https://ria.ru/20230817/finansirovanie-1890671054.html

ВЭБ сообщил, что рассмотрит финансирование строительства ВСМ с банками

ВЭБ сообщил, что рассмотрит финансирование строительства ВСМ с банками - РИА Новости, 17.08.2023

ВЭБ сообщил, что рассмотрит финансирование строительства ВСМ с банками

ВЭБ готов совместно с банками-партнерами рассмотреть возможные варианты финансирования строительства как высокоскоростной железной магистрали (ВСМ)... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T17:12

2023-08-17T17:12

2023-08-17T17:21

экономика

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости/Прайм. ВЭБ готов совместно с банками-партнерами рассмотреть возможные варианты финансирования строительства как высокоскоростной железной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург, так и других, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВЭБ.Президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и главой РЖД Олегом Белозеровым в четверг запустил движение по МЦД-3. На церемонии Путин также обозначил дальнейшие планы по строительству скоростных железнодорожных магистралей. Среди направлений он назвал Москва-Петербург, Адлер с подключением Луганска и Донецка, а также Минск.Президент отметил, что российские банки готовы подключаться к проектам создания в стране скоростных железнодорожных магистралей."Проект строительства ВСМ Москва-Петербург хорошо известен ВЭБ.РФ, и мы готовы совместно с коммерческими банками - партнерами рассмотреть возможные варианты финансирования этого и других проектов строительства ВСМ", - отметили в ВЭБ.

https://ria.ru/20230817/magistral-1890653091.html

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экономика