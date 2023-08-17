https://ria.ru/20230817/dtp-1890540957.html
В Дагестане четыре человека погибли в ДТП с участием фуры
В Дагестане четыре человека погибли в ДТП с участием фуры - РИА Новости, 17.08.2023
В Дагестане четыре человека погибли в ДТП с участием фуры
Четыре человека стали жертвами ДТП на федеральной трассе в Дагестане, сообщила в Telegram-канале пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T09:45
2023-08-17T09:45
2023-08-17T14:17
происшествия
карабудахкентский район
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 17 авг — РИА Новости. Четыре человека стали жертвами ДТП на федеральной трассе в Дагестане, сообщила в Telegram-канале пресс-служба регионального МВД. По предварительным данным, авария произошла примерно в шесть утра на трассе "Кавказ" в Карабудахкентском районе. Водитель Honda CR-V, 54-летний мужчина, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой под управлением 71-летнего шофера. "В результате ДТП водитель и трое пассажиров Honda CR-V от полученных травм скончались на месте происшествия", — говорится в релизе.На месте сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции, которые уточняют обстоятельства аварии и личности ее участников.По уточненной информации от МВД республики, все погибшие – жители Ахтынского района Дагестана. Водителю Honda CR-V было 54 года, его пассажирам – от 56 от 80 лет.
https://ria.ru/20230811/dtp-1889538559.html
карабудахкентский район
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происшествия, карабудахкентский район, республика дагестан
Происшествия, Карабудахкентский район, Республика Дагестан
В Дагестане четыре человека погибли в ДТП с участием фуры
В Карабудахкентском районе Дагестана четыре человека погибли в ДТП с грузовиком