https://ria.ru/20230817/deti-1890616734.html

В Приморье многодетного отца заподозрили в истязании детей

В Приморье многодетного отца заподозрили в истязании детей - РИА Новости, 17.08.2023

В Приморье многодетного отца заподозрили в истязании детей

Житель Лесозаводска в Приморье подозревается в истязании своих пятерых малолетних детей, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по региону в четверг на сайте. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T14:07

2023-08-17T14:07

2023-08-17T19:03

происшествия

лесозаводск

приморский край

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг - РИА Новости. Житель Лесозаводска в Приморье подозревается в истязании своих пятерых малолетних детей, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по региону в четверг на сайте. По версии следствия, 36-летний многодетный отец истязал своих детей с сентября прошлого года по апрель нынешнего."Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по... пунктам "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание)... Он подозревается... в том, что систематически применял насилие в отношении своих пятерых малолетних детей", - говорится в релизе.Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, детям фигуранта от пяти до девяти лет. "Он их избивал и унижал", - добавил собеседник агентства.Позже в СУСК по Приморскому краю сообщили, что суд арестовал фигуранта на 1 месяц и 29 суток.

https://ria.ru/20230811/sud-1889569137.html

лесозаводск

приморский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, лесозаводск, приморский край, россия