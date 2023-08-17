Рейтинг@Mail.ru
В ООН прокомментировали прекращение обучения на русском языке в Эстонии - РИА Новости, 17.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 17.08.2023 (обновлено: 15:18 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/estoniya-1890574009.html
В ООН прокомментировали прекращение обучения на русском языке в Эстонии
В ООН прокомментировали прекращение обучения на русском языке в Эстонии - РИА Новости, 17.08.2023
В ООН прокомментировали прекращение обучения на русском языке в Эстонии
Ограничение возможности получить образования на русском языке в Эстонии противоречит международным договорам по правам человека, говорится в заявлении... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T12:03
2023-08-17T15:18
в мире
эстония
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848938262_0:125:3070:1852_1920x0_80_0_0_99c549454ffd62ff548957dc51ab4400.jpg
ЖЕНЕВА, 17 авг — РИА Новости. Ограничение возможности получить образования на русском языке в Эстонии противоречит международным договорам по правам человека, говорится в заявлении спецдокладчиков ООН, распространенном Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).&quot;Недавние законодательные поправки, по-видимому, серьезно ограничивают образование на языках меньшинств Эстонии, делая переход на обучение на эстонском языке обязательным для всех дошкольных и школьных учреждений, включая те, которые работают на языке меньшинства, или двуязычные учреждения&quot;, — приводятся в документе слова эксперта.Спецдокладчики выразили особую озабоченность по поводу того, как новые положения могут повлиять на представителей русского языкового меньшинства, которые составляют значительную долю населения страны.&quot;Несмотря на протесты русскоязычных родителей и детей, в последние годы, как сообщается, был закрыт ряд русскоязычных школ. Отменяя обучение на языках меньшинств в дошкольных учреждениях и школах, новый закон серьезно ограничивает образование на языках меньшинств в Эстонии, что противоречит международным документам по правам человека&quot;, — подчеркивается в докладе.Эксперты отметили, что поддерживали контакты по этим вопросам с эстонским правительством.Документ подписан спецдокладчиками ООН по вопросам меньшинств, в области культурных прав и по вопросам образования — Фернаном де Варенном, Александрой Ксантаки и Фаридой Шахид.В конце прошлого года парламент Эстонии принял закон, создающий основу для перевода образования на эстонский язык. С 2024 года школьный учитель должен будет знать его на уровне С1 (пятая из шести ступеней оценки знания государственного языка). Директорам школ и завучам это предписано с 1 августа 2023-го.Со следующего учебного года для обучения на отличном от эстонского языке потребуется разрешение правительства. По ходатайству городского или волостного собрания для классов и групп могут сделать исключение на год.Закон допускает использование иного языка наряду с эстонским или вместо него для обучения определенных целевых групп, в частности детей с особыми потребностями или же с недостатками интеллектуального развития.Для тех учащихся, для которых язык обучения не родной, школа может организовать уроки родного языка и культуры, если о таком желании заявят по меньшей мере десять учащихся с одинаковым родным языком.По информации государственного телерадиовещания Эстонии ERR, с 1 августа штрафы для русских школ с учителями, не владеющим эстонским языком, увеличат в 15 раз — почти до десяти тысяч евро. Помимо этого, языковой департамент получил больше рычагов влияния: если раньше его сотрудники могли оценивать уровень эстонского языка учителей на основе интервью, то с нового учебного года они получат право приходить на уроки и там проверять знание учителями эстонского языка.
https://ria.ru/20230405/telekanaly-1863109116.html
https://ria.ru/20230418/repressii-1866057712.html
https://ria.ru/20230124/estoniya-1847000348.html
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848938262_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7f3705c412eb22eaf7e83bdc33db4739.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, оон
В мире, Эстония, ООН
В ООН прокомментировали прекращение обучения на русском языке в Эстонии

ООН: прекращение обучения на русском в Эстонии противоречит международному праву

© iStock.com / diegograndiФлаг Эстонии около здания Таллинской ратуши
Флаг Эстонии около здания Таллинской ратуши - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© iStock.com / diegograndi
Флаг Эстонии около здания Таллинской ратуши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 17 авг — РИА Новости. Ограничение возможности получить образования на русском языке в Эстонии противоречит международным договорам по правам человека, говорится в заявлении спецдокладчиков ООН, распространенном Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
«

"Недавние законодательные поправки, по-видимому, серьезно ограничивают образование на языках меньшинств Эстонии, делая переход на обучение на эстонском языке обязательным для всех дошкольных и школьных учреждений, включая те, которые работают на языке меньшинства, или двуязычные учреждения", — приводятся в документе слова эксперта.

Человек держит пульт дистанционного управления устройством захвата цифрового сигнала - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
В Эстонии закрыли доступ к российским телеканалам в интернете
5 апреля, 10:56
Спецдокладчики выразили особую озабоченность по поводу того, как новые положения могут повлиять на представителей русского языкового меньшинства, которые составляют значительную долю населения страны.
«

"Несмотря на протесты русскоязычных родителей и детей, в последние годы, как сообщается, был закрыт ряд русскоязычных школ. Отменяя обучение на языках меньшинств в дошкольных учреждениях и школах, новый закон серьезно ограничивает образование на языках меньшинств в Эстонии, что противоречит международным документам по правам человека", — подчеркивается в докладе.

Эксперты отметили, что поддерживали контакты по этим вопросам с эстонским правительством.
Документ подписан спецдокладчиками ООН по вопросам меньшинств, в области культурных прав и по вопросам образования — Фернаном де Варенном, Александрой Ксантаки и Фаридой Шахид.
В конце прошлого года парламент Эстонии принял закон, создающий основу для перевода образования на эстонский язык. С 2024 года школьный учитель должен будет знать его на уровне С1 (пятая из шести ступеней оценки знания государственного языка). Директорам школ и завучам это предписано с 1 августа 2023-го.
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Госдума приняла обращение против дискриминации русскоязычных в Прибалтике
18 апреля, 13:25
Со следующего учебного года для обучения на отличном от эстонского языке потребуется разрешение правительства. По ходатайству городского или волостного собрания для классов и групп могут сделать исключение на год.
Закон допускает использование иного языка наряду с эстонским или вместо него для обучения определенных целевых групп, в частности детей с особыми потребностями или же с недостатками интеллектуального развития.
Для тех учащихся, для которых язык обучения не родной, школа может организовать уроки родного языка и культуры, если о таком желании заявят по меньшей мере десять учащихся с одинаковым родным языком.
По информации государственного телерадиовещания Эстонии ERR, с 1 августа штрафы для русских школ с учителями, не владеющим эстонским языком, увеличат в 15 раз — почти до десяти тысяч евро. Помимо этого, языковой департамент получил больше рычагов влияния: если раньше его сотрудники могли оценивать уровень эстонского языка учителей на основе интервью, то с нового учебного года они получат право приходить на уроки и там проверять знание учителями эстонского языка.
Прохожая у здания посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Таллин эстонизирует русскоязычных иезуитскими методами, заявил посол России
24 января, 10:37
 
В миреЭстонияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала