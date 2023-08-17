https://ria.ru/20230817/dagestan-1890713502.html

Меликов поднял на Госсовете проблему электроснабжения в Дагестане

Меликов поднял на Госсовете проблему электроснабжения в Дагестане - РИА Новости, 17.08.2023

Меликов поднял на Госсовете проблему электроснабжения в Дагестане

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что поднимал на совещании президиума Госсовета с президентом РФ Владимиром Путиным проблему отключения света и... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T21:50

2023-08-17T21:50

2023-08-17T22:09

россия

владимир путин

сергей меликов

республика дагестан

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что поднимал на совещании президиума Госсовета с президентом РФ Владимиром Путиным проблему отключения света и стабилизации энергоснабжения в республике. "Я действительно обращался и в правительство, и сегодня на Госсовете об этом говорил с Владимиром Владимировичем, надеюсь, он поддержит мое обращение. Здесь нужно проводить, на мой взгляд, оценку по факту нынешних отключений, потому что, к сожалению, их число, в том числе с учетом климатической ситуации - температуры за (плюс) 40, - растёт, и нужно принимать экстренные меры", - сказал Меликов журналистам, комментируя новые массовые отключения света в Дагестане. Он выразил надежду, что такое поручение будет дано.По мнению главы республики, проблемы с электроснабжением связаны с изношенностью оборудования, которое нуждается в замене."В Дагестане просто немыслимый износ в энергетическом комплексе", - пояснил он.

https://ria.ru/20230816/dagestan-1890372873.html

россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, сергей меликов, республика дагестан