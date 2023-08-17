https://ria.ru/20230817/dopros-1890612552.html

Сопредседателя "Голоса"* Мельконьянца допрашивают в качестве подозреваемого

Сопредседателя "Голоса"* Мельконьянца допрашивают в качестве подозреваемого - РИА Новости, 17.08.2023

Сопредседателя "Голоса"* Мельконьянца допрашивают в качестве подозреваемого

Сопредседателя движения "Голос"* юриста Григория Мельконьянца допрашивают в СК в качестве подозреваемого по делу об организации работы нежелательной в России... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T13:50

2023-08-17T13:50

2023-08-17T14:51

россия

григорий мельконьянц

следственный комитет россии (ск рф)

"голос"

происшествия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Сопредседателя движения "Голос"* юриста Григория Мельконьянца допрашивают в СК в качестве подозреваемого по делу об организации работы нежелательной в России НПО, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Бирюков. "Сейчас идёт его допрос в качестве подозреваемого", - сказал собеседник агентства. Он подтвердил, что дело возбуждено по статье об организации работы нежелательной в России НПО.Ранее источник сообщил РИА Новости, что силовики провели обыски у самого Мельконьянца в Подмосковье и у 14 его соратников в восьми регионах, в том числе в Москве, Рязани и Санкт-Петербурге.По ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности) предусмотрено наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов; принудительных работ на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового; лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.Движение "Голос"* стало первой организацией, внесенной в новый реестр незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента, составляемый Минюстом РФ. Еще до СВО в Госдуме заявляли, что движение публикует непроверенную и часто фейковую информацию о якобы нарушениях прав граждан на выборах различного уровня в России.* Организация признана иноагентом.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, григорий мельконьянц, следственный комитет россии (ск рф), "голос", происшествия