https://ria.ru/20230817/buddiyyskiy-1890577040.html
В Бурятии открылся первый Международный буддийский форум
В Бурятии открылся первый Международный буддийский форум - РИА Новости, 17.08.2023
В Бурятии открылся первый Международный буддийский форум
Открытие I Международного буддийского форума состоялось в столице республики Бурятия городе Улан-Удэ. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T12:13
2023-08-17T12:13
2023-08-17T12:13
религия
россия
улан-удэ
непал
религия
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УЛАН-УДЭ, 17 авг – РИА Новости. Открытие I Международного буддийского форума состоялось в столице республики Бурятия городе Улан-Удэ.Организаторами Международного буддийского форума "Традиционный буддизм и вызовы современности" выступают Буддийская традиционная Сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке фонда "Росконгресс". Участие в нем принимают представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм: Непала, Индии, Монголии, Мьянмы, Вьетнама, Китая, Шри-Ланки, Лаоса, Таиланда, Бутана и Камбоджи.В своем приветственном выступлении первый зампредседателя правительства Республики Бурятия Всеволод Мухин отметил, что форум проводится в рамках празднования 100-летия республики Бурятия, которая является одним из мировых центров буддийской культуры и науки, центром российского буддизма и восточной медицины."Мы очень рады, что республика Бурятия, Российская Федерация на несколько дней стали центром буддийского мира, собрав лидеров международного буддийского сообщества, выдающихся ученых, государственных и общественных деятелей из буддийских стран и регионов России", - сказал Мухин и поблагодарил участников за присутствие на форуме.Он отметил, что организаторы буддийского форума рассчитывают получить дополнительный импульс для развития межрегионального, международного сотрудничества в области буддийского образования, науки и культуры."Создание новой площадки международного диалога будет также способствовать более тесному взаимодействию и среди буддийских организаций", - отметил он и пожелал приятного пребывания на территории Бурятии, а также плодотворной работы на полях I Международного буддийского форума.Целью I Международного буддийского форума "Традиционный буддизм и вызовы современности" организаторы называют всестороннее обсуждение вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, а также создание новой площадки международного диалога. Проведение форума направлено на развитие научного, образовательного и культурного сотрудничества между буддийскими организациями разных стран, отмечают организаторы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, улан-удэ, непал, религия
Религия, Россия, Улан-Удэ, Непал, Религия
В Бурятии открылся первый Международный буддийский форум
В Улан-Удэ состоялось открытие I Международного буддийского форума
УЛАН-УДЭ, 17 авг – РИА Новости. Открытие I Международного буддийского форума состоялось в столице республики Бурятия городе Улан-Удэ.
Организаторами Международного буддийского форума "Традиционный буддизм и вызовы современности" выступают Буддийская традиционная Сангха России
, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке фонда "Росконгресс". Участие в нем принимают представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм: Непала
, Индии
, Монголии
, Мьянмы
, Вьетнама
, Китая
, Шри-Ланки
, Лаоса
, Таиланда
, Бутана
и Камбоджи
.
В своем приветственном выступлении первый зампредседателя правительства Республики Бурятия
Всеволод Мухин отметил, что форум проводится в рамках празднования 100-летия республики Бурятия, которая является одним из мировых центров буддийской культуры и науки, центром российского буддизма и восточной медицины.
"Мы очень рады, что республика Бурятия, Российская Федерация на несколько дней стали центром буддийского мира, собрав лидеров международного буддийского сообщества, выдающихся ученых, государственных и общественных деятелей из буддийских стран и регионов России", - сказал Мухин и поблагодарил участников за присутствие на форуме.
Он отметил, что организаторы буддийского форума рассчитывают получить дополнительный импульс для развития межрегионального, международного сотрудничества в области буддийского образования, науки и культуры.
"Создание новой площадки международного диалога будет также способствовать более тесному взаимодействию и среди буддийских организаций", - отметил он и пожелал приятного пребывания на территории Бурятии, а также плодотворной работы на полях I Международного буддийского форума.
Целью I Международного буддийского форума "Традиционный буддизм и вызовы современности" организаторы называют всестороннее обсуждение вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, а также создание новой площадки международного диалога. Проведение форума направлено на развитие научного, образовательного и культурного сотрудничества между буддийскими организациями разных стран, отмечают организаторы.
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