https://ria.ru/20230817/donetsk-1890714088.html

ВСУ обстреляли Донецк 11 снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Донецк 11 снарядами натовского калибра - РИА Новости, 17.08.2023

ВСУ обстреляли Донецк 11 снарядами натовского калибра

Украинские войска за десять минут выпустили 11 снарядов натовского калибра по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T21:55

2023-08-17T21:55

2023-08-17T21:55

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили 11 снарядов натовского калибра по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 19.30 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 19.40 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, Кировский район - в юго-западной части. Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230817/obstrel-1890627449.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия