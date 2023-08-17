Минобороны Китая высказалось против передачи Украине кассетных боеприпасов
Ли Шанфу: передача Киеву кассетных боеприпасов спровоцирует гуманитарный кризис
© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Министр обороны КНР Ли Шанфу посетил один из объектов вооруженных сил Белоруссии, во время визита высказался против передачи США Киеву кассетных боеприпасов, поскольку это может спровоцировать гуманитарный кризис и не поддерживается даже некоторыми союзниками Вашингтона, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко в своем аккаунте в соцсети Х (бывшей Twitter).
Министр обороны Китая прибыл в среду с официальным визитом в Белоруссию, он провел переговоры с главой белорусского минобороны, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Визит китайского министра в Белоруссию продлится по 18 августа. Помимо переговоров с белорусским военным руководством в ходе визита для главы китайского оборонного ведомства предусмотрено посещение ряда военных объектов вооруженных сил Белоруссии.
"Министр обороны КНР генерал-полковник Ли Шанфу посетил столицу артиллерии Беларуси город Осиповичи", - сообщил Ревенко. По его информации, "министр обороны КНР генерал-полковник Ли Шанфу отметил, что передача США и применение Украиной кассетных боеприпасов спровоцируют гуманитарный кризис, это противоречит мнению мирового сообщества и даже некоторых союзников США".