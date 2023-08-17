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ВСУ обстреляли Донецк 11 снарядами натовского калибра - РИА Новости, 17.08.2023
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21:55 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/donetsk-1890714088.html
ВСУ обстреляли Донецк 11 снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Донецк 11 снарядами натовского калибра - РИА Новости, 17.08.2023
ВСУ обстреляли Донецк 11 снарядами натовского калибра
Украинские войска за десять минут выпустили 11 снарядов натовского калибра по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T21:55
2023-08-17T21:55
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили 11 снарядов натовского калибра по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 19.30 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 19.40 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, Кировский район - в юго-западной части. Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230817/obstrel-1890627449.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия
Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк 11 снарядами натовского калибра

ВСУ за десять минут выпустили 11 снарядов натовского калибра по Донецку

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкДом женщины, погибшей в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ
Дом женщины, погибшей в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Дом женщины, погибшей в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили 11 снарядов натовского калибра по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 19.30 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 19.40 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, Кировский район - в юго-западной части. Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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ДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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