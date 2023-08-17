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ВЭБ сообщил, что рассмотрит финансирование строительства ВСМ с банками - РИА Новости, 17.08.2023
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17:12 17.08.2023 (обновлено: 17:21 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/finansirovanie-1890671054.html
ВЭБ сообщил, что рассмотрит финансирование строительства ВСМ с банками
ВЭБ сообщил, что рассмотрит финансирование строительства ВСМ с банками - РИА Новости, 17.08.2023
ВЭБ сообщил, что рассмотрит финансирование строительства ВСМ с банками
ВЭБ готов совместно с банками-партнерами рассмотреть возможные варианты финансирования строительства как высокоскоростной железной магистрали (ВСМ)... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T17:12
2023-08-17T17:21
экономика
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости/Прайм. ВЭБ готов совместно с банками-партнерами рассмотреть возможные варианты финансирования строительства как высокоскоростной железной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург, так и других, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВЭБ.Президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и главой РЖД Олегом Белозеровым в четверг запустил движение по МЦД-3. На церемонии Путин также обозначил дальнейшие планы по строительству скоростных железнодорожных магистралей. Среди направлений он назвал Москва-Петербург, Адлер с подключением Луганска и Донецка, а также Минск.Президент отметил, что российские банки готовы подключаться к проектам создания в стране скоростных железнодорожных магистралей."Проект строительства ВСМ Москва-Петербург хорошо известен ВЭБ.РФ, и мы готовы совместно с коммерческими банками - партнерами рассмотреть возможные варианты финансирования этого и других проектов строительства ВСМ", - отметили в ВЭБ.
https://ria.ru/20230817/magistral-1890653091.html
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экономика
Экономика
ВЭБ сообщил, что рассмотрит финансирование строительства ВСМ с банками

ВЭБ сообщил, что рассмотрит финансирование строительства ВСМ совместно с банками

© Компания "Скоростные магистрали" | Перейти в медиабанкКонцепт высокоскоростного поезда
Концепт высокоскоростного поезда
© Компания "Скоростные магистрали"
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Концепт высокоскоростного поезда. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости/Прайм. ВЭБ готов совместно с банками-партнерами рассмотреть возможные варианты финансирования строительства как высокоскоростной железной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург, так и других, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВЭБ.
Президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и главой РЖД Олегом Белозеровым в четверг запустил движение по МЦД-3. На церемонии Путин также обозначил дальнейшие планы по строительству скоростных железнодорожных магистралей. Среди направлений он назвал Москва-Петербург, Адлер с подключением Луганска и Донецка, а также Минск.
Президент отметил, что российские банки готовы подключаться к проектам создания в стране скоростных железнодорожных магистралей.
"Проект строительства ВСМ Москва-Петербург хорошо известен ВЭБ.РФ, и мы готовы совместно с коммерческими банками - партнерами рассмотреть возможные варианты финансирования этого и других проектов строительства ВСМ", - отметили в ВЭБ.
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