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В Приморье многодетного отца заподозрили в истязании детей
В Приморье многодетного отца заподозрили в истязании детей - РИА Новости, 17.08.2023
В Приморье многодетного отца заподозрили в истязании детей
Житель Лесозаводска в Приморье подозревается в истязании своих пятерых малолетних детей, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по региону в четверг на сайте. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T14:07
2023-08-17T14:07
2023-08-17T19:03
происшествия
лесозаводск
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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг - РИА Новости. Житель Лесозаводска в Приморье подозревается в истязании своих пятерых малолетних детей, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по региону в четверг на сайте. По версии следствия, 36-летний многодетный отец истязал своих детей с сентября прошлого года по апрель нынешнего."Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по... пунктам "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание)... Он подозревается... в том, что систематически применял насилие в отношении своих пятерых малолетних детей", - говорится в релизе.Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, детям фигуранта от пяти до девяти лет. "Он их избивал и унижал", - добавил собеседник агентства.Позже в СУСК по Приморскому краю сообщили, что суд арестовал фигуранта на 1 месяц и 29 суток.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, лесозаводск, приморский край, россия
Происшествия, Лесозаводск, Приморский край, Россия
В Приморье многодетного отца заподозрили в истязании детей
СК заподозрил многодетного отца в Приморье в избиении пяти малолетних детей