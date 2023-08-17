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Минобороны Китая высказалось против передачи Украине кассетных боеприпасов - РИА Новости, 17.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:13 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/boepripasy-1890686189.html
Минобороны Китая высказалось против передачи Украине кассетных боеприпасов
Минобороны Китая высказалось против передачи Украине кассетных боеприпасов - РИА Новости, 17.08.2023
Минобороны Китая высказалось против передачи Украине кассетных боеприпасов
Министр обороны КНР Ли Шанфу посетил один из объектов вооруженных сил Белоруссии, во время визита высказался против передачи США Киеву кассетных боеприпасов,... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T18:13
2023-08-17T18:13
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
китай
украина
ли шанфу
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Министр обороны КНР Ли Шанфу посетил один из объектов вооруженных сил Белоруссии, во время визита высказался против передачи США Киеву кассетных боеприпасов, поскольку это может спровоцировать гуманитарный кризис и не поддерживается даже некоторыми союзниками Вашингтона, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко в своем аккаунте в соцсети Х (бывшей Twitter). Министр обороны Китая прибыл в среду с официальным визитом в Белоруссию, он провел переговоры с главой белорусского минобороны, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Визит китайского министра в Белоруссию продлится по 18 августа. Помимо переговоров с белорусским военным руководством в ходе визита для главы китайского оборонного ведомства предусмотрено посещение ряда военных объектов вооруженных сил Белоруссии. "Министр обороны КНР генерал-полковник Ли Шанфу посетил столицу артиллерии Беларуси город Осиповичи", - сообщил Ревенко. По его информации, "министр обороны КНР генерал-полковник Ли Шанфу отметил, что передача США и применение Украиной кассетных боеприпасов спровоцируют гуманитарный кризис, это противоречит мнению мирового сообщества и даже некоторых союзников США".
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в мире, белоруссия, китай, украина, ли шанфу, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Китай, Украина, Ли Шанфу, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны Китая высказалось против передачи Украине кассетных боеприпасов

Ли Шанфу: передача Киеву кассетных боеприпасов спровоцирует гуманитарный кризис

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Министр обороны КНР Ли Шанфу посетил один из объектов вооруженных сил Белоруссии, во время визита высказался против передачи США Киеву кассетных боеприпасов, поскольку это может спровоцировать гуманитарный кризис и не поддерживается даже некоторыми союзниками Вашингтона, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко в своем аккаунте в соцсети Х (бывшей Twitter).
Министр обороны Китая прибыл в среду с официальным визитом в Белоруссию, он провел переговоры с главой белорусского минобороны, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Визит китайского министра в Белоруссию продлится по 18 августа. Помимо переговоров с белорусским военным руководством в ходе визита для главы китайского оборонного ведомства предусмотрено посещение ряда военных объектов вооруженных сил Белоруссии.
"Министр обороны КНР генерал-полковник Ли Шанфу посетил столицу артиллерии Беларуси город Осиповичи", - сообщил Ревенко. По его информации, "министр обороны КНР генерал-полковник Ли Шанфу отметил, что передача США и применение Украиной кассетных боеприпасов спровоцируют гуманитарный кризис, это противоречит мнению мирового сообщества и даже некоторых союзников США".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссияКитайУкраинаЛи ШанфуСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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