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В Приморье многодетного отца заподозрили в истязании детей - РИА Новости, 17.08.2023
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14:07 17.08.2023 (обновлено: 19:03 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/deti-1890616734.html
В Приморье многодетного отца заподозрили в истязании детей
В Приморье многодетного отца заподозрили в истязании детей - РИА Новости, 17.08.2023
В Приморье многодетного отца заподозрили в истязании детей
Житель Лесозаводска в Приморье подозревается в истязании своих пятерых малолетних детей, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по региону в четверг на сайте. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T14:07
2023-08-17T19:03
происшествия
лесозаводск
приморский край
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг - РИА Новости. Житель Лесозаводска в Приморье подозревается в истязании своих пятерых малолетних детей, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по региону в четверг на сайте. По версии следствия, 36-летний многодетный отец истязал своих детей с сентября прошлого года по апрель нынешнего."Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по... пунктам "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание)... Он подозревается... в том, что систематически применял насилие в отношении своих пятерых малолетних детей", - говорится в релизе.Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, детям фигуранта от пяти до девяти лет. "Он их избивал и унижал", - добавил собеседник агентства.Позже в СУСК по Приморскому краю сообщили, что суд арестовал фигуранта на 1 месяц и 29 суток.
https://ria.ru/20230811/sud-1889569137.html
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происшествия, лесозаводск, приморский край, россия
Происшествия, Лесозаводск, Приморский край, Россия
В Приморье многодетного отца заподозрили в истязании детей

СК заподозрил многодетного отца в Приморье в избиении пяти малолетних детей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг - РИА Новости. Житель Лесозаводска в Приморье подозревается в истязании своих пятерых малолетних детей, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по региону в четверг на сайте.
По версии следствия, 36-летний многодетный отец истязал своих детей с сентября прошлого года по апрель нынешнего.
"Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по... пунктам "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание)... Он подозревается... в том, что систематически применял насилие в отношении своих пятерых малолетних детей", - говорится в релизе.
Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, детям фигуранта от пяти до девяти лет. "Он их избивал и унижал", - добавил собеседник агентства.
Позже в СУСК по Приморскому краю сообщили, что суд арестовал фигуранта на 1 месяц и 29 суток.
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