https://ria.ru/20230817/dnepr-1890523150.html

Голодные солдаты ВСУ переплыли Днепр, чтобы сдаться российским военным

Голодные солдаты ВСУ переплыли Днепр, чтобы сдаться российским военным - РИА Новости, 17.08.2023

Голодные солдаты ВСУ переплыли Днепр, чтобы сдаться российским военным

Украинский солдат, перешедший на сторону Вооруженных сил России, рассказал РИА Новости, что с двумя товарищами решил сдаться в плен российским военным после... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T04:36

2023-08-17T04:36

2023-08-17T08:42

специальная военная операция на украине

днепр (город)

житомирская область

херсонская область

ак-74

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 17 авг – РИА Новости. Украинский солдат, перешедший на сторону Вооруженных сил России, рассказал РИА Новости, что с двумя товарищами решил сдаться в плен российским военным после трех дней на передовой из-за плохого отношения командиров, недостатка боевой подготовки и голода на позициях, для этого пришлось переплыть Днепр на лодке.Перебежчик назвал главной причиной такого решения наплевательское отношение командиров, бросивших его подразделение на передовой без обеспечения вооружением и продуктами.По его словам, в "учебке" в Житомирской области его готовили всего пять дней. "Я не понимаю, разве можно за этот срок чему-то научиться?" – задался он вопросом.После этого солдата направили в 123-ю бригаду украинской теробороны. На второй день после прибытия в Херсонскую область, где дислоцируется бригада, он оказался на позициях на правобережье Днепра."Постоянные артиллерийские и минометные обстрелы с левого берега, мы не могли выполнить ни одну поставленную задачу от командира – позывной "Клещ". Я его видел только в первый день. Он все время находился в тылу и к нам ни разу не приезжал. На третьи сутки начали голодать. Паек, как сказали, не подвозят, потому что топлива нет. Его как-бы покупают за свои деньги. А у нас в карманах пусто", – пожаловался перебежчик.Боец отказался рисковать своей жизнью в таких условиях без подготовки. "Я принял для себя решение при первой же возможности сдаться в плен", – добавил он.По его словам, возможность бежать представилась примерно через неделю."Находясь на крайней позиции по берегу реки Днепр днем, я заметил лодку. Ночью с двумя своими товарищами, которые тоже были со мной в целом согласны, мы переплыли на левый берег. Нашли белую тряпку, привязали ее к палке и поплыли. С собой у нас было три автомата и гранатомет. Было очень страшно, так как наши могли начать стрелять по нам в любой момент", – рассказал бывший украинский военный.Троих перебежчиков задержали российские военные 8 августа около 23:00 в районе между населенными пунктами Великая Лепетиха и Заводовка на левом берегу Днепра. С собой у них было три автомата АК-74, 360 патронов к ним калибра 5,45 миллиметров, ручной противотанковый гранатомет и три выстрела к нему.

https://ria.ru/20230814/plen-1890017206.html

https://ria.ru/20230812/plennyy-1889689602.html

днепр (город)

житомирская область

херсонская область

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днепр (город), житомирская область, херсонская область , ак-74