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Курс евро опустился ниже 102 рублей

Курс евро опустился ниже 102 рублей - РИА Новости, 17.08.2023

Курс евро опустился ниже 102 рублей

Рубль продолжает укрепляться после публикаций в СМИ о неформальной договоренности правительства с экспортерами о продаже валютной выручки: евро опустился ниже... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T08:23

2023-08-17T08:23

2023-08-17T09:08

экономика

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

россия

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Рубль продолжает укрепляться после публикаций в СМИ о неформальной договоренности правительства с экспортерами о продаже валютной выручки: евро опустился ниже 102 рублей впервые с 2 августа, следует из данных Московской биржи.Так, европейская валюта в 08:29 мск теряет 99 копеек — снижается до 102,21 рубля, минутами ранее опускавшись до 101,98.Доллар падает на 67 копеек — до 93,99 рубля.Юань дешевеет на 11 копеек, до 12,79 рубля.Накануне вечером газета "Ведомости" со ссылкой на источники написала, что власти в неформальном порядке договорились с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки. Таким образом, валютный контроль и нормативы решено пока не вводить, но за действиями экспортеров будут следить.Нефтяные котировки в четверг утром практически не меняются после снижения почти на 2% днем ранее. По состоянию на 07:38 мск цена октябрьских фьючерсов на марку Brent снижалась на 0,01% — до 83,44 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,1%, до 79,3 доллара.

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экономика, московская биржа, россия