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Минобороны Китая высказалось против передачи Украине кассетных боеприпасов

Минобороны Китая высказалось против передачи Украине кассетных боеприпасов - РИА Новости, 17.08.2023

Минобороны Китая высказалось против передачи Украине кассетных боеприпасов

Министр обороны КНР Ли Шанфу посетил один из объектов вооруженных сил Белоруссии, во время визита высказался против передачи США Киеву кассетных боеприпасов,... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T18:13

2023-08-17T18:13

2023-08-17T18:13

специальная военная операция на украине

в мире

белоруссия

китай

украина

ли шанфу

ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Министр обороны КНР Ли Шанфу посетил один из объектов вооруженных сил Белоруссии, во время визита высказался против передачи США Киеву кассетных боеприпасов, поскольку это может спровоцировать гуманитарный кризис и не поддерживается даже некоторыми союзниками Вашингтона, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко в своем аккаунте в соцсети Х (бывшей Twitter). Министр обороны Китая прибыл в среду с официальным визитом в Белоруссию, он провел переговоры с главой белорусского минобороны, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Визит китайского министра в Белоруссию продлится по 18 августа. Помимо переговоров с белорусским военным руководством в ходе визита для главы китайского оборонного ведомства предусмотрено посещение ряда военных объектов вооруженных сил Белоруссии. "Министр обороны КНР генерал-полковник Ли Шанфу посетил столицу артиллерии Беларуси город Осиповичи", - сообщил Ревенко. По его информации, "министр обороны КНР генерал-полковник Ли Шанфу отметил, что передача США и применение Украиной кассетных боеприпасов спровоцируют гуманитарный кризис, это противоречит мнению мирового сообщества и даже некоторых союзников США".

https://ria.ru/20230817/tanki-1890454573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, китай, украина, ли шанфу, ситуация в днр и лнр