https://ria.ru/20230817/estoniya-1890574009.html

В ООН прокомментировали прекращение обучения на русском языке в Эстонии

В ООН прокомментировали прекращение обучения на русском языке в Эстонии - РИА Новости, 17.08.2023

В ООН прокомментировали прекращение обучения на русском языке в Эстонии

Ограничение возможности получить образования на русском языке в Эстонии противоречит международным договорам по правам человека, говорится в заявлении... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T12:03

2023-08-17T12:03

2023-08-17T15:18

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ЖЕНЕВА, 17 авг — РИА Новости. Ограничение возможности получить образования на русском языке в Эстонии противоречит международным договорам по правам человека, говорится в заявлении спецдокладчиков ООН, распространенном Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ)."Недавние законодательные поправки, по-видимому, серьезно ограничивают образование на языках меньшинств Эстонии, делая переход на обучение на эстонском языке обязательным для всех дошкольных и школьных учреждений, включая те, которые работают на языке меньшинства, или двуязычные учреждения", — приводятся в документе слова эксперта.Спецдокладчики выразили особую озабоченность по поводу того, как новые положения могут повлиять на представителей русского языкового меньшинства, которые составляют значительную долю населения страны."Несмотря на протесты русскоязычных родителей и детей, в последние годы, как сообщается, был закрыт ряд русскоязычных школ. Отменяя обучение на языках меньшинств в дошкольных учреждениях и школах, новый закон серьезно ограничивает образование на языках меньшинств в Эстонии, что противоречит международным документам по правам человека", — подчеркивается в докладе.Эксперты отметили, что поддерживали контакты по этим вопросам с эстонским правительством.Документ подписан спецдокладчиками ООН по вопросам меньшинств, в области культурных прав и по вопросам образования — Фернаном де Варенном, Александрой Ксантаки и Фаридой Шахид.В конце прошлого года парламент Эстонии принял закон, создающий основу для перевода образования на эстонский язык. С 2024 года школьный учитель должен будет знать его на уровне С1 (пятая из шести ступеней оценки знания государственного языка). Директорам школ и завучам это предписано с 1 августа 2023-го.Со следующего учебного года для обучения на отличном от эстонского языке потребуется разрешение правительства. По ходатайству городского или волостного собрания для классов и групп могут сделать исключение на год.Закон допускает использование иного языка наряду с эстонским или вместо него для обучения определенных целевых групп, в частности детей с особыми потребностями или же с недостатками интеллектуального развития.Для тех учащихся, для которых язык обучения не родной, школа может организовать уроки родного языка и культуры, если о таком желании заявят по меньшей мере десять учащихся с одинаковым родным языком.По информации государственного телерадиовещания Эстонии ERR, с 1 августа штрафы для русских школ с учителями, не владеющим эстонским языком, увеличат в 15 раз — почти до десяти тысяч евро. Помимо этого, языковой департамент получил больше рычагов влияния: если раньше его сотрудники могли оценивать уровень эстонского языка учителей на основе интервью, то с нового учебного года они получат право приходить на уроки и там проверять знание учителями эстонского языка.

https://ria.ru/20230405/telekanaly-1863109116.html

https://ria.ru/20230418/repressii-1866057712.html

https://ria.ru/20230124/estoniya-1847000348.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, эстония, оон