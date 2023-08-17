https://ria.ru/20230817/dagestan-1890713502.html
Меликов поднял на Госсовете проблему электроснабжения в Дагестане
Меликов поднял на Госсовете проблему электроснабжения в Дагестане - РИА Новости, 17.08.2023
Меликов поднял на Госсовете проблему электроснабжения в Дагестане
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что поднимал на совещании президиума Госсовета с президентом РФ Владимиром Путиным проблему отключения света и... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T21:50
2023-08-17T21:50
2023-08-17T22:09
россия
владимир путин
сергей меликов
республика дагестан
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что поднимал на совещании президиума Госсовета с президентом РФ Владимиром Путиным проблему отключения света и стабилизации энергоснабжения в республике. "Я действительно обращался и в правительство, и сегодня на Госсовете об этом говорил с Владимиром Владимировичем, надеюсь, он поддержит мое обращение. Здесь нужно проводить, на мой взгляд, оценку по факту нынешних отключений, потому что, к сожалению, их число, в том числе с учетом климатической ситуации - температуры за (плюс) 40, - растёт, и нужно принимать экстренные меры", - сказал Меликов журналистам, комментируя новые массовые отключения света в Дагестане. Он выразил надежду, что такое поручение будет дано.По мнению главы республики, проблемы с электроснабжением связаны с изношенностью оборудования, которое нуждается в замене."В Дагестане просто немыслимый износ в энергетическом комплексе", - пояснил он.
https://ria.ru/20230816/dagestan-1890372873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, сергей меликов, республика дагестан
Россия, Владимир Путин, Сергей Меликов, Республика Дагестан
Меликов поднял на Госсовете проблему электроснабжения в Дагестане
Меликов поднимал на совещании с Путиным проблему электроснабжения в Дагестане
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что поднимал на совещании президиума Госсовета с президентом РФ Владимиром Путиным проблему отключения света и стабилизации энергоснабжения в республике.
"Я действительно обращался и в правительство, и сегодня на Госсовете об этом говорил с Владимиром Владимировичем, надеюсь, он поддержит мое обращение. Здесь нужно проводить, на мой взгляд, оценку по факту нынешних отключений, потому что, к сожалению, их число, в том числе с учетом климатической ситуации - температуры за (плюс) 40, - растёт, и нужно принимать экстренные меры", - сказал Меликов журналистам, комментируя новые массовые отключения света в Дагестане.
Он выразил надежду, что такое поручение будет дано.
По мнению главы республики, проблемы с электроснабжением связаны с изношенностью оборудования, которое нуждается в замене.
"В Дагестане просто немыслимый износ в энергетическом комплексе", - пояснил он.
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