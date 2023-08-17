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Россия узнала механизмы похищения детей на Украине, заявили в Госдуме - РИА Новости, 17.08.2023
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14:58 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/deti-1890629680.html
Россия узнала механизмы похищения детей на Украине, заявили в Госдуме
Россия узнала механизмы похищения детей на Украине, заявили в Госдуме - РИА Новости, 17.08.2023
Россия узнала механизмы похищения детей на Украине, заявили в Госдуме
Сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей, вице-спикер ГД Анна Кузнецова заявила в Telegram-канале, что стали... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T14:58
2023-08-17T14:58
в мире
россия
украина
анна кузнецова
госдума рф
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей, вице-спикер ГД Анна Кузнецова заявила в Telegram-канале, что стали известны механизмы похищения детей в Купянске. "В Купянске укронацисты начали активно воровать детей, принудительно забирать их из семей, увозя в неизвестном направлении. Нашей парламентской комиссии по расследованию преступных действий киевского режима в отношении несовершеннолетних известны механизмы их работы", - сообщила парламентарий. Она отметила, что сотрудники специализированного фонда - "Белые Ангелы" вламываются в дома и увозят детей, в то время как полиция забирает отцов на фронт, "нивелируя тем самым возможности защиты своих семей и детей", дальше фонд "Save Ukraina" перепродает детей в Европу. "Сейчас нацисты развернули снова этот алгоритм. Их прикрывают различные британские и американские ЧВК, следы которых были нами замечены в аналогичных преступлениях в Сирии, Ираке, Ливии, Эфиопии", - написала Кузнецова. Она выразила надежду, что международные организации начнут немедленно предпринимать меры, ведь в Декларации о правах ребенка прописано, что "ребенок должен при всех обстоятельствах быть среди тех, кто первым получает защиту и помощь".
https://ria.ru/20230803/ukraina-1887953935.html
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в мире, россия, украина, анна кузнецова, госдума рф
В мире, Россия, Украина, Анна Кузнецова, Госдума РФ
Россия узнала механизмы похищения детей на Украине, заявили в Госдуме

Кузнецова: России стали известны механизмы похищения детей в Купянске

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРебенок в машине
Ребенок в машине - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей, вице-спикер ГД Анна Кузнецова заявила в Telegram-канале, что стали известны механизмы похищения детей в Купянске.
«
"В Купянске укронацисты начали активно воровать детей, принудительно забирать их из семей, увозя в неизвестном направлении. Нашей парламентской комиссии по расследованию преступных действий киевского режима в отношении несовершеннолетних известны механизмы их работы", - сообщила парламентарий.
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Она отметила, что сотрудники специализированного фонда - "Белые Ангелы" вламываются в дома и увозят детей, в то время как полиция забирает отцов на фронт, "нивелируя тем самым возможности защиты своих семей и детей", дальше фонд "Save Ukraina" перепродает детей в Европу.
«
"Сейчас нацисты развернули снова этот алгоритм. Их прикрывают различные британские и американские ЧВК, следы которых были нами замечены в аналогичных преступлениях в Сирии, Ираке, Ливии, Эфиопии", - написала Кузнецова.
Она выразила надежду, что международные организации начнут немедленно предпринимать меры, ведь в Декларации о правах ребенка прописано, что "ребенок должен при всех обстоятельствах быть среди тех, кто первым получает защиту и помощь".
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