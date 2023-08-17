https://ria.ru/20230817/deti-1890629680.html

Россия узнала механизмы похищения детей на Украине, заявили в Госдуме

Россия узнала механизмы похищения детей на Украине, заявили в Госдуме - РИА Новости, 17.08.2023

Россия узнала механизмы похищения детей на Украине, заявили в Госдуме

Сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей, вице-спикер ГД Анна Кузнецова заявила в Telegram-канале, что стали... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T14:58

2023-08-17T14:58

2023-08-17T14:58

в мире

россия

украина

анна кузнецова

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791948370_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_de89189c6b5abd551413cbd3202237d1.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей, вице-спикер ГД Анна Кузнецова заявила в Telegram-канале, что стали известны механизмы похищения детей в Купянске. "В Купянске укронацисты начали активно воровать детей, принудительно забирать их из семей, увозя в неизвестном направлении. Нашей парламентской комиссии по расследованию преступных действий киевского режима в отношении несовершеннолетних известны механизмы их работы", - сообщила парламентарий. Она отметила, что сотрудники специализированного фонда - "Белые Ангелы" вламываются в дома и увозят детей, в то время как полиция забирает отцов на фронт, "нивелируя тем самым возможности защиты своих семей и детей", дальше фонд "Save Ukraina" перепродает детей в Европу. "Сейчас нацисты развернули снова этот алгоритм. Их прикрывают различные британские и американские ЧВК, следы которых были нами замечены в аналогичных преступлениях в Сирии, Ираке, Ливии, Эфиопии", - написала Кузнецова. Она выразила надежду, что международные организации начнут немедленно предпринимать меры, ведь в Декларации о правах ребенка прописано, что "ребенок должен при всех обстоятельствах быть среди тех, кто первым получает защиту и помощь".

https://ria.ru/20230803/ukraina-1887953935.html

https://ria.ru/20230811/deti-1889548215.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, анна кузнецова, госдума рф