета в банке Германии, ссылаясь на ее гражданство, заявил в четверг... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T10:58
2023-08-17T10:58
германия
россия
евгений примаков (россотрудничество)
в мире
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россотрудничество займется делом россиянки, которой отказали в выдаче денежных средств со счета в банке Германии, ссылаясь на ее гражданство, заявил в четверг глава Россотрудничества Евгений Примаков в телеграм-канале. Примаков обратил внимание на то, что гражданка России, которая проживает в ФРГ по виду на жительство (ВНЖ) с 2002 года, продала в Германии свою квартиру и "получила деньги на счёт в банке, но выдавать их банк отказался, ссылаясь на то, что она гражданка России". "Мы (Россотрудничество) обязательно отработаем и эту историю, и все прочие через дружественных адвокатов и правозащитные организации", - написал он.
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германия, россия, евгений примаков (россотрудничество), в мире, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Германия, Россия, Евгений Примаков (Россотрудничество), В мире, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Россотрудничество займется делом россиянки, которой не выдают деньги в ФРГ

Примаков пообещал помочь россиянке, которой банк в ФРГ отказал в выдаче денег

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкРуководитель Россотрудничества Евгений Примаков
Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россотрудничество займется делом россиянки, которой отказали в выдаче денежных средств со счета в банке Германии, ссылаясь на ее гражданство, заявил в четверг глава Россотрудничества Евгений Примаков в телеграм-канале.
Примаков обратил внимание на то, что гражданка России, которая проживает в ФРГ по виду на жительство (ВНЖ) с 2002 года, продала в Германии свою квартиру и "получила деньги на счёт в банке, но выдавать их банк отказался, ссылаясь на то, что она гражданка России".
"Мы (Россотрудничество) обязательно отработаем и эту историю, и все прочие через дружественных адвокатов и правозащитные организации", - написал он.
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