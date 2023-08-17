https://ria.ru/20230817/dagestan-1890713105.html

В Дагестане оценивают потребности пострадавших от взрыва в помощи

В Дагестане оценивают потребности пострадавших от взрыва в помощи - РИА Новости, 17.08.2023

В Дагестане оценивают потребности пострадавших от взрыва в помощи

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в республике сейчас идет оценка потребностей пострадавших от взрыва на АЗС людей в материальной помощи, она будет... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T21:46

2023-08-17T21:46

2023-08-17T22:37

сергей меликов

чп на азс в махачкале

махачкала

республика дагестан

происшествия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в республике сейчас идет оценка потребностей пострадавших от взрыва на АЗС людей в материальной помощи, она будет оказываться в том числе адресно. "На сегодняшний день мы не можем в столь короткий промежуток времени нуждающихся обеспечить необходимой материальной помощью. Сейчас проводятся проверки по тому объему помощи, в которой пострадавшие будут нуждаться", - сказал Меликов журналистам. Он отметил, что помощь будет оказываться по трем направлениям: государственная поддержка из бюджета, адресная помощь из созданного в республике фонда" Мы вместе", а также помощь меценатов. "Мы сегодня находимся на этапе оценки потребностей людей, которые в этой поддержке нуждаются", - добавил он.Он также сообщил, что в ходе заседания президиума Госсовета в Кремле лично поблагодарил президента России Владимира Путина за его участие и поддержку в связи с трагедией в Дагестане, а также МЧС, Минздрав и мэра Москвы Сергея Собянина за оперативные меры по размещению пострадавших в клиниках столицы."Выразил общую благодарность всей стране за то, что в эту сложную и трагическую минуту Дагестан не был оставлен", - добавил Меликов.

https://ria.ru/20230816/lechenie-1890419700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сергей меликов, чп на азс в махачкале, махачкала, республика дагестан, происшествия