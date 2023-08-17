Рейтинг@Mail.ru
Меликов поднял на Госсовете проблему электроснабжения в Дагестане - РИА Новости, 17.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:50 17.08.2023 (обновлено: 22:09 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/dagestan-1890713502.html
Меликов поднял на Госсовете проблему электроснабжения в Дагестане
Меликов поднял на Госсовете проблему электроснабжения в Дагестане - РИА Новости, 17.08.2023
Меликов поднял на Госсовете проблему электроснабжения в Дагестане
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что поднимал на совещании президиума Госсовета с президентом РФ Владимиром Путиным проблему отключения света и... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T21:50
2023-08-17T22:09
россия
владимир путин
сергей меликов
республика дагестан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782087889_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_47331a0397fd801af1d8fdba2d8e42fd.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что поднимал на совещании президиума Госсовета с президентом РФ Владимиром Путиным проблему отключения света и стабилизации энергоснабжения в республике. "Я действительно обращался и в правительство, и сегодня на Госсовете об этом говорил с Владимиром Владимировичем, надеюсь, он поддержит мое обращение. Здесь нужно проводить, на мой взгляд, оценку по факту нынешних отключений, потому что, к сожалению, их число, в том числе с учетом климатической ситуации - температуры за (плюс) 40, - растёт, и нужно принимать экстренные меры", - сказал Меликов журналистам, комментируя новые массовые отключения света в Дагестане. Он выразил надежду, что такое поручение будет дано.По мнению главы республики, проблемы с электроснабжением связаны с изношенностью оборудования, которое нуждается в замене."В Дагестане просто немыслимый износ в энергетическом комплексе", - пояснил он.
https://ria.ru/20230816/dagestan-1890372873.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782087889_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_4db1c18d0ea860a29f9221e8b3e0547e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, сергей меликов, республика дагестан
Россия, Владимир Путин, Сергей Меликов, Республика Дагестан
Меликов поднял на Госсовете проблему электроснабжения в Дагестане

Меликов поднимал на совещании с Путиным проблему электроснабжения в Дагестане

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГлава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что поднимал на совещании президиума Госсовета с президентом РФ Владимиром Путиным проблему отключения света и стабилизации энергоснабжения в республике.
"Я действительно обращался и в правительство, и сегодня на Госсовете об этом говорил с Владимиром Владимировичем, надеюсь, он поддержит мое обращение. Здесь нужно проводить, на мой взгляд, оценку по факту нынешних отключений, потому что, к сожалению, их число, в том числе с учетом климатической ситуации - температуры за (плюс) 40, - растёт, и нужно принимать экстренные меры", - сказал Меликов журналистам, комментируя новые массовые отключения света в Дагестане.
Он выразил надежду, что такое поручение будет дано.
По мнению главы республики, проблемы с электроснабжением связаны с изношенностью оборудования, которое нуждается в замене.
"В Дагестане просто немыслимый износ в энергетическом комплексе", - пояснил он.
Последствия взрыва на АЗС возле Махачкалы - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Путин предложил главе Дагестана федеральную поддержку после ЧП в Махачкале
16 августа, 12:20
 
РоссияВладимир ПутинСергей МеликовРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала