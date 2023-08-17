https://ria.ru/20230817/bombardirovschiki-1890559440.html

Боевую мощность стратегических бомбардировщиков Ту-95 повысят вдвое

Боевую мощность стратегических бомбардировщиков Ту-95 повысят вдвое - РИА Новости, 17.08.2023

Боевую мощность стратегических бомбардировщиков Ту-95 повысят вдвое

Мощность Ту-95 уже в этом году повысится вдвое, заявил замглавы Минпромторга Олег Бочаров на предприятии ПАО "ОДК-Кузнецов" в Самаре. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T11:19

2023-08-17T11:19

2023-08-17T11:51

безопасность

россия

олег бочаров (политик)

воздушно-космические силы россии

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ту-95

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877804020_0:309:3089:2047_1920x0_80_0_0_b9eef2d183ddce4ec4ef6ee41c4900e4.jpg

САМАРА, 17 авг — РИА Новости. Мощность Ту-95 уже в этом году повысится вдвое, заявил замглавы Минпромторга Олег Бочаров на предприятии ПАО "ОДК-Кузнецов" в Самаре. "В этом году по программе Ту-95 благодаря "Кузнецову" будет в два раза поднята боевая мощность наших стратегических бомбардировщиков", — сказал замминистра.Он уточнил, что выполнение гособоронзаказа обеспечивается за счет технологической оснащенности предприятия.Бочаров также напомнил о выпуске новых самолетов Ту-160М."Безусловно, двигатели тоже производятся здесь, НК-32 второй серии. И мы уже видим надежность в этой серийности, и долгосрочные программы, которые обеспечивало правительство, все осуществлены", — сказал чиновник. Стратегические бомбардировщики Ту-95МС входят в состав дальней авиации, обычно несут крылатые ракеты большой дальности Х-55.Предприятие "ОДК-Кузнецов" разрабатывает и производит газотурбинные авиационные и жидкостные ракетные двигатели. По заказу Минобороны оно изготавливает, в частности, двигатели НК-32 второй серии для стратегических бомбардировщиков Ту-160 и глубоко модернизированных Ту-160М, двигатели НК-12МП — для Ту-95МС, НК-25 — для дальних самолетов Ту-22М3.

https://ria.ru/20230814/su-57-1889903803.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, олег бочаров (политик), воздушно-космические силы россии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ту-95