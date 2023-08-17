Рейтинг@Mail.ru
Боевую мощность стратегических бомбардировщиков Ту-95 повысят вдвое - РИА Новости, 17.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 17.08.2023 (обновлено: 11:51 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/bombardirovschiki-1890559440.html
Боевую мощность стратегических бомбардировщиков Ту-95 повысят вдвое
Боевую мощность стратегических бомбардировщиков Ту-95 повысят вдвое - РИА Новости, 17.08.2023
Боевую мощность стратегических бомбардировщиков Ту-95 повысят вдвое
Мощность Ту-95 уже в этом году повысится вдвое, заявил замглавы Минпромторга Олег Бочаров на предприятии ПАО "ОДК-Кузнецов" в Самаре. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T11:19
2023-08-17T11:51
безопасность
россия
олег бочаров (политик)
воздушно-космические силы россии
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ту-95
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877804020_0:309:3089:2047_1920x0_80_0_0_b9eef2d183ddce4ec4ef6ee41c4900e4.jpg
САМАРА, 17 авг — РИА Новости. Мощность Ту-95 уже в этом году повысится вдвое, заявил замглавы Минпромторга Олег Бочаров на предприятии ПАО "ОДК-Кузнецов" в Самаре. &quot;В этом году по программе Ту-95 благодаря &quot;Кузнецову&quot; будет в два раза поднята боевая мощность наших стратегических бомбардировщиков&quot;, — сказал замминистра.Он уточнил, что выполнение гособоронзаказа обеспечивается за счет технологической оснащенности предприятия.Бочаров также напомнил о выпуске новых самолетов Ту-160М."Безусловно, двигатели тоже производятся здесь, НК-32 второй серии. И мы уже видим надежность в этой серийности, и долгосрочные программы, которые обеспечивало правительство, все осуществлены", — сказал чиновник. Стратегические бомбардировщики Ту-95МС входят в состав дальней авиации, обычно несут крылатые ракеты большой дальности Х-55.Предприятие "ОДК-Кузнецов" разрабатывает и производит газотурбинные авиационные и жидкостные ракетные двигатели. По заказу Минобороны оно изготавливает, в частности, двигатели НК-32 второй серии для стратегических бомбардировщиков Ту-160 и глубоко модернизированных Ту-160М, двигатели НК-12МП — для Ту-95МС, НК-25 — для дальних самолетов Ту-22М3.
https://ria.ru/20230814/su-57-1889903803.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877804020_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_6abae1466a36edaa5afa8be285a907a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, олег бочаров (политик), воздушно-космические силы россии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ту-95
Безопасность, Россия, Олег Бочаров (политик), Воздушно-космические силы России, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ту-95
Боевую мощность стратегических бомбардировщиков Ту-95 повысят вдвое

Бочаров: мощность стратегических бомбардировщиков Ту-95 повысится вдвое

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в медиабанк
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 17 авг — РИА Новости. Мощность Ту-95 уже в этом году повысится вдвое, заявил замглавы Минпромторга Олег Бочаров на предприятии ПАО "ОДК-Кузнецов" в Самаре.
«

"В этом году по программе Ту-95 благодаря "Кузнецову" будет в два раза поднята боевая мощность наших стратегических бомбардировщиков", — сказал замминистра.

Он уточнил, что выполнение гособоронзаказа обеспечивается за счет технологической оснащенности предприятия.
Бочаров также напомнил о выпуске новых самолетов Ту-160М.
"Безусловно, двигатели тоже производятся здесь, НК-32 второй серии. И мы уже видим надежность в этой серийности, и долгосрочные программы, которые обеспечивало правительство, все осуществлены", — сказал чиновник.
Стратегические бомбардировщики Ту-95МС входят в состав дальней авиации, обычно несут крылатые ракеты большой дальности Х-55.
Предприятие "ОДК-Кузнецов" разрабатывает и производит газотурбинные авиационные и жидкостные ракетные двигатели. По заказу Минобороны оно изготавливает, в частности, двигатели НК-32 второй серии для стратегических бомбардировщиков Ту-160 и глубоко модернизированных Ту-160М, двигатели НК-12МП — для Ту-95МС, НК-25 — для дальних самолетов Ту-22М3.
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Шойгу показали новые средства поражения для Су-57
14 августа, 10:47
 
БезопасностьРоссияОлег Бочаров (политик)Воздушно-космические силы РоссииМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ту-95
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала