https://ria.ru/20230817/dtp-1890540957.html

В Дагестане четыре человека погибли в ДТП с участием фуры

В Дагестане четыре человека погибли в ДТП с участием фуры - РИА Новости, 17.08.2023

В Дагестане четыре человека погибли в ДТП с участием фуры

Четыре человека стали жертвами ДТП на федеральной трассе в Дагестане, сообщила в Telegram-канале пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T09:45

2023-08-17T09:45

2023-08-17T14:17

происшествия

карабудахкентский район

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 17 авг — РИА Новости. Четыре человека стали жертвами ДТП на федеральной трассе в Дагестане, сообщила в Telegram-канале пресс-служба регионального МВД. По предварительным данным, авария произошла примерно в шесть утра на трассе "Кавказ" в Карабудахкентском районе. Водитель Honda CR-V, 54-летний мужчина, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой под управлением 71-летнего шофера. "В результате ДТП водитель и трое пассажиров Honda CR-V от полученных травм скончались на месте происшествия", — говорится в релизе.На месте сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции, которые уточняют обстоятельства аварии и личности ее участников.По уточненной информации от МВД республики, все погибшие – жители Ахтынского района Дагестана. Водителю Honda CR-V было 54 года, его пассажирам – от 56 от 80 лет.

https://ria.ru/20230811/dtp-1889538559.html

карабудахкентский район

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происшествия, карабудахкентский район, республика дагестан