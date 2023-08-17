https://ria.ru/20230817/boepripas-1890584242.html
Источник: в России создали новый боеприпас против беспилотников
Источник: в России создали новый боеприпас против беспилотников - РИА Новости, 17.08.2023
Источник: в России создали новый боеприпас против беспилотников
В России впервые создали боеприпас с управляемым подрывом в самом малом калибре - 23 миллиметра, это позволит кратно увеличить эффективность поражения дронов,... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T12:25
2023-08-17T12:25
2023-08-17T12:31
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КУБИНКА (Московская обл.), 17 авг - РИА Новости. В России впервые создали боеприпас с управляемым подрывом в самом малом калибре - 23 миллиметра, это позволит кратно увеличить эффективность поражения дронов, сообщил РИА Новости на форуме "Армия-2023" источник в оборонно-промышленном комплексе."В этом калибре в нашей стране впервые удалось реализовать управляемый подрыв в боеприпасе калибра 23 мм. Разработка позволит кратно увеличить эффективность поражения малогабаритных целей типа коптеров и дронов", - рассказал собеседник. По его словам, в ближайшее время планируется провести испытания боеприпаса, после чего новинку предложат потенциальным заказчикам.Снаряды с управляемым подрывом взрываются в необходимой точке траектории, рассчитанной системой управления огнем. При стрельбе по наземным целям это, в частности, позволяет эффективнее поражать живую силу противника, укрывшуюся в траншее – снаряд взрывается в тот момент, когда достигает в полете точки ровно над траншеей. В результате солдаты противника оказываются открыты для поражающих факторов в виде осколков, фугасного действия и ударной волны.При поражении воздушных целей, например, авиационных ракет или беспилотников, такие снаряды позволяют осуществить управляемый подрыв и создать поле из поражающих элементов точно на траектории полета летательного аппарата. Таким образом, кратно снижается расход боеприпасов и сокращается время, необходимое для поражения одной воздушной цели.Боеприпас калибра 23х152 мм применяется, в основном, в советских спаренных зенитных установках ЗУ-23-2 и изделиях на их базе. Установка предназначена для поражения воздушных целей, скорострельность – 2000 выстрелов в минуту, дальность стрельбы - 1,5 км по высоте, 2,5 км по дальности. В настоящее время существует несколько проектов по модернизации зенитки.РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
https://ria.ru/20230816/triton-1890353904.html
https://ria.ru/20230731/bespilotniki-1887376091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, технологии, форум "армия — 2023"
Россия, Безопасность, Технологии, Форум "Армия — 2023"
Источник: в России создали новый боеприпас против беспилотников
В России создали 23-миллиметровый боеприпас с управляемым подрывом против БПЛА
КУБИНКА (Московская обл.), 17 авг - РИА Новости. В России впервые создали боеприпас с управляемым подрывом в самом малом калибре - 23 миллиметра, это позволит кратно увеличить эффективность поражения дронов, сообщил РИА Новости на форуме "Армия-2023" источник в оборонно-промышленном комплексе.
"В этом калибре в нашей стране впервые удалось реализовать управляемый подрыв в боеприпасе калибра 23 мм. Разработка позволит кратно увеличить эффективность поражения малогабаритных целей типа коптеров и дронов", - рассказал собеседник. По его словам, в ближайшее время планируется провести испытания боеприпаса, после чего новинку предложат потенциальным заказчикам.
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Снаряды с управляемым подрывом взрываются в необходимой точке траектории, рассчитанной системой управления огнем. При стрельбе по наземным целям это, в частности, позволяет эффективнее поражать живую силу противника, укрывшуюся в траншее – снаряд взрывается в тот момент, когда достигает в полете точки ровно над траншеей. В результате солдаты противника оказываются открыты для поражающих факторов в виде осколков, фугасного действия и ударной волны.
При поражении воздушных целей, например, авиационных ракет или беспилотников, такие снаряды позволяют осуществить управляемый подрыв и создать поле из поражающих элементов точно на траектории полета летательного аппарата. Таким образом, кратно снижается расход боеприпасов и сокращается время, необходимое для поражения одной воздушной цели.
Боеприпас калибра 23х152 мм применяется, в основном, в советских спаренных зенитных установках ЗУ-23-2 и изделиях на их базе. Установка предназначена для поражения воздушных целей, скорострельность – 2000 выстрелов в минуту, дальность стрельбы - 1,5 км по высоте, 2,5 км по дальности. В настоящее время существует несколько проектов по модернизации зенитки.
РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
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