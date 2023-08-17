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Курс евро опустился ниже 102 рублей - РИА Новости, 17.08.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
08:23 17.08.2023 (обновлено: 09:08 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/evro-1890531545.html
Курс евро опустился ниже 102 рублей
Курс евро опустился ниже 102 рублей - РИА Новости, 17.08.2023
Курс евро опустился ниже 102 рублей
Рубль продолжает укрепляться после публикаций в СМИ о неформальной договоренности правительства с экспортерами о продаже валютной выручки: евро опустился ниже... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T08:23
2023-08-17T09:08
экономика
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
россия
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Рубль продолжает укрепляться после публикаций в СМИ о неформальной договоренности правительства с экспортерами о продаже валютной выручки: евро опустился ниже 102 рублей впервые с 2 августа, следует из данных Московской биржи.Так, европейская валюта в 08:29 мск теряет 99 копеек — снижается до 102,21 рубля, минутами ранее опускавшись до 101,98.Доллар падает на 67 копеек — до 93,99 рубля.Юань дешевеет на 11 копеек, до 12,79 рубля.Накануне вечером газета "Ведомости" со ссылкой на источники написала, что власти в неформальном порядке договорились с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки. Таким образом, валютный контроль и нормативы решено пока не вводить, но за действиями экспортеров будут следить.Нефтяные котировки в четверг утром практически не меняются после снижения почти на 2% днем ранее. По состоянию на 07:38 мск цена октябрьских фьючерсов на марку Brent снижалась на 0,01% — до 83,44 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,1%, до 79,3 доллара.
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экономика, московская биржа, россия
Экономика, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Россия
Курс евро опустился ниже 102 рублей

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 102 рублей впервые с 2 августа

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСимвол евро на табло пункта обмена валют
Символ евро на табло пункта обмена валют - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Символ евро на табло пункта обмена валют. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Рубль продолжает укрепляться после публикаций в СМИ о неформальной договоренности правительства с экспортерами о продаже валютной выручки: евро опустился ниже 102 рублей впервые с 2 августа, следует из данных Московской биржи.
Так, европейская валюта в 08:29 мск теряет 99 копеек — снижается до 102,21 рубля, минутами ранее опускавшись до 101,98.
Доллар падает на 67 копеек — до 93,99 рубля.
Юань дешевеет на 11 копеек, до 12,79 рубля.
Накануне вечером газета "Ведомости" со ссылкой на источники написала, что власти в неформальном порядке договорились с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки. Таким образом, валютный контроль и нормативы решено пока не вводить, но за действиями экспортеров будут следить.
Нефтяные котировки в четверг утром практически не меняются после снижения почти на 2% днем ранее. По состоянию на 07:38 мск цена октябрьских фьючерсов на марку Brent снижалась на 0,01% — до 83,44 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,1%, до 79,3 доллара.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаРоссия
 
 
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