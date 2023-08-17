https://ria.ru/20230817/delo-1890533377.html

Источник: на сопредседателя движения "Голос"* Мельконьянца завели дело

Источник: на сопредседателя движения "Голос"* Мельконьянца завели дело - РИА Новости, 17.08.2023

Источник: на сопредседателя движения "Голос"* Мельконьянца завели дело

Следователи возбудили против сопредседателя движения "Голос"* юриста Григория Мельконьянца уголовное дело об организации работы нежелательной в России НПО,... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T08:51

2023-08-17T08:51

2023-08-17T11:02

происшествия

"голос"

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Следователи возбудили против сопредседателя движения "Голос"* юриста Григория Мельконьянца уголовное дело об организации работы нежелательной в России НПО, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Возбуждено уголовное дело в отношении Григория Мельконьянца об организации деятельности нежелательной организации в Российской Федерации", — сказал собеседник агентства.По его словам, силовики провели обыски у самого Мельконьянца и региональных координаторов — у 14 его соратников в восьми регионах, в том числе в Москве, Казани и Санкт-Петербурге. Мельконьянц — юрист, правозащитник, сопредседатель движения "Голос"*, занимающегося наблюдением за выборами.* Организация признана иноагентом.

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, "голос", следственный комитет россии (ск рф), россия