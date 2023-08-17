https://ria.ru/20230817/buddiyyskiy-1890577040.html

В Бурятии открылся первый Международный буддийский форум

В Бурятии открылся первый Международный буддийский форум - РИА Новости, 17.08.2023

В Бурятии открылся первый Международный буддийский форум

Открытие I Международного буддийского форума состоялось в столице республики Бурятия городе Улан-Удэ. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T12:13

2023-08-17T12:13

2023-08-17T12:13

религия

россия

улан-удэ

непал

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/11/1890555757_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_10fad6f51f0567d8761b0a138291924d.jpg

УЛАН-УДЭ, 17 авг – РИА Новости. Открытие I Международного буддийского форума состоялось в столице республики Бурятия городе Улан-Удэ.Организаторами Международного буддийского форума "Традиционный буддизм и вызовы современности" выступают Буддийская традиционная Сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке фонда "Росконгресс". Участие в нем принимают представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм: Непала, Индии, Монголии, Мьянмы, Вьетнама, Китая, Шри-Ланки, Лаоса, Таиланда, Бутана и Камбоджи.В своем приветственном выступлении первый зампредседателя правительства Республики Бурятия Всеволод Мухин отметил, что форум проводится в рамках празднования 100-летия республики Бурятия, которая является одним из мировых центров буддийской культуры и науки, центром российского буддизма и восточной медицины."Мы очень рады, что республика Бурятия, Российская Федерация на несколько дней стали центром буддийского мира, собрав лидеров международного буддийского сообщества, выдающихся ученых, государственных и общественных деятелей из буддийских стран и регионов России", - сказал Мухин и поблагодарил участников за присутствие на форуме.Он отметил, что организаторы буддийского форума рассчитывают получить дополнительный импульс для развития межрегионального, международного сотрудничества в области буддийского образования, науки и культуры."Создание новой площадки международного диалога будет также способствовать более тесному взаимодействию и среди буддийских организаций", - отметил он и пожелал приятного пребывания на территории Бурятии, а также плодотворной работы на полях I Международного буддийского форума.Целью I Международного буддийского форума "Традиционный буддизм и вызовы современности" организаторы называют всестороннее обсуждение вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, а также создание новой площадки международного диалога. Проведение форума направлено на развитие научного, образовательного и культурного сотрудничества между буддийскими организациями разных стран, отмечают организаторы.

https://ria.ru/20230523/oruzhie-1873690446.html

россия

улан-удэ

непал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, улан-удэ, непал, религия