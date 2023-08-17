Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане четыре человека погибли в ДТП с участием фуры - РИА Новости, 17.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:45 17.08.2023 (обновлено: 14:17 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/dtp-1890540957.html
В Дагестане четыре человека погибли в ДТП с участием фуры
В Дагестане четыре человека погибли в ДТП с участием фуры - РИА Новости, 17.08.2023
В Дагестане четыре человека погибли в ДТП с участием фуры
Четыре человека стали жертвами ДТП на федеральной трассе в Дагестане, сообщила в Telegram-канале пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T09:45
2023-08-17T14:17
происшествия
карабудахкентский район
республика дагестан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/11/1890539532_0:86:961:626_1920x0_80_0_0_61025ff07f88deb8ba130424c380a80a.jpg
МАХАЧКАЛА, 17 авг — РИА Новости. Четыре человека стали жертвами ДТП на федеральной трассе в Дагестане, сообщила в Telegram-канале пресс-служба регионального МВД. По предварительным данным, авария произошла примерно в шесть утра на трассе "Кавказ" в Карабудахкентском районе. Водитель Honda CR-V, 54-летний мужчина, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой под управлением 71-летнего шофера. &quot;В результате ДТП водитель и трое пассажиров Honda CR-V от полученных травм скончались на месте происшествия&quot;, — говорится в релизе.На месте сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции, которые уточняют обстоятельства аварии и личности ее участников.По уточненной информации от МВД республики, все погибшие – жители Ахтынского района Дагестана. Водителю Honda CR-V было 54 года, его пассажирам – от 56 от 80 лет.
https://ria.ru/20230811/dtp-1889538559.html
карабудахкентский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/11/1890539532_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_edaf2708c5d31aedf657879626bc7a31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, карабудахкентский район, республика дагестан
Происшествия, Карабудахкентский район, Республика Дагестан
В Дагестане четыре человека погибли в ДТП с участием фуры

В Карабудахкентском районе Дагестана четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

© Фото : МВД по Республике Дагестан/ TelegramДТП в Карабудахкентском районе Дагестана
ДТП в Карабудахкентском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© Фото : МВД по Республике Дагестан/ Telegram
ДТП в Карабудахкентском районе Дагестана
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 17 авг — РИА Новости. Четыре человека стали жертвами ДТП на федеральной трассе в Дагестане, сообщила в Telegram-канале пресс-служба регионального МВД.
По предварительным данным, авария произошла примерно в шесть утра на трассе "Кавказ" в Карабудахкентском районе. Водитель Honda CR-V, 54-летний мужчина, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой под управлением 71-летнего шофера.
«

"В результате ДТП водитель и трое пассажиров Honda CR-V от полученных травм скончались на месте происшествия", — говорится в релизе.

На месте сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции, которые уточняют обстоятельства аварии и личности ее участников.
По уточненной информации от МВД республики, все погибшие – жители Ахтынского района Дагестана. Водителю Honda CR-V было 54 года, его пассажирам – от 56 от 80 лет.
ДТП в поселке Дубовое Белгородской области
В Белгородской области произошло крупное ДТП
11 августа, 13:26
 
ПроисшествияКарабудахкентский районРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала