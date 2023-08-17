https://ria.ru/20230817/dnepr-1890523150.html
Голодные солдаты ВСУ переплыли Днепр, чтобы сдаться российским военным
Голодные солдаты ВСУ переплыли Днепр, чтобы сдаться российским военным - РИА Новости, 17.08.2023
Голодные солдаты ВСУ переплыли Днепр, чтобы сдаться российским военным
Украинский солдат, перешедший на сторону Вооруженных сил России, рассказал РИА Новости, что с двумя товарищами решил сдаться в плен российским военным после... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T04:36
2023-08-17T04:36
2023-08-17T08:42
специальная военная операция на украине
днепр (город)
житомирская область
херсонская область
ак-74
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881069933_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_02b9e61120f734c73f114460cec85886.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 17 авг – РИА Новости. Украинский солдат, перешедший на сторону Вооруженных сил России, рассказал РИА Новости, что с двумя товарищами решил сдаться в плен российским военным после трех дней на передовой из-за плохого отношения командиров, недостатка боевой подготовки и голода на позициях, для этого пришлось переплыть Днепр на лодке.Перебежчик назвал главной причиной такого решения наплевательское отношение командиров, бросивших его подразделение на передовой без обеспечения вооружением и продуктами.По его словам, в "учебке" в Житомирской области его готовили всего пять дней. "Я не понимаю, разве можно за этот срок чему-то научиться?" – задался он вопросом.После этого солдата направили в 123-ю бригаду украинской теробороны. На второй день после прибытия в Херсонскую область, где дислоцируется бригада, он оказался на позициях на правобережье Днепра."Постоянные артиллерийские и минометные обстрелы с левого берега, мы не могли выполнить ни одну поставленную задачу от командира – позывной "Клещ". Я его видел только в первый день. Он все время находился в тылу и к нам ни разу не приезжал. На третьи сутки начали голодать. Паек, как сказали, не подвозят, потому что топлива нет. Его как-бы покупают за свои деньги. А у нас в карманах пусто", – пожаловался перебежчик.Боец отказался рисковать своей жизнью в таких условиях без подготовки. "Я принял для себя решение при первой же возможности сдаться в плен", – добавил он.По его словам, возможность бежать представилась примерно через неделю."Находясь на крайней позиции по берегу реки Днепр днем, я заметил лодку. Ночью с двумя своими товарищами, которые тоже были со мной в целом согласны, мы переплыли на левый берег. Нашли белую тряпку, привязали ее к палке и поплыли. С собой у нас было три автомата и гранатомет. Было очень страшно, так как наши могли начать стрелять по нам в любой момент", – рассказал бывший украинский военный.Троих перебежчиков задержали российские военные 8 августа около 23:00 в районе между населенными пунктами Великая Лепетиха и Заводовка на левом берегу Днепра. С собой у них было три автомата АК-74, 360 патронов к ним калибра 5,45 миллиметров, ручной противотанковый гранатомет и три выстрела к нему.
https://ria.ru/20230814/plen-1890017206.html
https://ria.ru/20230812/plennyy-1889689602.html
днепр (город)
житомирская область
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881069933_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_d4f0a6b4c6fd11d6b3066aadf5653e0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (город), житомирская область, херсонская область , ак-74
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Житомирская область, Херсонская область , АК-74
Голодные солдаты ВСУ переплыли Днепр, чтобы сдаться российским военным
Голодные бойцы ВСУ переплыли Днепр для сдачи в плен
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 17 авг – РИА Новости. Украинский солдат, перешедший на сторону Вооруженных сил России, рассказал РИА Новости, что с двумя товарищами решил сдаться в плен российским военным после трех дней на передовой из-за плохого отношения командиров, недостатка боевой подготовки и голода на позициях, для этого пришлось переплыть Днепр на лодке.
Перебежчик назвал главной причиной такого решения наплевательское отношение командиров, бросивших его подразделение на передовой без обеспечения вооружением и продуктами.
По его словам, в "учебке" в Житомирской области
его готовили всего пять дней. "Я не понимаю, разве можно за этот срок чему-то научиться?" – задался он вопросом.
После этого солдата направили в 123-ю бригаду украинской теробороны. На второй день после прибытия в Херсонскую область
, где дислоцируется бригада, он оказался на позициях на правобережье Днепра.
"Постоянные артиллерийские и минометные обстрелы с левого берега, мы не могли выполнить ни одну поставленную задачу от командира – позывной "Клещ". Я его видел только в первый день. Он все время находился в тылу и к нам ни разу не приезжал. На третьи сутки начали голодать. Паек, как сказали, не подвозят, потому что топлива нет. Его как-бы покупают за свои деньги. А у нас в карманах пусто", – пожаловался перебежчик.
В ЛНР взяли в плен шестерых украинских десантников
Боец отказался рисковать своей жизнью в таких условиях без подготовки. "Я принял для себя решение при первой же возможности сдаться в плен", – добавил он.
По его словам, возможность бежать представилась примерно через неделю.
"Находясь на крайней позиции по берегу реки Днепр днем, я заметил лодку. Ночью с двумя своими товарищами, которые тоже были со мной в целом согласны, мы переплыли на левый берег. Нашли белую тряпку, привязали ее к палке и поплыли. С собой у нас было три автомата и гранатомет. Было очень страшно, так как наши могли начать стрелять по нам в любой момент", – рассказал бывший украинский военный.
Троих перебежчиков задержали российские военные 8 августа около 23:00 в районе между населенными пунктами Великая Лепетиха и Заводовка на левом берегу Днепра. С собой у них было три автомата АК-74, 360 патронов к ним калибра 5,45 миллиметров, ручной противотанковый гранатомет и три выстрела к нему.
Украинский пленный рассказал о повальном пьянстве в рядах ВСУ