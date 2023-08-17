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Источник: на сопредседателя движения "Голос"* Мельконьянца завели дело - РИА Новости, 17.08.2023
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08:51 17.08.2023 (обновлено: 11:02 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/delo-1890533377.html
Источник: на сопредседателя движения "Голос"* Мельконьянца завели дело
Источник: на сопредседателя движения "Голос"* Мельконьянца завели дело - РИА Новости, 17.08.2023
Источник: на сопредседателя движения "Голос"* Мельконьянца завели дело
Следователи возбудили против сопредседателя движения "Голос"* юриста Григория Мельконьянца уголовное дело об организации работы нежелательной в России НПО,... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T08:51
2023-08-17T11:02
происшествия
"голос"
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Следователи возбудили против сопредседателя движения "Голос"* юриста Григория Мельконьянца уголовное дело об организации работы нежелательной в России НПО, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.&quot;Возбуждено уголовное дело в отношении Григория Мельконьянца об организации деятельности нежелательной организации в Российской Федерации&quot;, — сказал собеседник агентства.По его словам, силовики провели обыски у самого Мельконьянца и региональных координаторов — у 14 его соратников в восьми регионах, в том числе в Москве, Казани и Санкт-Петербурге. Мельконьянц — юрист, правозащитник, сопредседатель движения "Голос"*, занимающегося наблюдением за выборами.* Организация признана иноагентом.
россия
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происшествия, "голос", следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, "Голос", Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Источник: на сопредседателя движения "Голос"* Мельконьянца завели дело

Против сопредседателя "Голоса" Мельконьянца возбудили дело

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЮрист Григорий Мельконьянц
Юрист Григорий Мельконьянц - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Юрист Григорий Мельконьянц. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Следователи возбудили против сопредседателя движения "Голос"* юриста Григория Мельконьянца уголовное дело об организации работы нежелательной в России НПО, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«

"Возбуждено уголовное дело в отношении Григория Мельконьянца об организации деятельности нежелательной организации в Российской Федерации", — сказал собеседник агентства.

По его словам, силовики провели обыски у самого Мельконьянца и региональных координаторов — у 14 его соратников в восьми регионах, в том числе в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.
Мельконьянц — юрист, правозащитник, сопредседатель движения "Голос"*, занимающегося наблюдением за выборами.
* Организация признана иноагентом.
 
Происшествия"Голос"Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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