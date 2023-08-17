https://ria.ru/20230817/gavayi-1890520156.html
Число жертв пожаров на Гавайях выросло до 110
Число жертв пожаров на Гавайях выросло до 110 - РИА Новости, 17.08.2023
Число жертв пожаров на Гавайях выросло до 110
Число жертв беспрецедентных пожаров в американском штате Гавайи увеличилось до 110, сообщил губернатор Джош Грин. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T02:53
2023-08-17T02:53
2023-08-17T03:07
в мире
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сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Число жертв беспрецедентных пожаров в американском штате Гавайи увеличилось до 110, сообщил губернатор Джош Грин.Ранее сообщалось о 101 погибшем. Это самые смертоносные природные пожары в истории США."Сто десять человек признаны погибшими", - сказал он на пресс-конференции.В среду в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден и его жена Джилл 21 августа намерены отправиться на Гавайи, чтобы встретиться с работниками спасательных служб и выжившими в результате охвативших штат беспрецедентных природных пожаров.Лесные пожары на островах Мауи и Большой начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.
https://ria.ru/20230814/pozhary-1890062096.html
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в мире, гавайи, сша, джо байден
В мире, Гавайи, США, Джо Байден
Число жертв пожаров на Гавайях выросло до 110
Губернатор: число жертв пожаров на Гавайях выросло до 110